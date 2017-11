"Mèo con hạng sang" - Jaguar E-Pace 2018 giá từ hơn 1 tỷ

Mẫu xe sang Jaguar E-Pace 2018 thế hệ mới vừa được tiết lộ sẽ ra mắt vào tháng 4 năm sau với giá khởi điểm từ 47.750 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng). Mức giá khởi điểm của E-Pace thấp hơn so với BMW X1 (50.600 USD), cao hơn một chút so với Audi Q3 (42.900 USD) và Mercedes-Benz GLA (43.600 USD). Đây là những mẫu SUV cỡ nhỏ cùng phân khúc. Điều đặc biệt là có không dưới 38 biến thể tùy chọn sẽ được nhà sản xuất đưa ra, với mức giá từ dưới 50.000 USD tới 84.370 USD. Ngoài ra, hãng còn đưa ra 5 tùy chọn động cơ, với mỗi chiếc E-Pace đều có hệ dẫn động 4 bánh theo tiêu chuẩn kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Phiên bản cuả mẫu xe Jaguar E-Pace tiêu chuẩn được trang bị la-zăng hợp kim 17 inch 10 chấu, đèn pha và đèn hậu LED, gương chiếu hậu, ghế ngồi bọc vải, màn hình cảm ứng 10 inch, camera hậu, phanh tự động khẩn cấp, tính năng cảnh báo chệch làn đường, hệ thống theo dõi tình trạng người lái và cảm biến đỗ xe. Ngoài ra, xe còn có điều hòa 2 vùng khí hậu, lỗ thông hơi phía sau, hệ thống phân bổ mô-men xoắn bằng phanh, phanh tay điện tử, nút ấn khởi động, màn hình lái 5,0 inch cùng với đèn pha và gạt mưa tự động. Phiên bản E-Pace R-Dynamic kiểu dáng thể thao có giá từ 52.550 USD, bao gồm bộ trang bị thân xe, vô-lăng R-Dynamic với lẫy chuyển số, ghế thể thao họa tiết lưới với mũi khâu đối lập, đèn sương mù phía trước, lỗ thông khí 2 bên, lưới tản nhiệt màu đen bóng và bàn đạp bằng kim loại sáng. Mẫu E-Pace tiêu chuẩn và phiên bản E-Pace R-Dynamic có 3 tùy chọn động cơ, bao gồm động cơ diesel 2,0 lít D150 công suất 110 kW/380 Nm, động cơ diesel 2,0 lít D180 công suất 132 kW/430 Nm (giá từ 50.150 USD) hoặc động cơ xăng 2,0 lít P250 công suất 183 kW/365 Nm (giá từ 50.150 USD). Phiên bản E-Pace S có mức giá từ 55.200 USD và động cơ D150. Bộ trang bị bao gồm đèn pha LED với đèn LED chạy ban ngày, la-zăng hợp kim 18 inch 9 chấu, gương chiếu hậu và gương cửa chống lóa tự động, ghế da mịn điều chỉnh 10 hướng, màn hình cảm ứng điều hướng vệ tinh 10 inch cùng với gói tính năng hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị gói Connect Pro bổ sung thêm các dịch vụ thông tin giải trí dựa trên ứng dụng và Wi-Fi. Trong khi đó, phiên bản S R-Dynamic (giá từ 60.000 USD) có ghế da mềm mại với mũi khâu đối lập và la-zăng hợp kim 18 inch 5 chấu. Phiên bản E-Pace S có các tùy chọn động cơ tương tự mẫu tiêu chuẩn, ngoài ra bổ sung thêm tùy chọn động cơ diesel 2,0 lít D240 công suất 177 kW/500 Nm (giá từ 64.020 USD) và động cơ xăng 2,0 lít P300 công suất 221 kW/441 Nm (giá từ 64.020 USD). Phiên bản E-Pace SE (giá từ 60.030 USD) được trang bị la-zăng hợp kim 19 inch 10 chấu, đèn pha chủ động, ghế điện điều chỉnh 14 hướng và có thể ghi nhớ vị trí, hệ thống âm thanh Meridian 380 W, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với công nghệ tự động bám theo xe phía trước, phanh tự động khẩn cấp ở tốc độ cao và cảnh báo điểm mù. Phiên bản SE R-Dynamic (giá từ 64.830 USD) được trang bị la-zăng hợp kim 19 inch 5 chấu và tất cả 5 tùy chọn động cơ của E-Pace SE và SE R-Dynamic. Phiên bản tiếp theo là E-Pace HSE có giá từ 65.590 USD với động cơ D150. Phiên bản HSE R-Dynamic (giá từ 70.390 USD) với la-zăng hợp kim 20 inch đa chấu và ghế bọc da Windsor thể thao với các mũi khâu đối lập. Phiên bản E-Pace HSE và HSE R-Dynamic cũng có 5 tùy chọn động cơ tương tự phiên bản SE. Phiên bản cao cấp nhất là E-Pace First Edition với động cơ diesel D180 (80.952 USD) hoặc động cơ xăng P250 (84.370 USD). Phiên bản đặc biệt này được trang bị la-zăng hợp kim 20 inch 6 chấu tách biệt, bộ ngoại thất màu đen, cửa sổ trời toàn cảnh cố định, đèn chiếu sáng cabin, nội thất da Windsor, màn hình HUD và khóa chủ động của Jaguar Land Rover.

