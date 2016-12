Mercedes S400 tiền tỷ gây tai nạn kinh hoàng ở Hà Nội

Vụ tai nạn vào chiều ngày 24/12 vừa qua, liên quan giữa chiếc sedan hạng sang Mercedes-Benz S400 tiền tỷ cùng hai chiếc xe ôtô mang nhãn hiệu Honda Civic và Toyota Corolla xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hãi hùng. Theo nhiều nguồn tin, tài xế chiếc Mercedes-Benz S400 phóng với tốc độ cao từ đường Trần Thái Tông đi hướng Trung Kính và khi đi đến đoạn ngã tư giao cắt giữa đường Mạc Thái Tổ với Trung Kính, thì va chạm vào chiếc Toyota Corolla và đâm tiếp vào bên hông chiếc Honda Civic. Tại hiện trường vụ tai nạn cả 3 chiếc ôtô đều bị hư hỏng, trong đó nặng nhất là chiếc sedan 4 tỷ Đồng, Mercedes-Benz S400 với phần đầu nát bét, bên hông và đuôi xe cũng bị biến dạng khá nặng. Bên trong khoang lái túi khí bung ra bảo vệ người ngồi trong. Chiếc xe sedan Toyota Corolla sau vụ tai nạn đã bị hư hỏng phần hông xe với nhiều vết xước và móp méo, còn chiếc Honda Civic bị biến dạng một phần đèn pha, bên hông xe và trục bánh trước có dấu hiệu gãy. Ngoài ra, bên trong khoang lái của chiếc Honda Civic túi khí cũng bung ra. Chiếc Mercedes-Benz S400 do đâm trực diện vào phần thân của đầu xe Civic đã bị nát phần đầu xe, ngay cả phần đuôi do những va quyệt truóc đó cũng đã hư hỏng nặng, túi khi khung... Nhiều nhân chứng cho hay, người lái xe sau khi gây ra tai nạn có dấu hiệu say xỉn và liên tục "to tiếng" với chủ nhân của chiếc Honda Civic. Ngoài ra, một số nguồn tin còn cho biết trước khi gây ra vụ tai nạn, người tài xế chiếc sedan hạng sang Mercedes đã vượt đèn đỏ. Rất may mắn là vụ tai nạn không xảy ra thương vong về người. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết cũng như điều tiết giao thông qua khu vực này. Được biết, chiếc sedan Mercedes-Benz S400 hiện có giá khoảng giá 4 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

