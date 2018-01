Mercedes-Benz C250 dùng chán bán 695 triệu tại Sài Gòn

Theo thông tin từ chủ nhân rao bán, chiếc xe sang Mercedes-Benz C250 này được sản xuất năm 2011 thuộc phiên bản nâng cấp năm 2012. Với mức giá 695 triệu cho chiếc xe này được xem là khá phù hợp khi xe có tuổi đời 6-7 năm như vậy. Xe có ngoại thất màu xám sang trọng. Mercedes-Benz C250 đời 2012 được đánh giá có thiết kế đậm chất thể thao, ấn tượng hơn so với những phiên bản cũ trước đó. Kiểu lưới tản nhiệt 3 nan nhỏ trước đó được thay thế bằng 3 nan lớn đi kèm logo ngồi sao 3 cánh đặt chính giữa. Mercedes-Benz C250 thế hệ này vẫn sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.591 x 1.770 x 1.447 (mm). Phần thân nổi bật với những đường gân dập chìm mạnh mẽ. Cụm đèn hậu được thiết kế đặc trưng trên C-Class, sử dụng công nghệ LED, hệ thống ống xả đơn đặt bên trái, chính giữa có thêm nẹp kim loại mạ chrome và logo ngôi sao 3 cánh. Mâm xe có thiết kế 7 chấu kép màu xám trùng màu ngoại thấp đi kèm lốp Michelin, gương chiếu hậu tích hợp dải đèn LED báo rẽ. Động cơ nguyên bản trên chiếc C250 2012 còn khá mới. Mercedes-Benz C250 thế hệ này vẫn được trang bị động cơ phun nhiên liệu trực tiếp CGI, 4 xy-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 7G-TRONIC PLUS. So với các đối thủ cùng phân khúc cùng thời điểm sản xuất, ngoại hình của dòng xe Mercedes-Benz C-Class có phần hiện đại và tiện nghi hơn.Toàn bộ nội thất ốp da đen cao cấp, một vài chi tiết pha gỗ ốp sang trọng. Vô-lăng 4 chấu thiết kế đầy mạnh mẽ, bọc da, tích hợp nhiều phím chức năng xử lý nhanh hỗ trợ người lái. Phía sau là cụm đồng hồ thể thao dạng analog, bên cạnh là màn hình giải trí khá vừa vặn. Ghế lái chỉnh điện. Khoang hành lý phía sau có dung tích 475L. Nguồn ảnh: Ngọc Đức. Video: Đánh giá xe Mercedes-Benz C250 AMG.

Theo thông tin từ chủ nhân rao bán, chiếc xe sang Mercedes-Benz C250 này được sản xuất năm 2011 thuộc phiên bản nâng cấp năm 2012. Với mức giá 695 triệu cho chiếc xe này được xem là khá phù hợp khi xe có tuổi đời 6-7 năm như vậy. Xe có ngoại thất màu xám sang trọng. Mercedes-Benz C250 đời 2012 được đánh giá có thiết kế đậm chất thể thao, ấn tượng hơn so với những phiên bản cũ trước đó. Kiểu lưới tản nhiệt 3 nan nhỏ trước đó được thay thế bằng 3 nan lớn đi kèm logo ngồi sao 3 cánh đặt chính giữa. Mercedes-Benz C250 thế hệ này vẫn sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.591 x 1.770 x 1.447 (mm). Phần thân nổi bật với những đường gân dập chìm mạnh mẽ. Cụm đèn hậu được thiết kế đặc trưng trên C-Class, sử dụng công nghệ LED, hệ thống ống xả đơn đặt bên trái, chính giữa có thêm nẹp kim loại mạ chrome và logo ngôi sao 3 cánh. Mâm xe có thiết kế 7 chấu kép màu xám trùng màu ngoại thấp đi kèm lốp Michelin, gương chiếu hậu tích hợp dải đèn LED báo rẽ. Động cơ nguyên bản trên chiếc C250 2012 còn khá mới. Mercedes-Benz C250 thế hệ này vẫn được trang bị động cơ phun nhiên liệu trực tiếp CGI, 4 xy-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 7G-TRONIC PLUS. So với các đối thủ cùng phân khúc cùng thời điểm sản xuất, ngoại hình của dòng xe Mercedes-Benz C-Class có phần hiện đại và tiện nghi hơn.Toàn bộ nội thất ốp da đen cao cấp, một vài chi tiết pha gỗ ốp sang trọng. Vô-lăng 4 chấu thiết kế đầy mạnh mẽ, bọc da, tích hợp nhiều phím chức năng xử lý nhanh hỗ trợ người lái. Phía sau là cụm đồng hồ thể thao dạng analog, bên cạnh là màn hình giải trí khá vừa vặn. Ghế lái chỉnh điện. Khoang hành lý phía sau có dung tích 475L. Nguồn ảnh: Ngọc Đức. Video: Đánh giá xe Mercedes-Benz C250 AMG.