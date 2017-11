Môtô 4 bánh “hàng khủng” giá 80 triệu tại Sài Gòn

Thời gian vừa qua, những người yêu môtô tại Việt Nam đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh về một mẫu môtô khủng 4 bánh mới, có nguồn gốc từ Trung Quốc trên các trang mạng xã hội, đặc biệt với giá siêu rẻ. Xe có ngoại hình kết hợp giữa ATV và mẫu Can-am 3 bánh. Mẫu môtô này theo tìm hiểu thì thuộc nhà sản xuất xe máy Longcin tại Trung Quốc. Tuy nhiên nó lại có thiết kế khá bắt mắt với các mảng thân xe khí động học và 4 bánh to ngang ôtô, kèm theo mâm đúc 6 cánh thời trang. Ở phía sau, nhà sản xuất còn tích hợp cho chiếc xe một cánh đuôi lớn có tác dụng trang trí, khiến chiếc xe này càng trở nên "ngầu" và thể thao hơn, hấp dẫn một bộ phận người yêu xe mê "hàng độc". Phần đầu xe phía trước có đèn pha kép, cùng với bộ ba-đờ-sốc bằng inox gợi nhớ về mẫu xe 4 bánh "hàng thửa" Triazuma của hãng độ Lazareth từ Pháp. Phần mặt nạ của xe cũng có thiết kế góc cạnh như bộ mặt của một "quái vật" trong phim viễn tưởng. Bảng đồng hồ của chiếc xe 4 bánh này có dạng 2 đồng hồ tròn như nhiều mẫu xe máy cổ điển, nhưng lại có 2 màn hình LED thay vì mặt kim chỉ báo. Bên dưới là ghi-đông rộng bằng nhôm. Dù tới từ một hãng xe môtô Trung Quốc nhưng chiếc xe này có vẻ khá "xịn" với hệ thống treo độc lập cho từng bánh, bên cạnh đó nó còn có phuộc với bình dầu rời, cùng hệ thống phanh đĩa đơn và kép. Được biết mẫu xe môtô Longcin, Trung Quốc này về tới Việt Nam với 2 phiên bản động cơ khác nhau là 250 và 350 cc. Trong đó phiên bản 250 cc được trang bị máy 1 xi-lanh 4 kỳ làm mát bằng dung dịch 4 cấp số (1 số lùi) của Loncin có công suất 18 mã lực và tốc độ tối đa 105 km/h. Phiên bản cao cấp hơn cũng sử dụng động cơ 1 xi-lanh nhưng có dung tích cao hơn (349 cc), khiến công suất được nâng lên 30 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Động cơ này có 6 cấp số (cũng với 1 cấp số lùi) và được cung cấp bởi Longcin. Chiếc xe được dẫn động cầu sau thông qua hệ thống truyền tải bằng xích, Tuy nhiên do không có vi sai nên mẫu môtô 4 bánh này khó có thể hoạt động tốt trên địa hình mà theo dự đoán chỉ có thể "chạy kiểng". Theo những người bán xe quảng cáo, mẫu xe môtô 4 bánh này đạt tiêu chuẩn để xuất sang châu Âu và có giá bán khoảng 3300 USD trở lên tại nước ngoài. Giá bán cho từng phiên bản tại Việt Nam chỉ được tiết lộ cho những người có nhu cầu mua xe, nhưng nằm ở mức khoảng 80 triệu đồng. Tuy nhiên theo những người am hiểu về môtô, khách hàng mua những chiếc xe này sẽ không thể đăng ký được, đồng nghĩa với việc không được chạy hợp pháp ngoài đường. Ngoài ra do không rõ hãng sản xuất nên chất lượng thực sự của những chiếc xe này vẫn là một dấu hỏi?

