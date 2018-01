Mitsubishi Outlander CKD chốt giá 808 triệu "đấu" Mazda CX-5

Mẫu xe ôtô Mitsubishi Outlander ra mắt khách hàng Việt vào đầu tháng 8/2016 trong thời điểm phân khúc crossover đang có sức nóng. Đây là mẫu crossover thứ hai tại Việt Nam được trang bị hàng ghế thứ ba, sau Nissan X-Trail. Tính đến nay, phân khúc này đã có tổng cộng ba mẫu xe 7 chỗ với sự góp mặt của Honda CR-V 2018. Những chiếc Outlander phân phối chính hãng đều là phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Chất lượng của xe nhập luôn được đánh giá cao. Tuy nhiên, đây cũng được xem là yếu tố chính khiến giá xe Outlander cao hơn các đối thủ khác lắp ráp trong nước. Được biết, hiện mẫu xe Outlander đã chính thức chuyển sang lắp ráp trong nước. Cụ thể, Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ công bố giá của 3 phiên bản Outlander nhập khẩu, kèm theo giá của 3 phiên bản Outlander lắp ráp CKD dự kiến ra mắt ngay trong tháng 1/2017 này tại nhà máy Mitsubishi Motors Việt Nam ở Bình Dương. Cụ thể, phiên bản thấp nhất 2.0 STD của Outlander sẽ có giá niêm yết là 808 triệu đồng, rẻ hơn so với đối thủ Mazda CX-5 2.0 đời 2018 vừa được Thaco ra mắt vào cuối năm 2017 vừa qua. Lợi thế của Outlander sẽ là hàng ghế thứ 3 so với cấu hình 5 chỗ ngồi của CX-5. Tuy nhiên các phiên bản cao cấp hơn là 2.0 CVT và 2.4 CVT sẽ có giá bán tương đối so với các đối thủ, nằm ở mức từ 942 cho đến 1,1 tỷ đồng. Phiên bản cao cấp nhất Mitsubishi Outlander 2.4 CVT sẽ cạnh tranh cùng Honda CR-V 7 chỗ ngồi, có giá dự kiến nằm ở mức dưới 1,1 tỷ đồng. Trong phân khúc crossover, Mazda CX-5, Nissan X-Trail và Hyundai Tucson đều lắp ráp trong nước. Lợi thế của việc lắp ráp trong nước là giá bán "mềm" hơn - cụ thể là sau khi chuyển sang lắp ráp, các "đối thủ" trực tiếp của Outlander liên tục hạ giá và tạo áp lực lên mẫu xe này. Khi được lắp ráp CKD, mẫu xe Mitsubishi Outlander cũng sẽ là sản phẩm đầu tiên của hãng tại thị trường ôtô Việt sau khi công ty mẹ tại Nhật Bản tăng tỷ lệ góp vốn từ 52% lên 82% trong liên doanh tại Việt Nam. Theo ông Kenichi Horinouchi, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục rót vốn để mở rộng việc lắp ráp và sản xuất xe tại Việt Nam, không chỉ tiêu thụ tại thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu các mẫu xe của hãng trong thời gian sắp tới. Mitsubishi Outlander hiện đang được bán ra tại Việt Nam với ba phiên bản, giá bán tại thời điểm ra mắt từ 975 -1,275 tỷ đồng. Đến tháng 9/2017, mẫu xe này gây sốc với giá giảm chỉ còn 750 triệu đồng cho bản thấp nhất. Hiện nay, tại các đại lý của Mitsubishi Motors Việt Nam hiện chỉ còn phân phối hai phiên bản 2.0 CVT và 2.4 CVT với giá lần lượt 996 triệu và 1,148 tỷ đồng nhưng mức giá này vẫn được xem là cao nhất phân khúc khiến xe bán chậm hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc. Mitsubishi Motors Việt Nam công bố giá của 3 phiên bản Outlander nhập khẩu, kèm theo giá của 3 phiên bản Outlander lắp ráp CKD tại Việt Nam. Video: Soi chi tiết Mitsubishi Outlander 2017 tại Việt Nam.

Mẫu xe ôtô Mitsubishi Outlander ra mắt khách hàng Việt vào đầu tháng 8/2016 trong thời điểm phân khúc crossover đang có sức nóng. Đây là mẫu crossover thứ hai tại Việt Nam được trang bị hàng ghế thứ ba, sau Nissan X-Trail. Tính đến nay, phân khúc này đã có tổng cộng ba mẫu xe 7 chỗ với sự góp mặt của Honda CR-V 2018. Những chiếc Outlander phân phối chính hãng đều là phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Chất lượng của xe nhập luôn được đánh giá cao. Tuy nhiên, đây cũng được xem là yếu tố chính khiến giá xe Outlander cao hơn các đối thủ khác lắp ráp trong nước. Được biết, hiện mẫu xe Outlander đã chính thức chuyển sang lắp ráp trong nước. Cụ thể, Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ công bố giá của 3 phiên bản Outlander nhập khẩu, kèm theo giá của 3 phiên bản Outlander lắp ráp CKD dự kiến ra mắt ngay trong tháng 1/2017 này tại nhà máy Mitsubishi Motors Việt Nam ở Bình Dương. Cụ thể, phiên bản thấp nhất 2.0 STD của Outlander sẽ có giá niêm yết là 808 triệu đồng, rẻ hơn so với đối thủ Mazda CX-5 2.0 đời 2018 vừa được Thaco ra mắt vào cuối năm 2017 vừa qua. Lợi thế của Outlander sẽ là hàng ghế thứ 3 so với cấu hình 5 chỗ ngồi của CX-5. Tuy nhiên các phiên bản cao cấp hơn là 2.0 CVT và 2.4 CVT sẽ có giá bán tương đối so với các đối thủ, nằm ở mức từ 942 cho đến 1,1 tỷ đồng. Phiên bản cao cấp nhất Mitsubishi Outlander 2.4 CVT sẽ cạnh tranh cùng Honda CR-V 7 chỗ ngồi, có giá dự kiến nằm ở mức dưới 1,1 tỷ đồng. Trong phân khúc crossover, Mazda CX-5, Nissan X-Trail và Hyundai Tucson đều lắp ráp trong nước. Lợi thế của việc lắp ráp trong nước là giá bán "mềm" hơn - cụ thể là sau khi chuyển sang lắp ráp, các "đối thủ" trực tiếp của Outlander liên tục hạ giá và tạo áp lực lên mẫu xe này. Khi được lắp ráp CKD, mẫu xe Mitsubishi Outlander cũng sẽ là sản phẩm đầu tiên của hãng tại thị trường ôtô Việt sau khi công ty mẹ tại Nhật Bản tăng tỷ lệ góp vốn từ 52% lên 82% trong liên doanh tại Việt Nam. Theo ông Kenichi Horinouchi, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục rót vốn để mở rộng việc lắp ráp và sản xuất xe tại Việt Nam, không chỉ tiêu thụ tại thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu các mẫu xe của hãng trong thời gian sắp tới. Mitsubishi Outlander hiện đang được bán ra tại Việt Nam với ba phiên bản, giá bán tại thời điểm ra mắt từ 975 -1,275 tỷ đồng. Đến tháng 9/2017, mẫu xe này gây sốc với giá giảm chỉ còn 750 triệu đồng cho bản thấp nhất. Hiện nay, tại các đại lý của Mitsubishi Motors Việt Nam hiện chỉ còn phân phối hai phiên bản 2.0 CVT và 2.4 CVT với giá lần lượt 996 triệu và 1,148 tỷ đồng nhưng mức giá này vẫn được xem là cao nhất phân khúc khiến xe bán chậm hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc. Mitsubishi Motors Việt Nam công bố giá của 3 phiên bản Outlander nhập khẩu, kèm theo giá của 3 phiên bản Outlander lắp ráp CKD tại Việt Nam. Video: Soi chi tiết Mitsubishi Outlander 2017 tại Việt Nam.