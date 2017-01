Mẫu Tây “sang chảnh” bên Porsche Macan tiền tỷ tại VN

Trong những bộ trang phục lịch thiệp, những "quý ông" Tây Âu đã có bộ ảnh đầy nam tính bên chiếc compact crossover Porsche Macan tiền tỷ. Đây là dòng xe crossover thứ 2 của hãng xe thể thao Đức Porsche, sau chiếc Cayenne cỡ lớn ra đời từ năm 2003. Khi còn trong giai đoạn phát triển, Macan từng được gọi là Cajun - viết tắt của Cayenne Junior, nghĩa là một chiếc Cayenne thu nhỏ. Vào ngày 16/2/2012, tên gọi chính thức của chiếc xe đã được công bố là Macan, trong tiếng Indonesia nghĩa là con hổ. Dựa trên nền tảng MLB của hãng mẹ Volkswagen, Porsche Macan chia sẻ chung chassis với một mẫu compact crossover hạng sang khác là Audi Q5. Chiếc xe được chính thức ra mắt tại triển lãm Tokyo và Los Angeles năm 2013 và bắt đầu bán ra tại châu Âu đầu tiên vào năm 2014. Tới 23/10/2014, mẫu xe này được chính thức công bố tại Việt Nam. Đúng như tên gọi khi đang được phát triển, Macan sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ nhưng thể thao từ "đàn anh" Cayenne. Dù dựa trên khung sàn của Audi Q5 nhưng so với Q5, Macan dài hơn 43 mm và rộng hơn 36 mm. Động cơ, bộ chuyển mô-men xoắn, hệ thống treo cùng thiết kế nội ngoại thất của xe cũng hoàn toàn khác biệt so với Q5. Ở bên trong nội thất của của mẫu xe sang Porsche Macan có thiết kế trực quan theo đúng phong cách của Porsche cùng các tiện nghi cao cấp như ghế lái điều chỉnh điện tám hướng, bệ trung tâm giữa 2 ghế bọc Alcantara cao cấp, hệ thống thông tin giải trí PCM thế hệ mới nhất, hệ thống cảnh báo chuyển làn xe và cốp sau mở điện. Có tổng cộng 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau của Macan có thể gập 40/20/40 bằng nút bấm ở phía sau khoang hành lý để tiếp tục gia tăng thể tích chở hàng. Ngay cả khi lưng ghế được dựng thẳng, chiếc xe vẫn có thể tích khoang hành lý khá lớn. Tại Việt Nam, Macan được phân phối với đầy đủ các phiên bản động cơ xăng, trong khi các bản diesel không được nhập về do chất lượng dầu chưa đạt chuẩn Euro 6. Phiên bản cao nhất là Macan Turbo được trang bị động cơ V6 tăng áp kép 3.6 lít, cung cấp 400 mã lực. Macan S sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3 lít cung cấp 340 mã lực và cuối cùng là Macan được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, 2.0 lít, sản sinh 237 mã lực. Vào đầu năm nay, chiếc xe còn có phiên bản Macan 2.0 tăng áp mới, được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép 2.0l được trang bị nhiều công nghệ như hệ thống làm mát khí nạp, hệ thống phun xăng trực tiếp, công nghệ điều chỉnh hành trình cam VarioCam Plus để đạt công suất 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Tại thị trường Việt Nam, Porsche Macan hiện đang được phân phối chính hãng với giá khởi điểm từ 2,69 tới 4,4 tỷ đồng tùy từng phiên bản. Từ nay tới hết 31/1/2017, khách hàng mua bất kỳ phiên bản Macan nào tại Việt Nam đều sẽ được tặng chuyến du lịch Porsche Tour Backstage kéo dài 4 ngày đến nước Đức vào năm 2017.

Trong những bộ trang phục lịch thiệp, những "quý ông" Tây Âu đã có bộ ảnh đầy nam tính bên chiếc compact crossover Porsche Macan tiền tỷ. Đây là dòng xe crossover thứ 2 của hãng xe thể thao Đức Porsche, sau chiếc Cayenne cỡ lớn ra đời từ năm 2003. Khi còn trong giai đoạn phát triển, Macan từng được gọi là Cajun - viết tắt của Cayenne Junior, nghĩa là một chiếc Cayenne thu nhỏ. Vào ngày 16/2/2012, tên gọi chính thức của chiếc xe đã được công bố là Macan, trong tiếng Indonesia nghĩa là con hổ. Dựa trên nền tảng MLB của hãng mẹ Volkswagen, Porsche Macan chia sẻ chung chassis với một mẫu compact crossover hạng sang khác là Audi Q5. Chiếc xe được chính thức ra mắt tại triển lãm Tokyo và Los Angeles năm 2013 và bắt đầu bán ra tại châu Âu đầu tiên vào năm 2014. Tới 23/10/2014, mẫu xe này được chính thức công bố tại Việt Nam. Đúng như tên gọi khi đang được phát triển, Macan sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ nhưng thể thao từ "đàn anh" Cayenne. Dù dựa trên khung sàn của Audi Q5 nhưng so với Q5, Macan dài hơn 43 mm và rộng hơn 36 mm. Động cơ, bộ chuyển mô-men xoắn, hệ thống treo cùng thiết kế nội ngoại thất của xe cũng hoàn toàn khác biệt so với Q5. Ở bên trong nội thất của của mẫu xe sang Porsche Macan có thiết kế trực quan theo đúng phong cách của Porsche cùng các tiện nghi cao cấp như ghế lái điều chỉnh điện tám hướng, bệ trung tâm giữa 2 ghế bọc Alcantara cao cấp, hệ thống thông tin giải trí PCM thế hệ mới nhất, hệ thống cảnh báo chuyển làn xe và cốp sau mở điện. Có tổng cộng 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau của Macan có thể gập 40/20/40 bằng nút bấm ở phía sau khoang hành lý để tiếp tục gia tăng thể tích chở hàng. Ngay cả khi lưng ghế được dựng thẳng, chiếc xe vẫn có thể tích khoang hành lý khá lớn. Tại Việt Nam, Macan được phân phối với đầy đủ các phiên bản động cơ xăng, trong khi các bản diesel không được nhập về do chất lượng dầu chưa đạt chuẩn Euro 6. Phiên bản cao nhất là Macan Turbo được trang bị động cơ V6 tăng áp kép 3.6 lít, cung cấp 400 mã lực. Macan S sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3 lít cung cấp 340 mã lực và cuối cùng là Macan được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, 2.0 lít, sản sinh 237 mã lực. Vào đầu năm nay, chiếc xe còn có phiên bản Macan 2.0 tăng áp mới, được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép 2.0l được trang bị nhiều công nghệ như hệ thống làm mát khí nạp, hệ thống phun xăng trực tiếp, công nghệ điều chỉnh hành trình cam VarioCam Plus để đạt công suất 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Tại thị trường Việt Nam , Porsche Macan hiện đang được phân phối chính hãng với giá khởi điểm từ 2,69 tới 4,4 tỷ đồng tùy từng phiên bản. Từ nay tới hết 31/1/2017, khách hàng mua bất kỳ phiên bản Macan nào tại Việt Nam đều sẽ được tặng chuyến du lịch Porsche Tour Backstage kéo dài 4 ngày đến nước Đức vào năm 2017.