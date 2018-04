Mazda3 phiên bản 2018 “chốt giá từ” 626 triệu đồng

Mẫu xe Mazda3 phiên bản 2018 tại thị trường Thái Lan dao động từ 857.000 - 1.149.000 Baht (tương đương 626 - 839 triệu đồng). Mức giá này tăng nhẹ so với phiên bản cũ trước đó ở Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, Mazda3 2018 được chia thành 4 bản trang bị khác, bao gồm 2.0 E, 2.0 C, 2.0 S và 2.0 SP. Trong đó đắt giá nhất là bản 2.0 SP, được trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động và camera quan sát toàn cảnh 360 độ. Thiết kế xe về cơ bản không có gì thay đổi. Ở phiên bản mới này, nhà sản xuất chỉ tập trung vào các trang bị nội thất và an toàn. Cụ thể, ở bản 2.0 E tiêu chuẩn, hãng xe ôtô Mazda bổ sung 2 tính năng an toàn mới là phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Bản 2.0 C có thêm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, điều hòa không khí tự động... Động cơ của Mazda3 2018 tại Thái Lan là máy xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 165 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 210 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Mazda3 2018 có 7 màu sơn ngoại thất khác nhau, bao gồm đỏ Red Soul Red Crystal, xám Gray Machine Grey, trắng White Snowflake White Pearl, đen Black Titanium Flash, bạc Silver, ghi Aluminum Metallic, đen Black, đen Jet Black và xanh dương Eternal Blue. Đánh giá Mazda 3 2018 về ưu nhược điểm và giá bán tại Việt Nam



