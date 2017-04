Mazda CX-3 đầu tiên đăng ký tại Việt Nam

Mẫu xe crossover cỡ nhỏ Mazda CX-3 2017 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam tại triển lãm Vietnam Motor Show 2016. Mặc dù xuất hiện trên thị trường thế giới trước đó 2 năm nhưng mẫu xe này vẫn hoàn toàn vắng bóng ở Việt Nam do nhà phân phối chính VinaMazda (Trường Hải) chưa có kế hoạch bán ra mẫu xe này. Mới đây tại điểm đăng ký mới phương tiện ở số 282 Nơ Trang Long – Quận Bình Thạnh, TP HCM, người dân vô tình nhìn thấy một chiếc Mazda CX-3 màu trắng đỗ chờ đăng ký lấy biển số. Điều này làm tăng lên nghi ngờ nhà phân phối Thaco Trường Hải sắp tung CX-3, cùng với đó là CX-9 thế hệ mới ra thị trường. So với đàn anh CX-5, Mazda CX-3 đã chứng minh không chỉ là bản thu nhỏ mà còn được trau truốt kỹ lưỡng với thiết kế hiện đại, trẻ trung. Đây là mẫu xe thứ 5 trong bộ sản phẩm xe thế hệ mới của Mazda được ứng dụng toàn bộ công nghệ Skyactiv và ngôn ngữ thiết kế KODO hàm chứa cảm xúc trong chuyển động của người Nhật. Mặt trước xe sở hữu nhiều chi tiết ấn tượng như cụm tản nhiệt, đèn trước góc cạnh hơn, kết hợp với các đường nét khí động học. Mazda mô tả CX-3 như một con thú đang trực để vồ mồi. Đuôi xe với phần mui dốc xuống, cùng với trụ C trông khá tương đồng với thiết kế cao cấp của Range Rover Evoque thừa hưởng từ đàn anh CX-5 và tương tự thiết kế trên CX-9. Nội thất của CX-3 đi theo tiêu chí hiện đại và thông minh với trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, vô-lăng 3 chấu thể thao, điều hòa tự động, ghế bọc da kết hợp vải đen Lux Suede khâu chỉ đỏ tương phản. Do phải hy sinh cho thiết kế phần đuôi gọn gàng nên khoang chứa hành lý của xe có thể tích 264 lít, lớn hơn Mazda 2 và nhỏ hơn Mazda 3. Bên cạnh thiết kế mới mẻ, công nghệ nổi bật trên CX-3 được nhấn mạnh là hệ thống kết nối “Mazda Connect” và các trang bị an toàn tiên tiến –Activsense. Mazda CX-3 được ứng dụng khung sườn Skyactiv với ba cải tiến chủ đạo về khả năng chống chịu va đập, giảm trọng lượng tổng thể và đảm bảo độ cững vững trong vận hành. Ngoài tính năng Mazda Connect trên CX-3 đi kèm kết nối Bluetooth, USB, jack 3.5mm và kết nối camera lùi... xe còn có một số tùy chọn khá thú vị như màn hình hiển thị dạng HUD trong suốt trên bảng táp-lô, đối diện với người lái. Các hệ thống hỗ trợ người lái cũng được chú trọng với cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe vượt, phanh tự động ở tốc độ thấp. So với các mẫu xe sử dụng chung chassis của hãng là Mazda 2, CX-3 có khoang hành lý với thể tích lớn hơn 14 lít, đạt 264 lít. Khi gập hàng ghế sau lại, khoang hành lý của xe có tổng thể tích lên tới 1174 lít. Bên dưới khoang hành lý của xe còn có một ngăn nhỏ dùng để cất tấm ngăn khoang. Phiên bản của mẫu xe crossover Mazda CX-3 2017 mới xuất hiện tại Việt Nam được trang bị khối động cơ xăng 2.0l 4 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên SKYACTIV-G. Động cơ này có công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 214 Nm. Động cơ này được nối với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo Mazda, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ở điều kiện đường hỗn hợp là 6,1 lít/100 km. Các tính năng hỗ trợ an toàn trên xe bao gồm: Giám sát điểm mù (Blind Sport Monitoring), cảnh báo lùi (Rear Cross-Traffic Alert), hệ thống chiếu sáng cảm biến (Adaptive Front-lighting System), đèn LED ban ngày và màn hình hiển thị lên kính lái. Mazda CX-3 được coi là bản thiết kế thu nhỏ của mẫu crossover Mazda CX-5, tập trung cạnh tranh trong phân khúc crossover cỡ nhỏ (còn gọi là mini SUV) như Hyundai Creta, Honda HR-V, Mitsubishi ASX và đặc biệt là Ford Ecosport. Thời điểm xuất hiện vào năm ngoái, nhiều thông tin cho rằng mẫu xe này được bán với giá trên dưới 700 triệu đồng.

