Mazda CX-5 giá từ 879 triệu "đấu" Honda CR-V tại Việt Nam

Thaco vừa chính thức tổ chức lễ xuất xưởng và công bố giá bán cho mẫu xe ôtô Mazda CX-5 hoàn toàn mới tại nhà máy lắp ráp Mazda thuộc khu công nghiệp Chu Lai, Quảng Nam. Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 là mẫu xe liên tiếp dẫn đầu phân khúc CUV tại thị trường trong nước. So với đối thủ Honda CR-V 2018 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Mazda CX-5 thế hệ mới vẫn chỉ là mẫu Crossover 5 chỗ nhưng lại tạo lợi thế cạnh tranh bằng việc lắp ráp trong nước nên mức giá bán lẻ đưa ra cho từng phiên bản cũng dễ chịu hơn, ngay cả với phiên bản cao cấp nhất. Ở thế hệ mới, Mazda CX-5 2018 tạo ấn tượng với lưới tản nhiệt được mở rộng bằng họa tiết 3D hiện đại, kết hợp với đường viền kim loại sáng, sắc nét thay cho bộ lưới tản nhiệt bằng thanh ngang ở các thế hệ trước. Bên dưới là hốc gió kéo dài theo chiều ngang và khá hẹp khiến đầu xe rộng và trở nên sang trọng, lịch lãm hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED trước và sau cũng được thay đổi khi được thiết kế nhỏ gọn, mỏng hơn nhưng sắc nét, góc cạnh, cùng với đồ họa ánh sáng nối liền bằng một thanh crôm sáng bao quanh. Phải nói rằng, đây được xem là một điểm nhấn khá mạnh khi nhìn trực diện phần đầu xe. Về tổng thể, Mazda CX-5 mới được thiết kế vuông vắn và góc cạnh hơn, lấy cảm hứng từ dòng CX-3 và CX-9. Mặt trước của CX-5 mới mở rộng thêm 10 mm so với bản cũ. Cột chữ A được đẩy lùi về phía sau xấp xỉ 35 mm. Phía sau, sự khác biệt thể hiện ở cụm đèn hậu đồng nhất thiết kế với đèn pha phía trước. Ngoài ra phía cốp sau của xe còn được trang bị cốp chỉnh điện thông minh, cánh cửa có cảm biến chống kẹt và có khả năng nhớ vị trí góc mở cốp. Đây được đánh giá là tính năng rất hữu dụng chỉ với một thao tác đơn giản. Bộ khung của CX-5 2018 cũng được cải tiến giúp độ cứng khi xoắn tăng thêm 15% nhờ thép cường lực ở cột A và B. Ngoài ra, độ ồn cũng giảm 1,3 dB. Hơn nữa, hãng xe Nhật cũng tối ưu hóa vị trí tương đối giữa trục bánh xe trước và cột A giúp cho việc vận hành ổn định hơn.

Bên trong nội thất xe cũng thay đổi toàn diện, nhấn mạnh vào triết lý tập trung vào con người. Màn hình giải trí trung tâm của CX-5 cũng nhô lên. Cửa gió điều hòa góc cạnh hơn, dùng vật liệu crôm sang trọng để làm viền. Nút bấm Start/Stop bố trí ra ngoài, không còn nằm sâu sau vô-lăng như đời trước. Vô-lăng thay đổi thiết kế. Hệ thống giair trí với âm thanh loa Bose 10 loa và tính năng Mazda Connect kết nối với smartphone. Nhằm tăng thêm sự thoải mái và tiện nghi, Mazda CX-5 mới còn tích hợp các công nghệ hàng đầu vào trong khoang hành khách như cửa gió điều hòa hàng ghế sau, hàng ghế sau ngả lưng ghế, cổng USB ghế sau, cửa sổ trời được thiết kế rộng hơn. Mazda CX-5 mới còn gây chú ý với phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold. Chức năng này được thiết kế cho phép xe có thể giữ ở trạng thái đứng yên khi xe đã dừng hẳn mà không cần giữ chân phanh, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người lái trong điều kiện xe dừng chờ tín hiệu giao thông, kẹt xe… Hệ thống tự động nhả phanh khi người lái đạp chân ga. Yếu điểm của mẫu xe Mazda CX-5 2018 mới nằm ở vấn đề chỉ có 2 hàng ghế, trong khi các đối thủ như Honda CR-V, Nissan X-Trail và Mitsubishi Outlander đều có thêm hàng ghế thứ 3, bố trí dạng 5+2. Bù lại, Mazda CX-5 mới được trang bị đầy đủ các trang bị tiện nghi, đặc biệt có tùy chọn hệ dẫn động 2 cầu AWD mà nhiều người trông đợi. Về động cơ, Mazda CX-5 thế hệ mới vẫn sử dụng 2 phiên bản động cơ đã từng trang bị ở thế hệ đầu tiên là Skyactiv 2.0L (153hp/200Nm) và 2.5L (188hp/251Nm), đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt, hai phiên bản 2.5L được trang bị thêm: Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD thế hệ mới và hệ thống hỗ trợ an toàn i-Activsense. Trên mẫu xe Mazda CX-5 phiên bản mới này theo đánh giá, tầm nhìn của người lái cũng tốt hơn nhờ việc điều chỉnh lại cột A và gương chiếu hậu. Trong khi đó, tầm nhìn phía sau cũng được cải thiện nhờ phần đáy kính sau thấp xuống. Độ ồn giảm 10% so với đời trước ở vận tốc 100 km/h. Nằm trong chuỗi sản phẩm công nghệ mới, Mazda CX-5 là mẫu xe thứ 3 của Mazda sau Mazda6 và Mazda3 được trang bị hệ thống GVC nâng cao sự ổn định thân xe, mang đến sự thoải mái toàn diện cho người sử dụng. Bên cạnh các trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo làn đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường,... Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 mới được Thaco phân phối và lắp ráp gồm 8 màu sắc, ba phiên bản lựa chọn: Mazda CX-5 2.0L 2WD, Mazda CX-5 2.5L 2WD và Mazda CX-5 2.5L AWD với mức giá lần lượt là 879 triệu đồng, 939 triệu đồng và 989 triệu đồng. Riêng giá bản 2.0 2WD sẽ được giảm còn 859 triệu kể từ 1/1/2018. Mazda CX-5 là dòng crossover (CUV) dẫn đầu doanh số tại thị trường ôtô Việt Nam. Tạm tính đến hết tháng 10/2017, Mazda CX-5 chiếm tới 54,1% thị phần, vượt xa con số 27,6% của đối thủ liền kề Honda CR-V. Cho tới nay, đã có tổng cộng 25.000 xe đến tay khách hàng Việt.

