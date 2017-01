Mercedes-AMG S63 độ đẳng cấp với phong cách VIP Nhật

Hiện tại, dòng xe cao cấp nhất của Mercedes là S-Class đang có tới phiên bản thể thao khác nhau. Trong số 2 phiên bản này, Mercedes-AMG S65 là bản cao cấp nhất, thấp hơn một chút là bản Mercedes-AMG S63. Giống như những chiếc xe thể thao Mercedes-AMG khác, S63 AMG cũng sở hữu ngoại thất ấn tượng hơn so với phiên bản thường nhờ có bộ bodykit thể thao, trong đó đặc biệt nổi bật là cản trước với các khe lấy gió cực lớn. Mercedes S63 AMG được trang bị khối động cơ V8 Biturbo dung tích 5.5L, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 900 Nm tại 2.250 - 3.750 vòng/phút đi kèm hộp số tự động 7 cấp. Với khối động cơ này, xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 96 km/h mất 3,7 giây tốc độ tối đa giới hạn điện tử 250km/h. Mặc dù mang đậm chất thể thao nhưng S63 AMG vẫn sở hữu nội thất sang trọng và đầy tiện nghi như hệ thống treo khí nén AIRMATIC, dàn âm thanh Burmester high-end, chức năng massage chườm đá nóng, hệ thống định vị và dẫn đường GPS, hệ thống hỗ trợ nhìn ban đêm, màn hình đa góc nhìn và Camera 360 độ như các phiên bản S-Class cao cấp nhất. Vốn đã sở hữu thiết kế rất hấp dẫn, S63 AMG lại có vẻ ngoài trở nên mạnh mẽ và thể thao hơn khi được chủ xe trang bị cho bộ mâm "thửa riêng" ADV1S Track Spec CS Series với mặt mâm màu nhôm phay mờ kết hợp vành phay bóng từ hãng ADV.1 của Mỹ. Với thiết kế 10 nan thể thao, bộ mâm này từng xuất hiện trên nhiều siêu xe đẳng cấp Thế giới trước đây như Ferrari 458 Italia, Lamborghini Huracan... Tuy nhiên khi được trang bị cho S63 AMG, đường kính mâm đã được nâng lên thành 22 inch để phù hợp với mẫu siêu sedan hạng sang cỡ lớn này. Bên cạnh bộ mâm "khủng", hệ thống treo AIRMATIC của xe đã được độ lại, khiến thân xe của S63 AMG có thể nằm "sát đất" khi đỗ. Cùng với màu sơn bạc, chiếc xe đã mang đậm phong cách độ VIP của dân chơi Nhật. Phong cách VIP thường sử dụng những chiếc xe sang nội địa Nhật. Đặc trưng của phong cách này đó là hệ thống treo hạ thấp, mâm lớn và nội thất sang trọng. Khởi đầu từ thập niên 90 của Thế kỷ 20, phong cách VIP xuất phát từ việc các tay mafia Nhật (yakuza) muốn di chuyển trên những chiếc xe sang trọng như từ châu Âu, nhưng lại không muốn gây sự chú ý. So với xe Âu, các mẫu sedan hạng sang nội địa Nhật lúc đó ít vẻ "phô trương" hơn, chính vì vậy phong cách độ VIP đã ra đời để "nâng đẳng cấp" cho xe Nhật. Do có mục đích ban đầu là khiến những chiếc xe Nhật giống các dòng xe sang châu Âu hơn nên chính vì vậy, phong cách này tỏ ra cực kỳ phù hợp với chiếc xế sang Mercedes-AMG S63 tới từ Đức.

