Minivan Nissan Serena Nismo 2018 "chốt giá" 690 triệu đồng

Chiếc Minivan Nissan Serena Nismo mới được hãng xe hơi Nhật Bản thiết kế lại với một loạt thay đổi, giúp cho chiếc xe trở nên nổi bật hơn. Theo nhận định, mẫu xe gia đình phiên bản 2018 này chắc chắn sẽ trở nên phổ biến hơn đối với những người yêu thích dòng xe gia đình thể thao của thương hiệu Nissan. Ngoại thất của Serena Nismo 2018 đã có sự thay đổi lớn, cụ thể ở phần đầu phía trước xe chính là cụm đèn LED chạy ban ngày hình chữ số '7' bắt mắt, đèn sương mù dạng thanh ngang kèm viền màu đen hình dạng chữ “L” ngược, cản trước/sau và hai bên thân xe xuất hiện thêm các điểm nhấn nhá với màu đỏ đậm hoặc xanh nước biển. Cộng thêm vào đó là phần đầu trước với hai thanh ngang lớn màu đen bóng cùng một thanh ngang hình chữ V mạ crôm sáng nối liền sang hai cụm đèn pha. Đầu xe vẫn mang thiết kế cũ nhưng được chau chuốt mượt mà và hầm hố hơn so với những phiên bản từng ra mắt. Một loạt các điểm nhấn cũng xuất hiện ở cản trước, ốp hông, ốp cản sau, ốp gương hậu... Phía sau xe ngoài việc trang bị một tấm kính chống nhiệt màu đen cỡ lớn, tiếp nối liền mạch với nóc xe cùng tông màu kéo dài lên phía trên ra đầu xe. Tay mở cốp xe to bản mạ crom sang bòng, đèn hậu cách điệu dạng led đầy nổi bật cũng được trang bị. Ngoài ra trên mẫu xe minivan nhà Nissan mới này còn được trang bị cánh gió lớn ở đuôi, ống xả thể thao, mâm xe 2 tông màu kích thước 17 inch và lốp Bridgestone Potenza Adrenalin RE003 kích thước 205/50R17. Bên trong, Nissan đã cung cấp một vô-lăng 3 chấu đáy vát bằng thể thao bọc da Alcantara, nội thất bọc da màu đen, chỉ khâu màu đỏ tương phản, màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, logo Nismo cạnh cần số. Khách hàng có thể tùy chọn ghế ngồi thể thao phía trước giống như trên các mẫu xe thể thao hiệu suất cao của Nissan. Không chỉ dừng lại ở những nâng cấp trực quan về thiết kế đã thu hút được sự chú ý của khách hàng, Nissan còn đưa hệ thống an toàn ProPILOT lên chiếc Serena Nismo, gói công nghệ này bao gồm nhiều tính năng như cảnh báo làn đường, hỗ trợ giữ làn, cánh báo va chạm, kiểm soát hành trình thông minh có thể cho phép xe “tự lái” trong một làn xe trên xa lộ. Bên cạnh những nâng cấp về thẩm mỹ và an toàn, Serena Nismo 2018 còn được hãng xe ôtô Nissan tinh chỉnh động cơ với ECU được điều chỉnh lại cùng với bộ giảm xóc thể thao với lò xo, thanh cân bằng mới. Hệ thống ổn định thân xe VDC (Vehicle Dynamics Control) cũng được trang bị. Xe sở hữu khối động cơ xăng 2.0 lít 4 xi lanh đã được nâng cấp mặc dù Nissan không tiết lộ số liệu sức mạnh mới chính xác nhưng chắc chắn nó sẽ mạnh hơn động cơ tiêu chuẩn với sức mạnh 147 mã lực. Nissan Serena Nismo 2018 đã bắt đầu bán ra tại Nhật Bản với giá 3.419.280 yen (tương đương khoảng 690 triệu đồng). Video: ngắm mẫu xe minivan Nissan Serena Nismo 2018 - Xe gia đình đậm chất thể thao.

