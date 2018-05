Môtô BMW K100 độ phong cách Le Mans giá 614 triệu đồng

Xưởng độ VTR tại Thụy Sĩ mới đây đã độ lại một chiếc xe môtô BMW K100 cũ theo phong cách xe đua của những năm 70 với nhiều đặc điểm gợi nhớ thời kì đỉnh cao của giải đua xe Le Mans trước đây. Nói đến thời hoàng kim của môn đua xe, nhiều người sẽ nghĩ về thập niên 70, 80. Đây là thời gian mà các tay đua lái những cỗ máy 4 kì cỡ lớn trong nhiều giờ liền. Vào lúc ấy, những chiếc Honda, Yamaha, Kawasaki cạnh tranh cùng các mẫu xe Italy như Ducati và Moto Guzzi. Ý tưởng bắt đầu tại trường đua Spa - Francorchamps (Bỉ), nơi các thành viên của VTR tham gia giải Sultans of Sprint. Theo Dani, thành viên của xưởng độ VTR cho biết , “Đi dọc đường pit, tôi ngạc nhiên khi bắt gặp nhiều mẫu xe lại tại đây. Tôi đếm được 10 chiếc Laverda SFC750 nguyên bản. Ngay lúc đó tôi quyết định độ chiếc BMW K100 theo phong cách đua những năm 70 này”. Khi theo dõi cuộc đua Le Mans trong 4 giờ liền vào ban đêm, dưới cơn mưa nặng hạt thì Dani đã định tên mẫu xe là 24 Hours. Các thành viên trong VTR đều sinh vào những năm 80 và từng là vận động viên đua on - off road. Vì vậy, họ biết sẽ làm gì với mẫu độ tiếp theo này. Trong kho của VTR, họ tìm thấy dàn áo chiếc GSX-R750 năm 80. Một phần đuôi khác được tìm ra dưới hầm chứa cùng cặp mâm 3 chấu rất phù hợp với chiếc K100. “Bên cạnh những linh kiện này, chúng tôi đã hình dung ra mẫu độ trong đầu. Nó sẽ dùng đèn pha đôi với một bên được che lại”, Dani mô tả. “Chúng tôi muốn hệ thống xả đặt cao nhất có thể, cổ pô quấn bằng vải trắng, nắp bình xăng của Monza và nước sơn phong cách thập niên 80. Khối động cơ vuông vức sẽ là điểm nhấn quan trọng ở đây. Tôi không muốn người xem nhận ra dàn áo Suzuki và nghĩ đây là một mẫu độ theo phong cách Nhật”, Dani chia sẻ. Phần đuôi bằng nhựa ban đầu quá nặng nên Dani đã cắt gọn, tạo phong cách hiện đại và làm nó hòa hợp với đường nét tổng thể. Để tạo cảm giác nhẹ hơn, anh ấy gắn một lưới nhôm lên trên phần đuôi mới này. Đèn đuôi Kellermann được chọn là loại nhỏ nhất nhưng vẫn tuân thủ luật pháp. Ban đầu nó được giấu trong phần đuôi nhưng sau đó chuyển sang đặt phía trên theo phong cách những năm 70. Yên xe màu xám bằng da Alcantara của nghệ nhân Yves Knobel. Kính chắn gió ban đầu quá lớn nên đã được gọt nhỏ lại. Nắp xăng Monza cùng công tơ mét Motogadget đậm chất đua cổ điển được trang bị trên mẫu độ. Bên cạnh đó còn có ghi đông của ABM, tay ga và thắng từ Magura. Cỗ máy 4 xylanh DOHC 90 mã lực hoạt động tốt hơn thông qua bộ ống xả mới từ lò độ Italy Unit với pô bằng titan. Nước sơn là thứ lôi cuốn ban đầu khi nhìn vào, được thực hiện công phu bởi những người thợ của VTR. “Sau khi thử với màu cam, chúng tôi nghỉ uống cafe và xem lại những mẫu F1 cũ. Và khi nhìn thấy chiếc Jaguar đời 2000, chúng tôi quyết định chọn màu sắc của nó”, Dani mô tả. Những người thợ đã cùng nhau phân tích phong cách chiếc Jaguar. Để giống nguyên bản nhất, những decal của các thương hiệu tài trợ khi đó cũng được giữ lại. Khác biệt duy nhất là logo ngân hàng HSBC thay bằng HSKC, theo tên của thị trấn quê nhà VTR. Kí tự ‘24h’ đằng trước ghi theo phong cách Le Mans. Xưởng độ VTR chỉ chế tạo một mẫu BMW K100 độ Le Mans duy nhất, họ cũng không bán kit hoặc linh kiện. Vì thế, chiếc 24 Hours là độc nhất vô nhị. Mẫu xe được rao bán với giá 27.000 USD (tương đương 614 triệu đồng). Video: Ngắm xe môtô BMW K100 độ phong cách cổ điển siêu chất.

