Mini Cooper ra mắt phiên bản ôtô điện "độc nhất vô nhị"

Mẫu ôtô điện Mini Cooper vừa ra mắt tại Triển lãm ôtô quốc tế New York 2018 mang phong cách hoài cổ, động cơ điện công suất 38 mã lực. Mẫu xe Classic Mini Electric sở hữu đường nét thiết kế vừa hoài cổ vừa hiện đại thu hút sự chú ý của công chúng yêu xe, thân xe được sơn màu đỏ với mui xe màu trắng tương phản rất nổi bật. Với ngoại hình xe nhỏ nhắn, Classic Mini Electric sở hữu động cơ điện 38 mã lực kết nối với cùng hộp số tương tự những mẫu xe thông thường. Động cơ được gắn với bộ pin lithium-iron phosphate được lắp phía sau ghế phía trước. Xe được trang bị một hệ thống truyền động hiện đại và đặc biệt là không phát thải. Cụm pin này mất 4 giờ để sạc đầy, có thể nạp từ ổ cắm điện gia đình 220 V. Động cơ này cho phép xe đạt tốc độ tối đa 121 km/h và phạm vi hoạt động 105 km. Logo huyền thoại của hãng được in trắng nổi bật nên nền màu đỏ rực rỡ của xe. Bộ mâm sơn bạc ấn tượng. Được biết, đây chỉ là phiên bản độc nhất và không bán ở thời điểm hiện tại. Nếu người dùng muốn có một chiếc xe ôtô điện Mini EV sẽ phải đợi hãng ra mắt mẫu xe điện đầu tiên vào năm 2019, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Mini cổ điển. Nguồn ảnh: greencarreports. The Classic Mini Electric.



