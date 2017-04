Mitsubishi Lancer Evolution X “siêu độc” tại Việt Nam

Khi nói tới những mẫu sedan thể thao với giá rẻ, những người chơi xe trên Thế giới sẽ nghĩ ngay tới Subaru WRX STI và Mitsubishi Lancer Evolution. Trong đó, phiên bản Mitsubishi Lancer Evolution X là thế hệ thứ 10, và cũng là cuối cùng của dòng xe này. Dòng xe Lancer Evolution được sản xuất lần đầu tiên vào tháng 10/1992. Cùng với đối thủ Impreza WRX STI, Lancer Evolution đã trở nên nổi tiếng bởi hiệu năng vận hành cao và những thành công tại giải đua xe rally Thế giới WRC (World Rally Championship). Thế hệ Lancer thứ 10 ra mắt năm 2017 và vừa bị "khai tử" vào tháng 4/2016 do Mitsubishi gặp khó khăn về tài chính, chuyển hướng sang sản xuất những chiếc SUV/crossover. Dựa trên cơ sở dòng sedan hạng C Lancer thế hệ thứ 9, Lancer Evolution X có vẻ ngoài thể thao và "ngầu" hơn nhiều. Ở phía trước, chiếc xe được trang bị bộ cản với các khe hút gió cực lớn và nắp ca-pô có thêm khe thoát nhiệt. Chiếc Lancer Evolution X này tại Việt Nam còn được chủ xe lắp thêm ốp cản trước khí động học. Ở hai bên thân xe, điểm khác biệt của Lancer Evo X là một khe gió dạng "mang cá" nằm sau hốc bánh trước. Vốn được trang bị mâm BBS thể thao nhiều nan, tuy nhiên khi về tới Việt Nam chiếc Evo X đã được độ mâm 6 cánh Volk TE37 đặc trưng của các dòng xe độ thể thao tới từ Nhật Bản. Mâm xe sơn đen tạo sự tương phản với màu trắng của thân xe. Ở phía sau, Lancer Evo X cũng có điểm nổi bật là cản hậu được tích hợp các cánh khuếch tán không khí dưới gầm. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của chiếc xe là một cánh đuôi cực lớn nằm trên nắp khoang hành lý theo phong cách xe đua rally. Ngoài Lancer Evo, chỉ có đối thủ Subaru WRX STI có đặc điểm này. Cũng giống như Subaru WRX STI, nội thất của Lancer Evolution X đem lại cảm giác "rẻ tiền" do được phát triển từ mẫu sedan bình dân Lancer và chiếc xe đặt yếu tố cảm giác lái thể thao lên hàng đầu. Đa số các chi tiết bên trong khoang lái đều được làm từ nhựa cứng, và chiếc xe được bán ra với hệ thống giải trí đơn giản. Chiếc Evo X tại Việt Nam này đã được nâng cấp hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng trên bảng táp-lô và nội thất bọc da 2 tông màu đỏ-đen thể thao. Khác biệt lớn nhất của Lancer Evoution X ở bên trong nội thất là hàng ghế trước thể thao của hãng Recaro. Kể từ thế hệ thứ 9 trở xuống, dòng Lancer Evolution đều được trang bị động cơ tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC với tên mã 4G63T. Lancer Evo X là thế hệ đầu tiên và cũng là duy nhất sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 4B11T thế hệ mới. Đi kèm với động cơ là hệ thống dẫn động 4 bánh S-AWC và hộp số sàn 5 cấp. Ngoài ra, Lancer Evolution X còn lần đầu tiên có thêm tùy chọn hộp số ly hợp kép 6 cấp TC-SST, tuy nhiên chiếc Evo tại Việt Nam trong bài viết này sở hữu số sàn. Tùy từng thị trường, Lancer Evolution X sẽ có công suất khác nhau. Phiên bản tại thị trường Mỹ đạt công suất tối đa 291 mã lực và mô-men xoắn cực dại 407 Nm. Trên Thế giới, phiên bản Evolution X mạnh nhất được bán ra là FQ-440 MR, chỉ có 49 chiếc dành cho thị trường Anh Quốc với công suất lên tới 440 mã lực. Tuy nhiên với khả năng độ lên những mức công suất "khủng" có thể lên tới con số trên dưới 1000 mã lực, Evo X nói riêng và dòng Lancer Evolution nói chung rất được dân chơi xe ưa chuộng. Hiện tại ở Việt Nam, ước tính chỉ có duy nhất 2 chiếc Lancer Evolution X. Chiếc xe trong bài viết này được sản xuất năm 2013 và là chiếc duy nhất hiện có thể chạy ngoài đường phố. Chiếc còn lại thuộc sở hữu của tay chơi siêu xe Cường Đô La và hiện đang được độ lại. Sau khi hoàn thành, chiếc Evo X của Cường Đô La có khả năng sẽ trở thành chiếc xe độ "khủng" và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam.

