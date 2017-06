Mercedes G55 AMG mui trần, “hàng thửa” giá 2,67 tỷ

Trong hơn 40 năm qua, dòng xe địa hình nổi tiếng Mercedes G-Class đã từng có một số phiên bản mui trần, mới đây nhất là Maybach G650 Landaulet. Tuy nhiên, phiên bản hiệu năng cao của chiếc xe là Mercedes G55 AMG chưa từng có bản mui trần 5 chỗ, 5 cửa. Chính vì vậy, một hãng độ Mỹ với tên gọi Black Horse Garage đã tự "thửa riêng" một chiếc G55 mui trần, dựa trên cơ sở một chiếc G55 AMG wagon đời 2011. Ở bên ngoài, chiếc xe vẫn có phần thân được giữ nguyên từ G55 với các chi tiết mạnh mẽ như ba-đờ-sốc ở phía trước và mâm 5 cánh AMG sơn màu đen. Điểm đặc biệt của bản độ này nằm ở vòm mái cùng với phần cửa sổ từ cột C trở về sau đã bị cắt bỏ. Giống như những chiếc G-Class mui trần khác, Black Horse Garage đã trang bị cho chiếc G55 AMG bộ mui xếp mềm đóng mở thủ công, với khả năng gấp gọn và cất ở khoang hành lý xe khi không sử dụng. Ở bên trong nội thất, chiếc G55 AMG vẫn giữ nguyên thiết kế nguyên bản. Do thuộc đời xe 2011 nên nó có bảng táp-lô vuông vức hơn so với những chiếc G-Class hiện tại. Đồng thời, hệ thống thông tin giải trí của xe vẫn nằm ở dưới bảng trung tâm thay vì là một màn hình gắn trên táp-lô. Giống như ngoại thất, nội thất của chiếc xe cũng rất sang trọng khi được bọc da cao cấp màu đen bóng. Với bộ mui xếp mềm, toàn bộ mọi người ngồi trong xe có thể được tận hưởng cảm giác "hòa mình với thiên nhiên" khi bỏ mui vào những ngày trời đẹp. Để gia cố thân xe, Black Horse Garage đã lắp các thanh giằng chạy ngang ở trên trần xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô, G55 AMG được trang bị động cơ yếu hơn so với G63 AMG sau này. Vẫn được trang bị động cơ 5.5l V8 siêu nạp, tuy nhiên chiếc xe chỉ có công suất tối đa 500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Đi kèm với cỗ máy V8 là hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động. Ở dạng nguyên bản, G55 AMG có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,5 giây và đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở 210 km/h. Sau khi được độ mui trần, các thông số này có thể sẽ thay đổi nhẹ theo chiều hướng giảm để đảm bảo độ an toàn. Sau khi trải qua 61.293 km, chiếc G55 AMG mui trần "độc nhất vô nhị" vẫn còn đang trong tình trạng như mới. Chính vì vậy, nó vẫn có mức giá khá cao là 118.000 USD (tương đương 2,67 tỷ đồng).

Trong hơn 40 năm qua, dòng xe địa hình nổi tiếng Mercedes G-Class đã từng có một số phiên bản mui trần, mới đây nhất là Maybach G650 Landaulet. Tuy nhiên, phiên bản hiệu năng cao của chiếc xe là Mercedes G55 AMG chưa từng có bản mui trần 5 chỗ, 5 cửa. Chính vì vậy, một hãng độ Mỹ với tên gọi Black Horse Garage đã tự "thửa riêng" một chiếc G55 mui trần, dựa trên cơ sở một chiếc G55 AMG wagon đời 2011. Ở bên ngoài, chiếc xe vẫn có phần thân được giữ nguyên từ G55 với các chi tiết mạnh mẽ như ba-đờ-sốc ở phía trước và mâm 5 cánh AMG sơn màu đen. Điểm đặc biệt của bản độ này nằm ở vòm mái cùng với phần cửa sổ từ cột C trở về sau đã bị cắt bỏ. Giống như những chiếc G-Class mui trần khác, Black Horse Garage đã trang bị cho chiếc G55 AMG bộ mui xếp mềm đóng mở thủ công, với khả năng gấp gọn và cất ở khoang hành lý xe khi không sử dụng. Ở bên trong nội thất, chiếc G55 AMG vẫn giữ nguyên thiết kế nguyên bản. Do thuộc đời xe 2011 nên nó có bảng táp-lô vuông vức hơn so với những chiếc G-Class hiện tại. Đồng thời, hệ thống thông tin giải trí của xe vẫn nằm ở dưới bảng trung tâm thay vì là một màn hình gắn trên táp-lô. Giống như ngoại thất, nội thất của chiếc xe cũng rất sang trọng khi được bọc da cao cấp màu đen bóng. Với bộ mui xếp mềm, toàn bộ mọi người ngồi trong xe có thể được tận hưởng cảm giác "hòa mình với thiên nhiên" khi bỏ mui vào những ngày trời đẹp. Để gia cố thân xe, Black Horse Garage đã lắp các thanh giằng chạy ngang ở trên trần xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô, G55 AMG được trang bị động cơ yếu hơn so với G63 AMG sau này. Vẫn được trang bị động cơ 5.5l V8 siêu nạp, tuy nhiên chiếc xe chỉ có công suất tối đa 500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Đi kèm với cỗ máy V8 là hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động. Ở dạng nguyên bản, G55 AMG có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,5 giây và đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở 210 km/h. Sau khi được độ mui trần, các thông số này có thể sẽ thay đổi nhẹ theo chiều hướng giảm để đảm bảo độ an toàn. Sau khi trải qua 61.293 km, chiếc G55 AMG mui trần "độc nhất vô nhị" vẫn còn đang trong tình trạng như mới. Chính vì vậy, nó vẫn có mức giá khá cao là 118.000 USD (tương đương 2,67 tỷ đồng).