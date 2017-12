Minh Nhựa rao bán Lamborghini Aventador SV giá 35 tỷ?

Theo một số nguồn tin, đại gia Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) cho biết hiện đang rao bán siêu xe Lamborghini Aventador SV độc nhất Việt Nam. Trước đó, Minh Nhựa cũng từng rao bán một chiếc xe đắt đỏ khác là Bugatti Veyron. Tuy nhiên tới nay, xe vẫn chưa tìm được chủ nhân mới với lý do được cho là vì giá bán quá cao. Lamborghini Aventador phiên bản SuperVeloce của đại gia Minh Nhựa có nguyên bản là màu xanh. Trước đó, vào đầu tháng 4, sau khi xuất hiện tại Việt Nam không lâu, vị đại gia này đã cho thay đổi màu sắc ngoại thất cho “siêu bò” của mình với tông màu chủ đạo là trắng và đỏ. So với bản tiêu chuẩn, mẫu siêu xe Lamborghini Aventador SV sở hữu bộ bodykit dữ dằn hơn, cản trước được thiết kế lại, mang đậm chất khí động học, cánh gió sau cỡ lớn có dạng cánh chia gió làm tăng thêm độ hầm hố của xe. Ngoài ra, Lamborghini Aventador SV còn nhẹ hơn 50 kg so với phiên bản tiêu chuẩn. Phía cánh gió và đầu của chiếc xe Aventador SV và gương chiếu hậu cũng được trang trí bởi dải màu kéo dài gồm; đỏ, trắng và xanh - biểu tượng cho lá cờ của nước Ý - quê hương của hãng siêu xe Lamborghini. Đuôi xe, ngoài các chi tiết được thiết kế mang đậm chất thể thao với các hốc hút gió còn có hệ thống ống xả “khủng” với 4 nòng được thiết kế dưới dạng ống cổ tròn cắt vát đặt liền nhau tại vị trí chính giữa cản sau. Nội thất của mẫu siêu xe này với một màn hình cảm ứng đặt chính giữa trung tâm bảng điều khiển. Các chi tiết trên xe chủ yếu được bọc da alcantara cao cấp, carbon siêu nhẹ. Ghế ngồi được bọc da màu đen nổi bật và trang trí bằng các sọc màu xanh dương đậm trùng màu ngoại thất. Lamborghini Aventador SV được trang bị động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,9 lít sản sinh công suất tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm, cho phép “siêu bò” tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Mẫu siêu xe Lamborghini Aventador LP750 SV được định giá khoảng 35 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Đây là chiếc xe đắt thứ nhì trong bộ sưu tập siêu xe của Minh Nhựa hiện nay, chỉ sau "thần gió" Pagani Huayra có giá trị cao nhất trên thị trường hiện nay, khoảng hơn 80 tỷ đồng. Thiết kế của siêu xe này được lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay chiến đấu. Tại thị trường Mỹ, siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV có giá lên đến 493.069 USD (khoảng hơn 11 tỷ đồng). Chính thức ra mắt thị trường toàn cầu tại triển lãm Geneva hồi tháng 3/2015, Lamborghini Aventador LP 700-4 SV chỉ sản xuất với số lượng hạn chế chỉ 500 chiếc trên toàn cầu. Như vậy tính đến thời điểm này, tại thị trường Việt Nam chỉ xuất hiện đúng 2 chiếc Lamborghini Aventador LP750-4 SV. Một chiếc xuất hiện cuối năm 2016, thuộc phiên bản mui trần tại Hà Nội. Chiếc còn lại trong bài là phiên bản coupe thuộc sở hữu của đại gia Minh Nhựa.Đại gia Minh Nhựa thường xuyên đưa Lamborghini Aventador SV tới các sự kiện mà anh tổ chức hay các sự kiện mà giới chơi siêu xe trong Sài Gòn thường lui tới. Tuy nhiên, đa phần, "siêu bò" được vận chuyển bằng xe chuyên dụng thay vì được chủ nhân cầm lái. Video: Minh Nhựa trải nghiệm siêu xe Lamborghini Aventador SV.

