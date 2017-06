Loạt xe SUV - crossover giảm giá hàng trăm triệu tại VN

Là dáng xe được nhiều khách hàng ưa chuộng, đồng thời đều được lắp ráp trong nước hoặc nhập từ ASEAN, những mẫu SUV - crossover tầm giá 1 tỷ đồng tại Việt Nam đều giảm giá mạnh trong nửa đầu 2017. Nhiều dòng xe ôtô giảm giá tới hàng trăm triệu đồng để "kích cầu" thị trường, khi khách hàng đang có tâm lý đợi thời điểm xóa bỏ thuế nhập xe hơi từ ASEAN vào đầu năm 2018. Mẫu xe "châm ngòi" cho clà Mazda CX-5, với nhiều lần liên tiếp giảm giá từ đầu năm 2017 tới nay. Hiện tại, phiên bản Mazda CX-5 2.0l có giá chỉ từ 849 triệu đồng, trong khi bản 2.5l cũng chỉ có giá 880 triệu đồng. Ngay cả phiên bản cao cấp nhất của CX-5 hiện cũng chỉ có giá 950 triệu. Không chịu kém cạnh CX-5, đối thủ Nissan X-Trail đã giảm giá từ 49 đến 85 triệu đồng tùy từng phiên bản. Hiện nay, Nissan niêm yết giá X-Trail mới ở mức từ 933 triệu đồng và bản cao cấp nhất 2.5L 4WD đang có giá 1.113 tỷ đồng. Trong tháng 2, mẫu xe này cũng đã từng giảm giá "sốc" từ 70 đến 100 triệu đồng tùy phiên bản. Trong tháng 6 vừa qua, một mẫu crossover hạng C khác là Honda CR-V cũng có mức giảm đãi từ 100-150 triệu. Cụ thể CR-V 2.4 AT cơ bản có mức ưu đãi cao nhất 150 triệu giúp xe giao dịch ở mức giá hấp dẫn 1,008 tỷ đồng còn phiên bản cao cấp hơn được ưu đãi 120 triệu, chỉ còn 1,058 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giảm trên chỉ dành cho CR-V 2016, còn phiên bản 2017 mức ưu đãi chỉ ở mức 40-60 triệu đồng. Vào tháng 3 năm nay, mẫu SUV hạng trung thế hệ mới Ford Everest đã được giảm 64 triệu cho các phiên bản 2.2l. sẽ chỉ còn 1,185 tỷ đồng cho bản 2.2 AT 4×2 Trend và 1,265 tỷ đồng cho bản 2.2 AT 4×2 Titanium. Trước đó, giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này lần lượt là 1,249 tỷ đồng và 1,329 tỷ đồng. Được lắp ráp theo dạng CKD tại Việt Nam, dòng crossover Hyundai Santa Fe vừa giảm giá khá mạnh trong tháng 6 với mức giảm tối đa 70 triệu đồng. Hiện tại, phiên bản Santa Fe 2.2l 2016 diesel cao cấp nhất chỉ có giá 1,12 tỷ đồng. Trước đây, dòng xe này được bán với giá 1,23 tỷ đồng. Cùng phân khúc với Ford Everest, mẫu SUV Mitsubishi Pajero Sport cũng vừa được giảm giá lần lượt 50 và 106 triệu đồng cho 2 phiên bản 4x4 AT và 4x2 AT. Hiện tại, Mitsubishi Pajero Sport đang có giá lần lượt 1,249 và 1,488 tỷ cho 2 bản 4x2 và 4x4 AT. Ngoài ra khách hàng còn được ưu đãi tặng gói phụ kiện bodykit và bảo hiểm toàn diện.

