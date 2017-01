Minh Nhựa - Cường Đô la sắp khởi động hành trình siêu xe?

Còn nhớ cách đây không lâu vào tháng 10/2016 vừa qua, Cường Đô la đã khởi động lại hành trình siêu xe - Car Passion với hành trình từ TP.HCM đi Vũng Tàu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chơi xe tại Việt Nam. Mặc dù hành trình khá ngắn, và chỉ có 4 siêu xe tham gia nhưng cũng đủ để cho thấy sức nóng đối với những người mê xe tại dải đất hình chữ S. Mới đây, hình ảnh bộ đôi đại gia siêu xe là Cường Đô la và Minh Nhựa cùng chụp chung tấm ảnh và đăng tải trên trang cá nhân Facebook cùng status: “ Đã quá lâu để anh nhớ về Caeepasion/ Và hãy trở lại với chung niềm đam mê/ I will always beside you” báo hiệu về sự trở lại của Car Passion không còn xa. Từng biết, Hành trình siêu xe lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra vào tháng 8/2011 với tổng số xe 2 miền Nam – Bắc lên tới gần 30 siêu xe tham gia với khoảng 7 chiếc Rolls-Royce, 5 chiếc Bentley, 4 Ferrari, 3 Lamborghini và 2 Audi R8… Hành trình năm nay hứa hẹn sự trở lại đầy ngoạn mục khi Minh Nhựa đang sở hữu trong tay chiếc siêu xe thể thao đắt nhất Việt Nam là thần gió Pagani Huayra trị giá gần 100 tỷ đồng cùng loạt siêu xe nổi tiếng khác như: Lamborghini Aventador LP750SV , McLaren 650S,… Không chịu thua kém, đại gia phố núi Cường Đô La cũng sở hữu dàn siêu xe trị giá gần 100 tỷ, bao gồm Ferrari F12 độ DMC, Lamborghini Huracan độ Mansory, Ferrari 488 GTB hay những chiếc xe sang như Maybach 62S, Rolls-Royce Wraith… Có thể thấy, sự trở lại của hành trình Car Passion 2017 lần này nếu diễn ra sẽ được làm rầm rộ với quy mô lớn, đặc biệt có sự góp mặt của doanh nhân Minh Nhựa cùng chiếc thần gió có giá bán đắt nhất Việt Nam là sự kiện được nhiều người mê xe chờ đợi.

