Mercedes-Benz R300 của ca sĩ Thu Minh bán 1,2 tỷ đồng

Chiếc xe sang Mercedes-Benz R300 từng thuộc sở hữu của nhà ca sĩ Thu Minh mới đây đã được đưa ra xe chuyên dụng để chở từ TPH CM về Hà Nội. Chiếc xe được mua từ một người chơi và kinh doanh xe hơi. Chiếc xe Mercedes-Benz R300 của Thu Minh thuộc đời 2012, sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu năm 2013. Trước khi đến tay chủ mới, xe đã lăn bánh khoảng hơn 65.500 km. Sau khi mua xe và đưa về Hà Nội, chiếc R300 tiếp tục được rao bán với giá 1,2 tỷ đồng. Biển kiểm soát đã được đổi về "biển trắng" cá nhân. Mercedes-Benz R300 là model 5+2 chỗ ngồi. Tuy không thành công tại thị trường nước ngoài, nhưng nó lại khá phù hợp ở Việt Nam khi đảm bảo đủ các yếu tố đa dụng, chở được nhiều người, thương hiệu lớn và sang trọng. Xe có những thay đổi đáng kể như toàn bộ phần mũi được thiết kế lại. Cụm đèn pha "dẹt" kiểu CLS được thay bằng loại hình bình hành. Lưới tản nhiệt cao giống GLK trong khi ba-đờ-sốc nâng cao hơn. Đèn sương mù thay bằng cụm đèn định vị LED. Điều này làm R-class mới khỏe và "mập mạp" đúng dáng MPV hơn. Gương chiếu hậu có xi-nhan "lưỡi rắn" dạng Led đặc trưng mà nay đã không còn trên xe đời mới. Bộ ống xả kép hình oval được hình bằng hình bình hành thể thao hơn. Vành xe hợp kim 5 chấu kép, kích thước 20 inch. Thay đổi lớn nhất ở nội thất là tăng lên 7 chỗ so với 6 chỗ các đời trước. Khi gập hàng ghế thứ hai, không gian chở đồ có thể lên tới 2.835 lít. Cửa sau đóng bằng nút bấm hoặc mở cửa từ xa. Điều hòa 3 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Hệ thống âm thanh nguyên bản 6 CD, hỗ trợ kết nối Bluetooth. Được đánh giá là cho chất lượng âm hay nên nhiều người vẫn giữ nguyên bản chứ không thay DVD. Các cổng kết nối USB, AUX đầy đủ. Nút bấm dạng bàn phím điện thoại mang đến nét hoài cổ. Hệ thống trang bị an toàn cho xe bao gồm chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, an toàn đón đầu Pre-Safe, tựa đầu kiểu Neck-pro và 8 túi khí. Không gian để đồ của mẫu xe này khá lớn (lên đến 2.835 lít sau khi gập hết hai hàng ghế sau). Cốp xe mở điện có thể thao tác từ xa. Động cơ của chiếc R300 là máy V6, dung tích 3 lít, cho công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp. Cần số tích hợp ngay vị trí vô-lăng, hỗ trợ đổi sang chế độ bán tự động. Những chiếc R300 chính hãng được Mercedes-Benz Việt Nam bán ra vào năm 2012 với giá 3,144 tỷ đồng. Hiện trên thị trường xe cũ cũng có khá nhiều mẫu xe này đang được rao bán với mức giá từ 900 - 1,2 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes-Benz R300 phiên bản 2011.

