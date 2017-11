Môtô giá rẻ Suzuki Intruder 150 giá 34 triệu tại Ấn Độ

Hãng xe máy Suzuki vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe môtô cruiser giá rẻ Intruder 150 hoàn toàn mới tại thị trường Ấn Độ. So với các mẫu xe cruiser khác trong phân khúc 150cc, xe môtô Suzuki Intruder 150 sở hữu kiểu dáng độc đáo và ấn tượng hơn khi lấy cảm hứng trực tiếp từ "đàn anh" là mẫu xe môtô phân khối lớn Intruder M1800R. Các kích thước cơ bản của Suzuki Intruder 150 bao gồm chiều dài tổng thể 2.130 mm, rộng 805 mm, cao 1.095 mm và chiều dài cơ sở 1.405 mm. Thêm vào đó là chiều cao gầm 170 mm, trọng lượng 148 kg và bình xăng 14 lít. Với chiều cao yên chỉ 740 mm được cho là khá dễ dàng sử dụng, đặc biệt cho các khách hàng trẻ tuổi Châu Á. Phần đầu của xe được trang bị đèn pha hình tam giác nhô ra phía trước với đèn pha halogen kèm đèn định vị, cặp xi nhan trước của xe thiết kế cao hẳn lên sát tay lái. Pad biển số phía trước đặt cao ngay phía dưới đèn pha. Những tấm ốp thân xe phía trên động cơ dạng mang cá như hốc hút gió được thiết kế khá mạnh mẽ, nhưng nó cũng khiến cho chiếc xe môtô cỡ nhỏ này trở nên cồng kềnh. Hai bên ốp bình xăng của xe còn đi kèm lo go chữ S viết tắt của thương hiệu Suzuki cùng tên xe phía dưới. Tay lái của xe thiết kế khá cao khiến người sử dụng hơi phải rướn người về phía trước mỗi khi cầm lái. Trước mặt người lái xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số mượn từ Gixxer 155, các nút bấm điều khiển trên xe thiết kế đơn giản dễ dàng sử dụng ngay lần cầm lái đầu tiên. Yên xe dạng đôi khá thoải mái và được thiết kế liền mạch - phía trước người lái được hạ thấp, phía sau nhô cao. Tay xách phía sau xe khá lạ mắt được sơn màu đen, to bản. Cụm đèn hậu dạng khuyết được trang bị đèn led, xi nhan sau hạ thấp xuống sát với pad biển số. Lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa trên cả 2 bánh trong khi hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn chỉ có trên 1 bánh phía trước. Bộ vành của Intruder 150 thiết kế dạng chữ Y có đường kính 17 inch, nằm trong lốp không săm với kích thước 100/80-17 trước và 140/60R-17 sau. Ngoài ra, những tấm ốp hai bên thân xe phía trên động cơ, cùng với pô kép mang phong cách Kawasaki Z1000 càng khiến cho mẫu môtô cỡ nhỏ này trở nên bệ vệ và hoành tráng hơn so với phân khối thực của nó. Ở bên dưới lớp vỏ, Intruder 150 sẽ chia sẻ chung nền tảng với chiếc naked-bike Gixxer 150 đang được bán tại thị trường Ấn Độ. Suzuki Intruder 150 được trang bị khối động cơ xy-lanh đơn, 4 kỳ, làm mát bằng không khí, dung tích 154,9cc. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 14,8 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại tua máy 6.000 vòng/phút. Ngoài ra, động cơ còn kết hợp với hộp số 5 cấp và bộ chế hòa khí. Dự kiến, phiên bản phun xăng điện tử FI của Suzuki Intruder 150 sẽ được tung ra trong vòng 6 tháng tới. Tại Ấn Độ, các khách hàng có thể chọn 1 trong 2 màu sơn là xám phối đen và đen phối bạc. Đối tượng khách hàng nhắm đến của mẫu xe này là những người trẻ tuổi và mới chơi môtô. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe môtô cỡ nhỏ Suzuki Intruder 150 sẽ cạnh tranh với hai đối thủ giá rẻ khác là Bajaja Avenger Street 150 và Avenger Cruise 220. Giá bán dự kiến của chiếc xe này khoảng từ 98.340 Rupee, tương đương 1.515 USD (tương đương 34,4 triệu đồng). Theo đại diện cc cho biết, "Sự ra đời của Intruder vào năm 1985 đã mang đến một mẫu xe cruiser hiện đại cho thế giới. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những sản phẩm cao cấp cả về chất lượng lẫn công nghệ mà không đánh mất sự thể thao cũng như trẻ trung đặc trưng của nhãn hiệu Suzuki cho các khách hàng trẻ tuổi".

