Mitsubishi Pajero Sport giảm giá hơn 70 triệu đồng tại VN

Vào hồi đầu tháng 12/2016, hãng Mitsubishi đã công bố giá bán cụ thể của mẫu SUV cỡ trung Pajero Sport 2016 tại thị trường Việt Nam. Vào thời điểm đó, Mitsubishi Pajero Sport 2016 có giá khởi điểm 1,4 tỷ Đồng đối với bản 4x2 AT. Trong khi đó, bản 4x4 AT có giá 1,55 tỷ Đồng. Đến thời gian vừa qua, vào ngày 6/1/2017, trên trang web chính thức của Mitsubishi Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện thông tin giảm giá cho Pajero Sport 2016. Theo đó, Mitsubishi Pajero Sport 2016 bản 4x2 AT có giá bán hiện chỉ còn 1,329 tỷ Đồng. Con số tương ứng của Mitsubishi Pajero Sport 2016 bản 4x4 AT là 1,488 tỷ Đồng. Được biết, mức giảm giá của Pajero Sport mới nhập khẩu từ Thái Lan cũng không liên quan đến việc giảm 10% thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN vào Việt Nam từ 01/01/2017. Như vậy, ngay sau khi đối thủ Toyota Fortuner 2017 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport 2016 đã được giảm giá bán. Tuy nhiên, so với Toyota Fortuner 2017, Mitsubishi Pajero Sport 2016 dù đã giảm giá vẫn đắt hơn đáng kể. Ngoài ra, Mitsubishi Pajero Sport 2016 cũng đắt hơn nhiều so với đối thủ khác của mình tại thị trường Việt Nam là mẫu xe Isuzu MU-X. Hiện Isuzu MU-X được bán với giá dao động từ 899 - 960 triệu đồng và cũng đang nhận được phản hồi khá tốt từ phí khách hàng. Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Thái Lan vào hồi đầu tháng 8/2015. Theo hãng Mitsubishi, Pajero Sport thế hệ mới được phát triển theo ý tưởng "xe SUV chạy off-road nhưng hiện đại và tiện nghi như ôtô du lịch". Xe sử dụng động cơ xăng V6 MIVEC, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 220 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 285 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 1 cấu tiêu chuẩn hoặc 2 cầu tùy chọn. Mặc dù phải đến tháng 02/2017, những chiếc Mitsubishi Pajero Sport 2016 đầu tiên sẽ đến tay khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà phân khúc SUV 7 chỗ đang cạnh tranh khốc liệt, việc Mitsubishi công bố giá bán Pajero Sport mới, rồi bất ngờ giảm mạnh được xem như động thái thăm dò thị trường để đưa ra chiến lược mới.

