Mitsubishi "đại hạ giá" xe ôtô tại Việt Nam

Trong tháng 12 này, tháng cuối cùng của năm 2017 nhà phân phối và lắp ráp ôtô Mitsubishi tại Việt Nam tiếp tục "xả hàng", giảm giá cho tất cả 8 mẫu xe đang phân phối trên thị trường ôtô Việt hiện nay. Mức giảm giá thấp nhất là từ 10 triệu đồng, trong khi cao nhất lên đến 206 triệu đồng. Đây được xem là "ván bài cuối cùng" của thương hiệu Mitsubishi Motor Việt Nam trước khi bước sang năm 2018 đầy biến động. Đầu tiên chính là mẫu xe All New Pajero Sport, đây là mẫu xe ế nhất và có giá bán giảm cao nhất. Phiên bản 4x2 AT giảm 206 triệu còn 1,149 tỷ đồng trong khi bản 4x4 AT giảm 180 triệu còn 1,358 tỷ đồng. Mẫu xe đắt nhất của Mitsubishi Việt Nam là Pajero hiện cũng có mức giảm gía lên đến 164 triệu đồng và mức giá bán ra hiện chỉ còn 1,956 tỷ đồng. Mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport bản cũ hiện có giá chỉ 704 triệu sau khi được giảm 100 triệu đồng. Đây là động thái xả hàng tồn của liên doanh Nhật Bản trong suốt nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa đem lại nhiều kết quả khả quan do thị trường ôtô Việt Nam liên tục có những biến động. Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton cũng có mức giảm 20 triệu đồng chưa kể khuyến mại của đại lý là quà tặng trị giá 18 triệu đồng. Giá bán của phiên bản 4x2 AT bán ra với giá 606 triệu đồng. Phiên bản 4x2 MT của mẫu xe này cũng giảm và hiện chỉ còn 576 triệu đồng, chưa kể khuyến mại. Mẫu crossover 5 + 2 Outlander hiện cũng có mức giảm khá cao, lên đến 117 triệu đồng dành cho các phiên bản 2.0 CVT, 2.4 CVT và 2.0 CVT (5 chỗ) Mức giá của các phiên bản này hiện chỉ từ 1,08 tỷ đồng. Ngoài ra, khi về đại lý xe còn được giảm thêm tới 10 triệu đồng. Phiên bản rẻ nhất của mẫu xe này là 2.0 STD hiện có giá 983 triệu. Khi mua mẫu xe Mitsubishi Outlander Sport, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi 78 triệu đồng đi kèm bộ phụ kiện trị giá 40 triệu đồng khi về đại lý. Như vậy mẫu xe này hiện đang có mức giá khoảng 860 triệu đồng.

Mẫu sedan giá rẻ Attrage có mức giảm thấp nhất khi chỉ có 2 phiên bản MT Eco và CVT Eco được khuyến mại 10 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản MT Eco còn 412 triệu đồng. Phiên bản MT giá còn 450 triệu đồng. Phiên bản CVT giảm xuống còn 505 triệu đồng. Cuối cùng là mẫu xe nhóm A Mirage có mức giảm từ 10 - 20 triệu đồng. Cụ thể phiên bản MT giá chỉ còn 390 triệu đồng (ngang bằng các dòng xe cỡ nhỏ giá rẻ nhất hiện nay như Hyundai i10, Kia Morning hay Chevrolet Spark). Phiên bản CVT giá hiện chỉ còn 475 triệu đồng.

