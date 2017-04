Mazda2 2017 trình làng tại Thái Lan giá từ 365 triệu

Hãng xe Nhật Bản vừa ra mắt mẫu xe hạng B Mazda 2 thế hệ mới tại thị trường Thái Lan thông qua Triển lãm ôtô quốc tế Băng Cốc 2017 đi kèm mức giá bán từ 550.000 Baht (khoảng 365 triệu đồng). Tại “xứ sở chùa Vàng”, Mazda 2 được giới thiệu hai biến thể gồm sedan và hatchback cùng với đó là 6 phiên bản khác nhau gồm: 1.3 Standard, 1.3 High, High Plus, XD, XD High và XD High Plus. So với thế hệ người tiền nhiệm, Mazda 2 mới nổi bật với bộ lưới tản nhiệt là khe hút gió lớn đi kèm với đó là một thanh ngang mạ crôm sáng, cụm đèn pha LED gương dạng thấu kính ấn tượng. Trong khi đó, cụm đèn sương mù nằm ở cản trước của xe đối xứng hai bên đi kèm là đường viền làm bằng crôm sáng bắt mắt. Ở phía sau, đuôi xe ấn tượng với cụm đèn hậu dạng LED mang ngôn đặc trưng của hãng, ống xả đơn nằm ở góc phải. Bộ la-zăng làm bằng hợp kim sáng, dạng 5 chấu kép. Nội thất bên trong của xe ấn tượng với vô-lăng dạng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, điều hòa hai vùng độc lập, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, ... ... nút bấm khởi động start/stop, chìa khóa thông minh, gương chiếu hậu chỉnh điện, màn hình head-up Mazda Active Driving Display… Tại thị trường Thái Lan, Mazda2 có hai sự lựa chọn động cơ cho khách hàng lựa chọn gồm bản động cơ xăng và bản động cơ dầu diesel. Trên phiên bản động cơ xăng Skyactiv-G có dung tích 1.3 lít, 4 xi-lanh, công suất tối đa 90 mã lực tại 5.800 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 123 Nm tại 4.000 vòng/phút. Phiên bản động cơ diesel Skyactiv-D, dung tích 1.5 lít, 4 xi-lanh, công suất 103 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm tại 1.500 – 2.500 vòng/phút. Đi kèm với hai tùy chọn động cơ trên là hộp số tự động 6 cấp SKYACTIV-DRIVE. Mazda2 phiên bản 2017 mới được phân phối tại thị trường Thái Lan với 6 phiên bản khác nhau cùng mức giá từ 550.000 Baht (khoảng 365 triệu đồng) dành cho bản máy xăng và từ 675.000 Baht (khoảng 448 triệu đồng) dành cho bản máy dầu.

