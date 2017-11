Mazda CX-5 đạt doanh số "khủng" nhờ giảm giá

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10/2017 vừa qua, mẫu xe ôtô Mazda CX-5 bất ngờ đạt doanh số tăng vọt, với số xe bán ra tại thị trường ôtô Việt Nam lên tới 1.158 chiếc. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay mà mẫu crossover này đạt được. Đồng thời với kết quả kinh doanh này, Mazda CX-5 đã lấy lại "ngôi vương" phân khúc crossover mà Honda CR-V đã giành vào tháng 9/2017, khi bán được tới 1.325 xe. Như vậy trong tháng 10/2017, doanh số của Mazda CX-5 đã vượt qua doanh số của Honda CR-V và Nissan X-Trail. Nếu như tháng trước, doanh số của đối thủ Honda CR-V cao gấp đôi Mazda CX-5 thì sang tháng 10/2017 vừa qua, doanh số CX-5 đã cao gấp 8 lần CR-V (142 chiếc). Tuy nhiên, đây dường như là những chiếc Honda CR-V phiên bản cũ cuối cùng được bán. Nếu so sánh với Nissan X-Trail, trong tháng 10/2017, Mazda CX-5 cao gấp gần 24 lần. Kết quả doanh số của Mazda CX-5 trong tháng 10/2017 có được có thể do trong suốt nhiều tháng qua, THACO đã liên tiếp giảm giá các dòng sản phẩm Mazda. Qua nhiều phiên điều chỉnh, giá xe Mazda hiện “thấp kỷ lục”, với giá bán chỉ còn từ 799 - 919 triệu đồng/xe. Thậm chí, đại diện doanh nghiệp này khẳng định giá xe Mazda và Kia đã "chạm sàn". Tuy nhiên, chưa rõ liệu kết quả này có được duy trì sang tháng 11/2017 hay không khi THACO vừa tăng giá Mazda CX-5 lên khoảng 20 triệu đồng các phiên bản. Cụ thể, giá xe các phiên bản CX-5 sau điều chỉnh là 869 triệu đồng cho bản 2WD và 919 triệu đồng cho bản AWD. Mazda CX-5 tại Việt Nam hiện tại được trang bị lưới tản nhiệt dạng thanh ngang, không giống dạng tổ ong ở đời xe 2013. Nó cũng khiến CX-5 trở nên mạnh mẽ và táo bạo hơn trước. Còn về tổng thể, xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng của Mazda. Hệ thống đèn pha LED có thiết kế mới, có hình dạng như cặp mắt làm cho xe trông tràn đầy sức sống. Xe Mazda CX-5 phiên bản 2016 còn được bổ sung đèn hậu LED tiêu chuẩn đi kèm bộ mâm 19 inch mới với thiết kế tạo cảm giác ba chiều độc đáo. Kích thước tổng thể của thân xe vẫn giữ ở mức 4.540 x 1.840 x 1.670mm (dài x rộng x cao), chiều dài cờ sở 2.700 mm, nắp ca-pô gồ cao cùng với hốc bánh xe lớn góp phần tạo sự cân đối hài hòa cho xe. Bên trong xe, hãng xe ôtô Mazda đã biến chiếc CX-5 trở nên thực dụng và hiện đại hơn khi bổ sung thêm những chi tiết mạ chrome trên vô lăng và cửa gió, giúp tăng vẻ thẩm mỹ. Màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch lớn hơn thế hệ trước và lược bỏ hết nút bấm rườm rà. Cần số bọc da mới. Tay phanh được thay thế bằng loại điện tử giúp tăng không gian tựa tay... Ngoài việc tay lái được làm mới đẹp hơn đi kèm các nút bấm đa phương tiện, cụm điều khiển điều hòa tự động cũng được thiết kế lại. Đặc biệt CX-5 bản nâng cấp mới còn được bổ sung tính năng bật tắt động cơ tự i-Stop mà đời trước thiếu sót. Giao diện điều khiển HMI (Human-Machine Interface) cũng được cải tiến để thân thiện hơn. Những trang bị an toàn trên CX-5 2016 có thể kể đến hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, chống trượt TCS, chống lật RSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, camera lùi, 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp, định vị GPS…. CX-5 đời 2016 bản 2.5 được trang bị động cơ SkyActiv 2,5 lít, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, cho công suất tối đa 185 mã lực ở 5.700 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 250 Nm ở 3.250 vòng/phút. Bản 2.0 vẫn sử dụng động cơ SkyActiv 2,0 lít, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, cho công suất tối đa 155 mã lực ở 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 200 Nm ở 4.000 vòng/phút. Cả 2 phiên bản CX-5 2.0 và 2.5 đều kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp.

