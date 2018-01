Mazda CX-4 mới “chốt giá” từ 480 triệu đồng tại Trung Quốc

Mẫu xe Mazda CX-4 2018 mới là mẫu crossover đặc biệt chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, nó từng lần đầu tiên ra mắt vào năm 2016 và mới đây, phiên bản nâng cấp của CX-4 tại thị trường đông dân nhất thế giới tiếp tục được trình làng nhưng chỉ dành riêng cho Trung Quốc. Giống như các dòng xe hiện tại của Mazda hiện nay, CX-4 mới được thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế Kodo năng động, thiết kế này mang đến cho xe ngoại thất quyến rũ, nắp ca-pô dài và nổi bật với thiết kế đèn pha LED tiêu chuẩn. So với CX-5, CX-4 thấp hơn tới 175 mm, tuy nhiên lại có thân xe dài hơn tới 78 mm, lần lượt đạt 1535 mm và 4633 mm. Khác biệt lớn nhất của chiếc xe so với "đàn anh" CX-5 đó chính là vòm mui được thiết thuôn dài thấp về phía sau, kết thúc ở phần đuôi với đèn hậu mang phong cách của Mazda 6. Tuy nhiên, chiều rộng và khoảng cách giữa hai bánh xe vẫn không thay đổi, đạt 1840 m và 2700 mm. Khác biệt lớn nhất trên phiên bản mới của CX-4 nằm ở bên trong nội thất khi xuất hiện hệ thống đa phương tiện nâng cấp với khả năng xử lý nhanh hơn. Màn hình cảm ứng trung tâm đa điểm tích hợp thêm ứng dụng Apple CarPlay, CarLife và nâng cấp bản đồ 3D kèm tính năng định vị. Bên cạnh đó CX-4 phiên bản 2018 còn được bổ sung thêm vô lăng mới và cụm điều khiển trung tâm bọc da cùng màn hình head-up hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Các chi tiết còn lại, theo nhiều người tiêu dùng đánh giá nó vẫn như phiên bản cũ vay mượn một số thiết kế của Mazda 3. Mazda CX-4 2018 là mẫu xe đầu tiên tại thị trường Trung Quốc được trang bị hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái i-Activeness bao gồm cảnh báo chuyển làn đường, kiểm soát hành trình và phanh tự động ở tốc độ cao. Là mẫu xe "đàn em", khoang hành lý cùng khoảng trống cho đầu hành khách ngồi sau của xe cũng ít hơn CX-5. Mazda CX-4 2018 vẫn được trang bị 2 tùy chọn động cơ xăng Skyactiv-G 4 xy-lanh 2.0 lít tiêu chuẩn với công suất tối đa 158 mã lực, mô-men xoắn cực đại 220 Nm và 2,5 lít với công suất tối đa 192 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Cả 2 loại động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bánh trước. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình theo công bố từ nhà sản xuất của Mazda CX-4 là 6,2 lít/100 km đối với phiên bản 2.0 và 7,2 lít/100 km với phiên bản 2.5. Trang bị an toàn nổi bật của xe ngoài hệ thống i-Activenesscòn bao gồm phanh tay điện tử, kiểm soát khí hậu hai vùng, ghế da và công nghệ hiển thị thông tin trên kính HUD (heads-up display)... Hiện CX-4 2018 được hãng xe Mazda tại Trung Quốc chia thành 7 bản trang bị khác nhau với mức giá dao động từ 140.800 - 215.800 NDT tại thị trường Trung Quốc (tương đương 480 - 736 triệu đồng). Hiện tại, CX-4 mới chỉ được sản xuất tại Trung Quốc và dành riêng cho thị trường này. Video: Chi tiết Mazda CX-4 phiên bản 2018 mới.

