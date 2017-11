Mitsubishi ASX 2.0 AWD bản đặc biệt giá 665 triệu đồng

Mitsubishi Motors Malaysia vừa giới thiệu tới khách hàng tại đây một phiên bản sản xuất giới hạn trên chiếc ASX 2.0 AWD. Được gọi là “cuộc phiêu lưu” ASX, khi chỉ có 60 chiếc xe Mitsubishi ASX 2.0 AWD được sản xuất cung cấp ra cho công chúng. So với các phiên bản tiêu chuẩn khác, bản đặc biệt này nhận được một bản cập nhật ở diện mạo bên ngoài lẫn nội thất. Ở bên ngoài, bản giới hạn ASX có thiết kế với bộ lưới tản nhiệt phía trước là các tấm ốp nhựa màu đen, dày và nhiều hơn. Sự xuất hiện của các thanh ngang mạ crôm sáng bị loại bỏ. Trong khi thiết kế của cụm đèn pha, đèn sương mù không có sự cải tiến nào rõ rệt so với trước. Thân xe và phần đuôi phía sau được trang bị thêm các tấp ốp nhựa màu đen bóng vừa tăng tính bảo vệ cho xe, vừa tăng thêm độ thẩm mỹ giúp xe trở nên bắt mắt hơn. Trong khi đó, bộ mâm trang bị trên xe là loại hợp kim nhôm sáng, kích thước 18 inch lớn hơn 1 inch so với các bản thông thường. Kết cấu bộ mâm dạng đa chấu bắt mắt khá giống với phong cách trên chiếc Outlander. Di chuyển bên trong, điểm khác biệt đầu tiên bạn có thể thấy nằm ở lỗ thông gió khi viền bao quanh được mạ bằng xám bạc sáng. Khu vực bảng điều khiển không có sự xáo trộn nhiều như vô-lăng 3 chấu tích hợp 1 bên phím chức năng, màn hình LCD hiển thị thông số thêm khả năng đáp ứng giải trí nhẹ nhàng. Trong khi đó, ghế ngồi bọc da với kiểu dáng mới, tựa đầu ghế xuất hiện logo “ASX” thêu bằng chỉ xanh bắt mắt, đi kèm ở dưới là bàn đạp bằng nhôm. Đối với phần còn lại là thông số kỹ thuật của chiếc xe, nó được thừa hưởng hoàn toàn từ ASX 2WD bản thông thường. Dưới nắp ca-pô là một động cơ MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh ra công suất 143 mã lực với mô men xoắn 196 Nm, đi kèm là hộp số CVT INVECS-III. Các tùy chọn trang bị tiêu chuẩn theo xe gồm: đèn chiếu halogen tự động, điều khiển khí hậu tự động, hệ thống cảm ứng thông tin cảm ứng, 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hoạt động ổn định,…Hiện giá bán của phiên bản sản xuất giới hạn trên chiếc ASX 2WD tại thị trường Malaysia là 124.000 RM (khoảng 665,2 triệu đồng).

