Môtô BMW S1000XR phiên bản 2017 "chốt giá" 570 triệu đồng

Ra mắt lần đầu tại triển lãm EICMA 2014, BMW S1000XR là dòng xe đường trường (adventure) mới của chi nhánh BMW Motorrad, cung cấp cho khách hàng thêm một sự lựa chọn mới bên cạnh dòng R1200GS truyền thống. Mới đây, mẫu xe môtô BMW S1000XR phiên bản 2017 đã chính thức ra mắt tại Malaysia. So với phiên bản đầu tiên ra mắt tại thị trường Malaysia vào năm 2015, mẫu xe môtô adventure S1000XR phiên bản 2017 được thay đổi một vài chi tiết nhằm làm giảm độ rung lắc của tay lái, đồng thời khả năng tải của S 1000 XR cũng tăng thêm 10kg, từ 434 kg lên 444 kg. Ngoài ra, các chi tiết khác không có gì mới so với phiên bản trước. Ở phần đầu của xe - S1000XR có phong cách tương tự S1000RR nhưng ít "cực đoan" hơn. Điều này được thể hiện rõ ở đèn pha kép đối xứng, thay vì bất đối xứng như mẫu superbike kia. Nằm giữa 2 đèn pha chính của xe còn có thêm một đèn LED định vị nữa để tăng độ an toàn khi đi đêm. S1000XR cũng được trang bị quây gió half-fairing ở hai bên thân xe, mặc dù không có thiết kế "mang cá mập" như S1000XR nhưng có vẻ không "hầm hố" bằng. Về cơ bản, có thể coi S1000XR là phiên bản Adventure của S1000RR, do 2 chiếc xe này chia sẻ rất nhiều chi tiết. Thậm chí, BMW còn cố gắng quảng cáo S1000XR là một mẫu sport adventure. Thậm chí trên bảng đồng hồ của mẫu xe S1000XR cũng giống như "người anh em" S1000RR, chỉ khác mặt số ở báo tua. Phía trước của chiếc xe có kính chắn gió lớn để cản gió và bụi trên đường trường. Trên bảng đồng hồ có sẵn giá để gắn hệ thống dẫn đường tùy chọn của Garmin. Với bình xăng có kích thước lên tới 20 lít và bình phụ 4 lít, chiếc xe thể thao đường trường này có thể tự tin chinh phục những hành trình dài. Theo BMW, mức tiêu thụ trung bình của xe là 5,8l/100 km ở tốc độ lên tới 120 km/h. Tuy nhiên chiếc xe chỉ hoạt động tốt nhất với xăng A95 trở lên. Hệ thống treo không có sự thay đổi với phuộc trước USD đường kính 46 mm, cho phép tùy chỉnh độ cứng và khả năng phản hồi, trong khi đó phuộc sau monoshock chỉ cho phép chỉnh độ phản hồi. BMW S 1000 XR được trang bị hệ thống phanh ABS BMW Motorrad Race với phanh trước đĩa kép, đường kính 320 mm và cùm phanh 4 piston. Phanh sau đĩa đơn, đường kính 265 mm, cùm phanh piston đơn. Cùng với đó là cặp mâm cỡ 17 inch, đi kèm lốp kích cỡ 120/70R17 phía trước và 190/55R17 phía sau. Cả 2 bên tay ga và phanh đều có vòng bảo vệ, trong khi 2 cùm công tắc đều được tích hợp các nút điều khiển những hệ thống điện tử của xe như treo điện tử ESA, ổn định tự động ASC,... Nằm giữa khung xe của S1000XR là khối động cơ 999 cc DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng, đi kèm với hộp số 6 cấp. Đây cũng là khối động cơ được BMW trang bị cho S1000RR và chiếc naked bike S1000R. Tuy nhiên so với S1000RR, động cơ này đã được BMW sửa lại, giảm công suất xuống còn 158 mã lực và mô-men xoắn giữ nguyên 112 Nm. Mẫu xe môtô mới này cũng sở hữu bướm ga điện tử, hỗ trợ nhiều chế độ lái khác nhau như Rain hay Road, kết hợp với hệ thống kiểm soát độ ổn định thân xe ASC, giúp mang lại trải nghiệm lái tốt hơn. Ngoài ra, BMW còn có gói hỗ trợ tùy chọn mang tên Dynamic bao gồm các chế độ Dynamic, Dynamic Pro, ABS Pro, kiểm soát độ bám DTC... Trong khi đó, với gói Touring, người dùng sẽ có thêm tay nắm sưởi, GPS, chân chống giữa và thùng đựng đồ phía sau xe. Ngoài ra, khi mua BMW S1000XR phiên bản 2017 mới này, người dùng tại một số thị trường Châu Á cũng sẽ được hỗ trợ chế độ bảo hành 2 năm, không giới hạn số km. Tại thị trường Malaysia, mẫu xe môtô BMW S1000XR phiên bản 2017 sẽ có mức giá từ 106.000 RM (tương đương 570 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, S1000XR phiên bản cũ hiện vẫn đang được phân phối chính hãng tại BMW Motorrad Việt Nam với mức giá khoảng 660 triệu đồng.

