Mazda3 Speed mới phiên bản thể thao giá 726 triệu

Tham gia triển lãm ôtô IIMS 2018 đang diễn ra tại Indonesia, hãng xe hơi Mazda của Nhật Bản đã mang dàn xe chủ lực của mình đến trưng bày. Trong số đó, có một số "gương mặt" mới như Mazda CX-9 và đáng chú ý là mẫu xe Mazda3 Speed mới phong cách thể thao hơn. Mazda3 Speed trên thực tế đã được giới thiệu với khách hàng Indonesia trong một sự kiện vào tháng 2/2018 này. Theo ông Roy Arman Arfandy, chủ tịch Mazda Indonesia, Mazda3 Speed là mẫu xe nhắm đến những khách hàng trẻ trung và năng động. Mẫu xe này được trang bị những phụ kiện chính hãng do Mazda Nhật Bản phát triển. So với phiên bản tiêu chuẩn, Mazda3 Speed chỉ khác ở một số chi tiết ngoại thất như cánh lướt gió bên dưới gầm trước/sau/bên sườn, vỏ gương ngoại thất màu đen, bộ vành hợp kim 18 inch màu xám nòng súng, cánh gió mui màu đen và ăng-ten vây cá màu đen. Khi mua mẫu xe Mazda3 Speed thể thao này, các khách hàng tại thị trường Indonesia cũng có thể chọn những màu sơn ngoại thất như trắng Snowflake White, trắng Pearl Mica, đen Black Mica Jet, xám Metallic Gray Machine và đỏ Soul Red Crystal Metallic. Bên trong mẫu xe thể thao Mazda3 Speed mới, nó không có sự thay đổi nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn đang bán ra tại một số thị trường, chỉ có một số điểm mới là hệ thống đèn nội thất LED, ốp bậc cửa LED và bộ pedal thể thao bằng nhôm. Trong khi đó, những trang bị như hệ thống thông tin giải trí MZD với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông ming qua Bluetooth và một số chi tiết vẫn giống như phiên bản thường. Các trang bị an toàn của Mazda3 Speed bao gồm hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống đèn thích ứng phía trước, hỗ trợ phanh trong thành phố và phanh khi phát hiện người đi bộ. Xe sở hữu động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Giá của Mazda3 Speed tại thị trường Indonesia là 442,8 triệu Rupiah (tương đương 726,5 triệu đồng). Nếu khách hàng chọn màu xám Metallic Gray Machine và đỏ Soul Red Crystal Metallic thì phải chi thêm 4 triệu Rupiah (khoảng 6,5 triệu đồng). Video: Chi tiết Mazda3 Speed mới phiên bản thể thao 2018.

