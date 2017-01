Mercedes-Benz GLC - xe sang bán chạy nhất Việt Nam 2016

Như thường lệ với các dòng xe Mercedes-Benz khác, GLC nhận được điểm an toàn 5 sao của tổ chức đánh giá an toàn EURONCAP, tuy nhiên lần này mẫu SUV của Mercedes-Benz còn được tôn vinh với danh hiệu xe an toàn nhất trong phân khúc, nhờ cấu trúc thân xe siêu nhẹ nhưng cứng và kèm theo một loạt các trang bị an toàn hiện đại.