Môtô Harley Forty-Eight 115th "chốt giá" 639 triệu tại VN

Năm 2010, Hãng xe môtô Mỹ Harley-Davidson đã giới thiệu mẫu xe mới XL1200X với tên gọi Forty-Eight. Mang phong cách “Dark” Nighster của dòng Sportster, mẫu xe môtô Harley Forty-Eight sở hữu một số thiết kế từ dòng xe cổ điển đình đám từng ra đời năm 1948. Mới đây, phiên bản Harley-Davidson Forty-Eight 115th Anniversary (hay còn được gọi với cái tên Harley 48) chính hãng đầu tiên đã về đến Việt Nam. Đây là phiên bản đặc biệt, giới hạn số lượng của mẫu xe này nhằm kỷ niệm 115 năm thành lập hãng xe môtô đình đám nước Mỹ. Ngoại hình Harley-Davidson Forty-Eight 115th Anniversary bản kỷ niệm 115 năm tương tự bản tiêu chuẩn, kích cỡ không có nhiều thay đổi. Chiếc xe vẫn mang thiết kế cổ điển, cá tính được lấy cảm hứng từ những mẫu xe môtô Harley-Davidson từ năm 1948. Trên mẫu xe mới này, cụm đèn pha vẫn thiết kế dạng tròn, xi nhan đặt hai bên, tay lái xe rộng sơn tĩnh điện đen cá tính. Bảng đồng hồ đơn giản, với đồng hồ báo tốc độ chiếm hết diện tích kèm một màn hình số nhỏ. Bên dưới 2 cùm công tắc của xe là cặp gương chiếu hậu gắn ngược độc đáo. Điểm đặc trưng của dòng xe này gồm bình xăng hình hạt đậu mang tính biểu tượng, nhưng trên phiên bản đặc biệt này nó được trang trí thêm hoa văn Đại bàng và logo Harley-Davidson 115th Annivesary. Bên góc dưới bình xăng mang số thứ tự của 2400 chiếc được sản xuất. Bình xăng dáng hạt đậu có dung tích khá nhỏ chỉ 8 lít mang đặc trưng của Harley-Davidson Forty-Eight. Phiên bản kỷ niệm 115 năm của hãng vừa có mặt tại Việt Nam mang số thứ tự 68/2400 (mang ý nghĩa Lộc Phát). Yên xe cũng đặc biệt hơn bản thường với các đường chỉ may màu xanh Blue Denim, chữ :HDMC viết tắt của Harley-Davidson Motor Company. Harley Forty-Eight 115th được trang bị cặp mâm đúc 10 cánh kép mới khỏe khoắn hơn, nhưng vẫn đảm bảo chất cổ điển của xe so với bánh căm đời trước đó. So với các mẫu Harley-Davidson khác, lốp trước của Forty Eight khá "béo" khi có kích thước lên tới 130/90/16. Ngoài bánh xe, hệ thống giảm xóc trước cũng có đường kính ống phuộc nâng lên thành 49 mm và có thể điều chỉnh được, giúp chống hiện tượng nảy bánh khi phanh gấp. Ở phía sau, xe có giảm xóc ngắn và yên solo. Cả hai bánh trước và sau của xe đều được trang bị an toàn với phanh đĩa đơn. Lốp sau của xe có kích thước khá tương đồng với lốp trước, dùng cỡ 150/60/16. Hệ thống ống xả mới của xe cũng được tái thiết kế, đẹp và ấn tượng hơn nhiều so với những phiên bản trước đây. Là một biến thể thuộc dòng Sportster, Forty-Eight sở hữu động cơ V-Twin 1203 cc SOHC làm mát bằng không khí (truyền đồng qua dây đai chứ không dùng xích). Dù không công bố công suất, nhưng hãng xe Harley-Davidson cho biết mô-men xoắn động cơ đạt 96Nm tại 3.750rpm. Có mặt tại Showroom Harley-Davidson of Saigon vào cuối tuần vừa qua, nhiều tín đồ đam mê dòng xe môtô Harley đặc biệt giới trẻ thật sự bị thu hút với vẻ đẹp của mẫu xe môtô Forty-Eight 115th Anniversary mới này. Harley-Davidson Forty-Eight 115th Anniversary (Harley 48) phiên bản kỷ niệm 115 năm hiện đang được niêm yết mức giá chính hãng là 639 triệu tại Việt Nam, cao hơn bản tiêu chuẩn đang bán ra khoảng 30 triệu đồng. Chi tiết Harley-Davidson Forty-Eight 115th Anniversary (Harley 48).

