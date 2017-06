Môtô cổ Gilera giá 10,2 tỷ đắt ngang siêu xe Lamborghini

Ngày nay, hãng xe Ý Gilera trực thuộc Piaggio chỉ được biết tới nhờ những mẫu xe ga đô thi phân khối nhỏ giá rẻ. Tuy nhiên vào thập niên 50 của Thế kỷ 20, hãng đã từng là một "tay chơi" lớn của ngành công nghiệp môtô Ý, khi góp mặt vào giải đua tiền thân của MotoGP ngày nay là 500GP từ thập niên 50 với mẫu xe môtô cổ Gilera 500 4-Cilindri. 500 4-Cilindri đánh dấu sự trở lại của Gliera trong phân khúc 500cc. Chiếc xe đã được tạo ra dưới sự thuyết phục của Geoff Duke - Nhà vô địch MotoGP 6 lần. Sự trở lại của Gilera 500 tại giải 500GP được đánh dấu với đội đua Scuderia Duke. Geoff đã liên hệ với Gilera để cung cấp 3 chiếc xe đua 500 GP nhằm thành lập đội này. Tuy nhiên dưới sự điều khiển của 2 "tay nài" Gilera 500 4-Cilindri là Derek Minter và John Hartle, Gilera vẫn không đạt được mục tiêu nào. Trong giải đua đầu tiên vào năm 1965, chiếc xe bị các đối thủ Honda 4 xi-lanh và Bianchi 2 máy "đè bẹp". Ngoài ra, nó còn thua cả chiếc MV Agusta của tay đua Mike Hailwood. John Hartle đã từng thắng một chặng GP vào chặng đua 350 cc tại giải Dutch TT; tuy nhiên chiến thắng này có được do động cơ của xe Mike Hailwood nổ từ vòng 2. Sau khi đội đua Scuderia Duke tan giã, chiếc xe số khung 15 đã được bán qua 3 đời chủ khác nhau. Giống như những mẫu xe đua khác cùng thời, Gilera 500 4-Cilindri mang kiểu dáng cafe racer cổ điển với ghi-đông thấp và có gọc lái hợp, cùng với bộ quây gió phủ kín phần đầu tạo thành hình viên đạn. So với những chiếc môtô khác cùng thời, chiếc xe có điểm đặc biệt là bộ quây phủ tràn ở phần đầu, vượt qua cả tay lái để nối liền bình xăng. Dù là một mẫu xe đua chuyên nghiệp nhưng do đã được sản xuất khá lâu, Gilera 500 4-Cilindri sử dụng phanh đùm cho cả 2 bánh xe. Kèm theo đó là bộ phuộc trước sau ống lồng và hệ thống vành với niềng nhôm đường kính lớn. Sức mạnh của Gilera 500 4-Cilindri được cung cấp bởi khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng nằm giữa xe. Động cơ này có 4 kỳ nạp khí tự nhiên, tổng dung tích xi-lanh 499,4 cc, bố trí xú páp kép 4 van/xi lanh DOHC, đường kính trái 52 mm và hành trình piston 58,8 mm. Được làm mát bằng gió và truyền động nhờ hộp số 5 cấp, chiếc xe vẫn có công suất lên tới 70 mã lực và tốc độ tối đa có thể đạt hơn 250 km/h. Ngày nay, bởi độ hiếm và đều từng được cầm lái bởi các tay đua "huyền thoại" nên giá của mỗi chiếc Gilera 500 4-Cilindri rất cao. Tại lễ hội xe quý tộc Villa Erba diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, chiếc Gilera 500 4-Cilindri số khung 15 nguyên bản hoàn toàn đã được bán với giá 450.000 USD (tương đương 10,2 tỷ đồng). Số tiền này tương đương với giá một chiếc siêu xe ôtô Lamborghini Aventador S mới nhất tại châu Âu.

