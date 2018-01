MINI trình làng bộ đôi Cooper hatchback và mui trần mới

Ra mắt đầu tiên với phiên bản hatchback vào năm 2013, thế hệ MINI Cooper thứ 3 được tạo ra dưới "đế chế" của BMW hiện đã được gần 5 năm tuổi. Chính vì vậy, hãng xe cỡ nhỏ Anh Quốc MINI vừa chính thức công bố phiên bản nâng cấp giữa vòng đời 2019 của dòng xe MINI Cooper. Được biết, những chiếc xe MINI Cooper 2019 sẽ được bán ra thị trường với các kiểu thân xe hatchback 3 cửa, 5 cửa và mui trần 2 cửa. Trong năm nay, nhiều khả năng các dòng Clubman và Countryman phiên bản mới của thương hiệu MINI cũng sẽ có các nâng cấp tương tự. Ở mặt trước, các phiên bản này thay đổi thiết kế đèn pha, được nâng cấp bộ mâm hợp kim và sở hữu logo mini 2 chiều. Ở phía sau, người dùng sẽ dễ dàng thấy cặp đèn hậu theo phong cách cờ Anh đẹp mắt. Thay đổi dễ thấy nhất của chiếc xe là cụm đèn pha với vòng sáng ban ngày dạng LED. Ở hai bên thân xe hoàn toàn được giữ nguyên về thiết kế, chỉ được trang bị thiết kế mâm mới với 2 tông màu đẹp mắt. Điểm nhấn thực sự của MINI Cooper 2019 chỉ xuất hiện ở góc nhìn từ phía sau xe. Thay vì cụm đèn hậu với các dải LED tròn như phiên bản cũ, MINI Cooper bản 2019 sở hữu thiết kế đèn có thể nói là độc đáo nhất trong Thế giới xe hiện nay. Không chỉ được nâng cấp hoàn toàn lên công nghệ LED. Một điều đặc biệt là phần đèn hậu của chiếc xe phiên bản mới này còn được trang bị các dải LED hình cờ Vương quốc Anh đặc trưng, với tên gọi Union Jack. Chi tiết này khẳng định nguồn gốc thực sự của MINI, dù hiện tại hãng xe nhỏ này đã thuộc sở hữu của người Đức. Không chỉ có ngoại thất, dấu ấn Anh Quốc còn được thể hiện bên trong cabin của xe. Cụ thể hơn, tấm ốp trang trí ở phía trước mặt hành khách phía trước cũng có hình ảnh cờ Union Jack. Đặc biệt, nhờ có đèn chiếu sáng ở bên dưới, những hình ảnh này cũng có thể phát sáng và đổi màu dựa trên hệ thống đèn cabin của MINI Cooper 2019. Các khách hàng cũng có thể lựa chọn màu sắc da bọc nội thất mới là nâu Malt Brown Chesterfield, cùng với ốp nội thất đen bóng. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình 6,5 inch và kết nối Bluetooth nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản của MINI Cooper 2019. Dù thay đổi nhiều ở thẩm mỹ nhưng động cơ của MINI Cooper 2019 có ít thay đổi so với đời cũ. Phiên bản hatchback sẽ có 7 tùy chọn động cơ với công suất từ 75 đến 192 mã lực. Bản mui trần MINI Convertible sẽ có 6 tùy chọn động cơ với công suất từ 102 mã lực trở lên. Ngoài hộp số sàn 6 cấp, các phiên bản MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper S và MINI Cooper D còn có thêm lựa chọn hộp số ly hợp kép 7 cấp Steptronic mới. Bản MINI Cooper SD được trang bị sẵn hộp số tự động 8 cấp Steptronic. Về công nghệ, hệ thống MINI Connected sẽ cung cấp thông tin giao thông thời gian thực cho người lái, các thông tin về tin tức, thời tiết và thậm chí là cả giá nhiên liệu địa phương. Các phiên bản MINI Cooper 2019 cũng sẽ sở hữu các gói cá nhân hóa MINI Yours Customised đặc biệt. Khách hàng có thể đặt các chi tiết như đèn chiếu sáng ở cửa, bậc lên xuống, tấm ốp hai bên thân xe hay bên trong nội thất. Những tùy chọn cá nhân hóa cho các chi tiết này là gần như vô hạn với các hoa văn, màu sắc, bề mặt, phông chữ... Video: Ngắm bộ đôi Cooper hatchback và mui trần mới.

