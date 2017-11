Khả năng điều khiển vượt trội của AMG GT R so với các phiên bản trước có được không chỉ nhờ có các giải pháp khí động học mới mà còn do trọng lượng nhẹ hơn 40 kg, tùy chọn phanh đĩa gốm-carbon và hệ thống treo chủ động 3 chế độ, dành riêng cho đường đua. Hệ thống đánh lái trục sau chủ động giúp đánh lái trục sau về hướng ngược lại so với trục trước ở tốc độ 100 km đổ xuống. Nếu người lái tiếp tục tăng tốc quá 100 km/h, bánh sau sẽ đánh lái cùng chiều với trục trước.