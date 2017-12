Môtô BMW R nineT độ độc của dân chơi Đài Loan

Mẫu xe môtô BMW R nineT được xem là một nền tảng hoàn hảo để các xưởng độ có thể tự do sáng tạo. Với bộ khung chỉ gồm 4 phần và hệ thống điện chia thành 3 phần, các xưởng độ có thể tự do thay đổi kiểu dáng của dòng xe này. Kể từ năm 2013 tới nay, có khá nhiều bản độ R nineT đã được xuất xưởng và mới nhất là bản độ của tay độ Max Ma của xưởng 2Loud ở Đài Loan. Xưởng Max Ma muốn độ lại R nineT theo một phong cách mới, không đi theo những lối mòn của những bản độ trước đó. Đầu tiên, Max giảm kích thước bình xăng xuống tối đa và tìm cách cân bằng kiểu dáng xe để vừa dữ dằn mà vẫn hài hòa. Về dáng xe, bản độ R nineT dài và thấp hơn, với dàn đầu gợi đầy cơ bắp cùng khối động cơ sơn đen và phần khung phụ phía sau uốn ngược lên . Bình xăng trở nên gọn gàng do được làm từ một tấm thép duy nhất. Màu sơn đen bóng và những đường chỉ viền màu trắng gợi nhớ về những mẫu môtô BMW cổ điển trong quá khứ. Phía trên bình xăng là chỗ để gắn cụm đồng hồ điện tử Motogadget Motoscope Pro. Đây là loại đồng hồ độ duy nhất hỗ trợ đầy đủ các tính năng như xe nguyên bản. Bản độ này được trang bị yên da solo nằm phía trên phần khung phụ. Sau yên xe là chắn bùn thủ công cùng cụm đèn hậu CNC từ nhôm nguyên khối. Phần đuôi xe chịu ảnh hưởng khá đậm nét phong cách Brat. Chiếc xe sở hữu ghi-đông mới và bộ gù nâng do Max tự tạo để mang tới tư thế ngồi thoải mái. Toàn bộ các loại dây điện đều được đi ngầm ở bên trong ghi-đông. Max đã thay cùm phanh và cùm côn nguyên bản của R nineT bằng cùm phanh Brembo RCS19 và cùm côn RCS16. Toàn bộ phần đầu xe gồm chảng ba, cặp giảm xóc và đèn pha tròn 4,5 inch đều được mạ chrome bóng bẩy. Trong khi đó, giảm xóc sau dạng monoshock của thương hiệu GEARS tại Đài Loan. BMW R nineT vẫn sử dụng động cơ boxer 2 xy-lanh nguyên bản, sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 119 Nm. Sức mạnh nguyên bản đã quá đủ nên Max chỉ thay lọc gió K&N và hệ thống ống xả độ. Ngoài ra, anh cũng trang bị thêm một két tản nhiệt dầu cho chiếc xe. Sau khi hoàn tất, chiếc xe hội tụ đầy đủ các nét đặc trưng của phong cách xe độ ở cả Nhật Bản lẫn phương Tây. Điều đặc biệt là xưởng độ Max Ma chỉ cần 3 tháng để cho ra lò bản độ gọn gàng nhưng vẫn tích hợp đầy đủ các trang bị an toàn. Video: Xem chi tiết môtô BMW R nineT tại Đài Loan.

