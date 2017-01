MINI Countryman bản đua địa hình Dakar có gì đặc biệt?

Trong các mùa giải Dakar Rally những năm trước đây, MINI đã từng tham dự với chiếc ALL4 Racing và đạt được nhiều thành công. Tại Dakar Rally 2017, MINI đã phối hợp cùng công ty sản xuất xe đua X-Raid của Đức để tạo ra chiếc xế độ MINI Countryman John Cooper Works Rally hoàn toàn mới, dựa trên thế hệ crossover MINI Countryman mới nhất. Dù có kiểu dáng tương tự chiếc Countryman dân dụng nhưng trên thực tế, John Cooper Works Rally lại là một mẫu xe khác biệt hoàn toàn. Ngay từ bên ngoài, chiếc xe đã có bộ vỏ siêu nhẹ được làm từ sợi carbon và Kevlar để giảm trọng lượng. Phần dưới thân xe cũng được làm từ những vật liệu trên, nhưng có cấu trúc tổ ong chịu lực. So với Countryman dân dụng, phiên bản đua có nắp ca-pô thấp hơn để tăng tầm nhìn. Để có thể vượt qua những địa hình khó khăn như sa mạc hay hoang mạc, chiếc xe đã được trang bị bộ mâm và lốp đặc chủng với độ bền cực cao. Nằm phía sau các bánh xe là hệ thống phanh với các đĩa thép đường kính 320 mm kèm heo 6 piston. Nhằm tránh quá nhiệt trong điều kiện thời tiết nóng, các heo phanh phía sau của chiếc xe này đã được làm mát bằng cả không khí lẫn chất lỏng. Những chặng đua xuyên sa mạc cũng khiến Countryman John Cooper Works Rally liên tục có những cú nhảy qua các cồn cát, chính vì vậy MINI đã nhờ hãng độ Reiger Racing thiết kế cho xe một hệ thống treo "hàng thửa". Được trang bị 2 giảm xóc có thể điều chỉnh tự do ở mỗi bánh, chiếc xe có khoảng hành trình của hệ thống treo lên tới 250 mm. Ở bên trong nội thất của chiếc xe hoàn toàn không có các trang bị tiện nghi, thay vào đó là một táp-lô tối giản, cặp ghế đua ôm lưng cùng bộ khung gia cường chống va đập. Ở bên phía lái phụ là hàng loạt các thiết bị định vị và điều khiển khác nhau, tránh cho tay đua và lái phụ bị "lạc đường" giữa sa mạc rộng lớn. Cung cấp sức mạnh cho MINI Countryman John Cooper Works Rally không còn là những động cơ dung tích nhỏ như phiên bản dân dụng. Thay vào đó, chiếc xe có động cơ 3.0l 6 xi-lanh tăng áp diesel được bôi trơn khô từ bMW, với công suất 340 mã lực/800 Nm. Theo quy định của giải Dakar, do có tăng áp kép nên cỗ máy này phải được trang bị họng hút giới hạn đường kinh 38 mm. Toàn bộ động cơ được đặt trên một khung phụ cho phép tháo rời khỏi xe chỉ trong 1 giờ khi cần thay thế máy. Động cơ này được nối với hộp số tuần tự 6 cấp của SADEV và hệ dẫn động 4 bánh với vi sai giới hạn ở cả 2 cầu, cùng với một vi sai giữa SADEV, tất cả đều được làm mát bằng dầu. Hãng Akrapovic nổi tiếng cung cấp hệ thống xả cho chiếc xe. Tại mùa giải Dakar Rally 2017, MINI sẽ đem tổng cộng 7 chiếc John Cooper Works Rally được đánh số lần lượt #303, #306, #308, #314, #316, #322 và #325. Chúng được điều khiển bởi các tay đua kỳ cựu từng tham gia các giải rally khác nhau như Mikko Hirvonen, Yazeed Al-Rajhi, Orlanda Terranova, Boris Garafulic, Jakub Przygonski, Mohadmed Abu Issa và Stephan Schott. Hiện đã được bắt đầu, mùa giải Dakar Rally 2017 năm nay sẽ đi qua tổng cộng 3 quốc gia là Paraguay, Bolivia và Argentina, trải qua tổng cộng 9000 km. Trong số đó, hơn 4000 km sẽ là những chặng đặc biệt với điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, đưa giới hạn của tay đua, phụ lái và những chiếc xe tới tối đa.

