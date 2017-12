Môtô điện Zero SR cực “ngầu” với phong cách cafe racer

Chiếc môtô điện Zero SR tới từ hãng Zero ở California, Mỹ là một sự lựa chọn cho những người có nhu cầu về xe mô tô chạy điện, mặc dù sở hữu mức giá lên tới 14.395 USD nhưng Zero SR lại sở hữu động cơ điện đạt mô-men xoắn 143Nm, hơn rất nhiều dòng siêu môtô hiện đại. Tay độ xe có tên Ram Ram tới từ xưởng White Collar Bike nổi tiếng Indonesia đã tìm cách độ lại kiểu dáng chiếc xe thay vì vẻ bề ngoài nguyên bản không gây được ấn tượng của chiếc xe. Chiếc môtô Zero SR độ được loại bỏ hầu hết các chi tiết nguyên bản về bên ngoài để thay thế bởi các chi tiết tương tự làm bằng sợi carbon. Bộ vành đúc nguyên bản cũng được thay bằng bộ vành căm niềng nhôm do xưởng độ này tự gia công từ nhôm billet 7075-T7 siêu cứng. Hệ thống phuộc trước của chiếc Zero SR được thay bằng loại sử dụng trên chiếc superbike Yamaha R1 cùng với các heo phanh 6 piston đối xứng kèm theo một cặp chạc ba trên dưới làm từ nhôm CNC do xưởng tự thiết kế. Toàn bộ cụm đèn pha được thay bằng đèn LED Daymaker siêu sáng vốn được trang bị các mẫu xe của Harley-Davidson. Thân vỏ của chiếc xe cũng được gia công hoàn toàn từ sợi carbon lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua thập niên 80. Ngoài ra, động cơ điện của Zero SR hoạt động cực êm, gây nguy hiểm khi chiếc xe di chuyển bởi nó gần như không phát ra tiếng động. Để cảnh báo cho những người đi đường, Ram Ram đã lắp cho xe hệ thống loa phóng đại tiếng động cơ. Âm thanh phát ra được thu bởi một chiếc mic gắn cạnh động cơ điện, khuếch đại lên bởi một âm-li và phát ra qua một chiếc loa đường kính 7,5 inch đặt trong vị trí vốn là thiết kế bình xăng. Chiếc xe cũng có thể tùy biến thay đổi phong cách bằng việc tháo bỏ phần ốp đầu với đèn pha kích thước 5 inch và thay bằng đèn pha kích thước 7.5 inch kèm vài con ốc bắt vào chạc ba để đèn pha có thể quay theo góc lái. Như vậy người lái đã có thể sở hữu 2 phong cách café racer chỉ trên cùng 1 chiếc xe. Là một mẫu xe điện, Zero SR không có côn hay số: động cơ điện truyền sức mạnh qua dây đai trực tiếp tới bánh sau, chính vì vậy chiếc xe không có tay côn. Do đó, xưởng độ đã di dời phanh chân lên phía trái tay lái thành phanh tay và thay thế bằng cặp tay phanh của hãng Brembo. Với bản độ này, Ram Ram đã chứng minh rằng những chiếc siêu môtô chạy điện không chỉ đem lại hiệu năng hoạt động vượt trội mà còn có thể được thiết kế và nâng cấp một cách ấn tượng không thua gì các mẫu xe đang sử dụng động cơ đốt trong hiện nay. Ngắm ảnh chi tiết mẫu xế điện độc cực độc Zero SR Cafe Racer này - Nguồn : Youtube

