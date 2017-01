Mercedes-Benz E-Class Coupe 2018 ra mắt toàn cầu

Mặc dù thông tin về mẫu xe mới đã được công bố từ giữa tháng 12/2016, song sàn triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ NAIAS 2017 là nơi để Mercedes-Benz ra mắt công chúng thế giới mẫu mẫu xe Mercedes E-Class Coupe 2018 thế hệ hoàn toàn mới. Là một dòng xe nằm giữa C-Class và S-Class Coupe, E-Class Coupe được thiết kế theo ngôn ngữ chung "Sensual Purity" đang được Mercedes áp dụng chung cho tất cả các dòng xe của hãng. Ngoại trừ cặp đèn pha truyền thống của E-Class, chiếc xe cũng chia sẻ lưới tản nhiệt vân nổi hoặc 2 nan kép như các bản C-Class Coupe trước đây. So với thế hệ cũ, E-Class Coupe mới đã dài hơn tới 123 mm, rộng hơn 74 mm, cao hơn 32 mm và có trục cơ sở dài hơn 13 mm. Các kích thước D x R x C của xe lần lượt là 4826 x 1860 x 1430 mm. Điểm đặc trưng của dòng E-Class Coupe là cửa sổ phía sau chia làm 2 phần vẫn tiếp tục xuất hiện trên thế hệ mới. Đúng như dự đoán, E-Class Coupe thế hệ mới sở hữu phần đuôi quen thuộc, đã xuất hiện trên các dòng coupe khác của Mercedes như đèn pha kép hay cụm ống xả kép. Cản sau của xe cũng có thiết kế thể thao và ấn tượng hơn hẳn so với thế hệ cũ. Dựa trên ngôn ngữ Sensual Purity, khoang nội thất của E-Class Coupe hướng đến một không gian mở nhờ việc bố trí thông minh các cụm điều khiển và sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ, hợp kim nhôm tùy từng phiên bản. Một lần nữa, thiết kế nội thất của xe lại gợi nhớ về dòng sedan cao cấp nhất hiện nay của Mercedes là S-Class. Xe cũng sở hữu những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số với sự kết hợp của hai màn hình hiển thị kích thước 12,3 inch, hệ thống giải trí COMAND của E-Class mới được tích hợp sẵn hệ thống dẫn đường & GPS tích hợp bản đồ 3D... So với các phiên bản khác trong dòng E-Class, chiếc coupe này có không gian hành khách phía sau rộng hơn thế hệ trước, dù vẫn không so sánh được với các bản sedan hay coupe. E-Class Coupe 2018 thế hệ mới sẽ có tới 4 phiên bản, song bản ra mắt tại NAIAS là E 400 4MATIC Coupe. Ba phiên bản còn lại của dòng xe gồm E 300, E 200 và một bản máy dầu E 220d. Giống như E-Class sedan, phiên bản coupe sẽ có một danh sách dài những trang bị tùy chọn tiện nghi và an toàn khác nhau. Mercedes E 400 4MATIC cũng là bản mạnh mẽ nhất. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp V6 3.0L đạt công suất 333 mã lực tại 5.250-6.000v/ph, mô-men xoắn cực đại 480Nm tại 1.600-4.000v/ph, hộp số tự động 9 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, cho phép xe tăng tốc 0-100km/h chỉ mất 5,3 giây, vận tốc tối đa giới hạn điện tử ở 250km/h.

