Mercedes-AMG G63 giá siêu rẻ chỉ 524 triệu đồng

Được thành lập vào năm 1958, hãng xe Force Motors của Ấn Độ đã "chơi thân" với tập đoàn Daimler-Benz từ năm 1987. Vào năm 2008, hãng đã công bố dòng SUV giá rẻ Force Gurkha dựa trên nền tảng mẫu SUV địa hình "huyền thoại" Mercedes G-Class. Do Force Gurkha được phát triển từ G-Class nên nhiều người Ấn Độ đã tìm cách độ chiếc xe thành các phiên bản G-Class khác nhau, trong đó có mẫu xe SUV Mercedes-AMG G63. Ý tưởng độ Gurkha thành G63 AMG được nảy ra đầu tiên bởi một người chơi xe tại Ấn Độ vào tháng 3 năm nay. Được biết một xưởng độ có tên Marvel Motor ở Kerala, Ấn Độ đã thi công bản độ này. Khá thú vị khi bản thân những người thợ chưa bao giờ nhìn thấy chiếc G63 AMG ngoài đời thật, chính vì vậy chủ của chiếc Gurkha đã phải mua một mô hình thu nhỏ để làm mẫu. Sau đó, ý tưởng độc đáo này đã được một công ty là Color Glo Kerala "hiện thực hóa" dưới dạng gói nâng cấp, và hiện nay bất kỳ chủ xe Gurkha "chịu chơi" nào cũng có thể sở hữu một chiếc xe tương tự. Ở phía trước, Color Glo Kerala đã mua "full" dàn đầu của chiếc Mercedes-AMG G63 thật, cùng với cản trước của G55 AMG đời cũ và "phẫu thuật" vào Gurkha. Ở hai bên thân xe, những thay đổi để biến Force Gurkha thành G63 AMG bao gồm nẹp chạy dọc thân xe và chắn bùn các vòm bánh. Dù có kiểu dáng vuông vức tương tự G-Class, nhưng phần mui của Gurkha cao dần về phía sau, buộc Color Glo Kerala phải "gọt phẳng" mui xe. ngay cả gương chiếu hậu với đèn LED của G63 AMG cũng có mặt trên bản độ này. Ở phía sau, chiếc Gurkha càng trở nên giống G63 AMG khi được độ bánh dự phòng kèm hộp bảo vệ, cản sau và cặp đèn hậu chính hãng Mercedes. Chi tiết dễ dàng nhận biết nhất giữa chiếc Force Gurkha độ G63 AMG với xe Mercedes "thật" là các cửa bên, khi mẫu SUV giá rẻ Ấn Độ chỉ có 2 cửa trước và 1 cửa phía sau đuôi xe. Được biết gói độ của Color Glo Kerala sẽ chỉ độ lại ngoại thất Force Gurkha giống như G63 AMG, trong khi giữ nguyên nội thất. Ngoài ra, hệ động lực nguyên bản của chiếc xe cũng được giữ nguyên. Thời gian độ xe sẽ là 45 ngày. Do được mua bản quyền từ Daimler-Benz nên Gurkha sở hữu hệ động lực khá giống chiếc Mercedes G250D đời cũ. Cụ thể hơn, xe sử dụng động cơ Mercedes OM616 với dung tích 2.6l, 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp, chạy diesel và phun nhiên liệu trực tiếp. Động cơ này đem tới công suất tối đa chỉ 85 mã lực nhưng có mô-men xoắn cực đại đạt 230 Nm. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian với khả năng gài cầu linh hoạt. Theo Color Glo Kerala, gói độ biến Force Gurkha thành G-Class của họ có giá 630.000 Rupee (tương đương 229 triệu đồng) - đắt gần bằng một chiếc Gurkha mới tại Ấn Độ. Như vậy nếu cộng cả giá một chiếc Force Gurkha 2017 "mới tinh" là 838.000 Rupee (tương đương 295 triệu đồng), chủ xe sẽ phải bỏ ra tổng cộng 1,468 triệu Rupee (524 triệu đồng) - vẫn rất rẻ so với một chiếc G63 AMG thật!

