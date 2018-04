Miễn giảm thuế linh kiện ôtô, xe nội chờ ngày giảm giá

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết đang xem xét và báo cáo Chính phủ về việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho phần giá trị sản xuất trong nước áp dụng đối với sản phẩm ôtô. Qua đó nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất ôtô tại Việt Nam nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng được sản xuất trong nước.

Đối với kiến nghị miễn, giảm thuế nhập khẩu nguyên, vật liệu cho các nhà sản xuất linh kiện đầu tư tại Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết: "Theo danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư thì ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; ngành nghề sản xuất ôtô, phụ tùng ôtô thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư. Do đó Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu phương án xử lý, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định".

Theo đánh giá, nếu các chủ trương trên đi vào thực tế sẽ hỗ trợ rất lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất trong việc bảo hộ ôtô lắp ráp, sản xuất trong nước. Lý do là hiện nay các công ty sản xuất, lắp ráp ôtô tại Việt Nam phải đóng mức thuế nhập khẩu linh kiện khá cao 15%-25% tùy loại linh kiện. Đây là một trong những lý do khiến chi phí sản xuất ôtô tại Việt Nam cao hơn nhiều so với Thái Lan và Indonesia.

Khi được hỏi về vấn đề này, đại diện Công ty Ô tô Hyundai Thành Công (HTC) cho biết, miễn thuế TTĐB cho phần giá trị sản xuất trong nước đối với sản phẩm ô tô đã được các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như: Malaysia, Indonesia... áp dụng từ khá lâu. Mục tiêu là nhằm khuyến khích các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa của sản phẩm cũng như dễ dàng hơn trong việc tiếp cận đầu ra để có mức giá bán cạnh tranh.

Cũng theo đại diện HTC: "Hiện tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm ôtô tại Việt Nam còn khá thấp chỉ từ 12-18% và chủ yếu nằm ở các hạng mục đơn giản như: còi, đèn, lốp, ắc quy.... Tuy nhiên, trong những tháng tới HTC sẽ cố gắng đưa được nội địa hóa tiếp tục tăng lên, dự kiến đạt 30% vào cuối năm nay, trước khi chạm mốc 40% trong nửa đầu năm 2019 đối với mẫu Accent. Đây cũng chính là tỉ lệ nội địa hóa để được miễn giảm thuế nhập khẩu giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN".