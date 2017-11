Loạt xe ôtô mới ra mắt thị trường Việt tháng 11/2017

Trong tháng 11/2017, “ông lớn” Toyota đã chính thức giới thiệu hai “tân binh” tại t hị trường ôtô Việt là hai phiên bản mới của mẫu MPV 7 chỗ ngồi ăn khách nhất của mình bao gồm Innova 2.0 Venturer và 2.0J. Mẫu xe MPV 7 chỗ Toyota Innova Venturer mới từng được hãng xe Nhật bản cho ra mắt hồi đầu năm 2017 tại thị trường Indonesia và mới đây vào tháng 9/2017 tại Malaysia. Ở Việt Nam, Venturer nằm giữa hai phiên bản V và G nên trang bị ngoại thất của xe tương đồng với bản G,E khi không sở hữu đèn LED pha hay định vị như bản V. Trên phiên bản cao cấp thế hệ mới vừa được Toyota Việt nam giới thiệu, chiếc MPV 7 chỗ Innova Venturer 2017 nổi bật với ngoại thất màu đỏ tươi khá bắt mắt, đi kèm là những đường viền màu đen tương phản trên vòm bánh xe, bậc thềm lên xuống. So với phiên bản thường, Innova Venturer sở hữu một số điểm khác biệt ở ngoại thất. Trong đó, cản trước của xe có lưới tản nhiệt được sơn màu đen bóng với các dải chrome trang trí, trong khi nằm bên dưới cản trước cũng là những tấm nẹp ốp với viền mạ chrome sang trọng hơn. Ở hai bên thân xe là bộ mâm 5 cánh kép kích thước 17-inch. Ở bên trong nội thất, Innova Venturer 2017 được bọc da. Chiếc xe có 7 chỗ ngồi với hàng giữa là 2 ghế thương gia tách riêng biệt, thêm đèn viền nội thất màu xanh dương sang trọng. Ngoài ra, Venturer mới cũng được trang bị thêm vô-lăng bọc da, kính điện 1 chạm cho tất cả các cửa và thêm 2 túi khí ở bên hông phía trước và đầu gối người lái, trong khi bản E và G hiện đang bán ra trên thị trường không có. Động cơ trang bị trên tất cả các phiên bản Toyota Innova 2017 không có sự khác biệt, vẫn là động cơ xăng VVT-i 2.0L, công suất 102 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 183 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hoặc hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe tiếp theo sẽ ra mắt tháng 11 là Porsche Cayenne Turbo 2018. Đây là phiên bản mới nhất vừa mới được trình làng tại Triển lãm Ô tô Frankfurt, sẽ được nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam từ ngày 8/11 tới với giá bán khởi điểm từ 8,92 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Thế hệ mới của Porsche Cayenne vẫn sở hữu thiết kế đặc trưng của hãng xe nước Đức nhưng khi nhìn vào ngoại hình ta hoàn toàn có thể nhận ra những nâng cấp vượt trội với phía trước và sau xe được thay đổi sắc nét và tinh tế hơn. Bước vào khoang nội thất, bạn cảm nhận được không gian to lớn rộng rãi đúng chất SUV nhưng lại được trang bị tính năng thể thao không khác gì coupé 2 cửa, và đó cũng chính là phong cách của Porsche Cayenne. Sức mạnh của Porsche Cayenne Turbo 2018 đến từ khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, cho công suất 550 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 770 Nm, tăng 30 mã lực và 20 Nm so với phiên bản Cayenne Turbo tiền nhiệm. Honda CR-V 7 chỗ thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới là mẫu xe đang được khách hàng Việt Nam rất quan tâm và mong chờ. Mới đây, Honda ôtô Việt Nam đã chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên của Honda CR-V thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới. Theo đó, từ ngày 13/11/2017, phiên bản này sẽ được chính thức ra mắt và bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe Honda CR-V 2017 phiên bản 7 chỗ sắp ra mắt tại Việt Nam có diện mạo tổng thể gần như giống hệt xe từng ra mắt tại thị trường Thái Lan, Indonesia... và phiên bản quốc tế tại các thị trường Bắc Mỹ. CR-V 2017 phát triển dựa trên platform của "người anh em" Honda Civic, giúp chiều dài tăng 30mm, chiều dài cơ sở tăng 40mm, cao và rộng hơn 35mm so với thế hệ cũ. Điều này mang đến một không gian rộng rãi hơn, dung tích khoang chứa đồ phía sau tăng thêm 56 lít. Mặc dù có 7 chỗ ngồi nhưng chiều dài của CR-V 2017 tại Việt Nam sẽ không dài hơn phiên bản Mỹ. Thay đổi lớn nhất bên trong nội thất chính là việc bổ sung thêm hàng ghế thứ 3. Việc xuất hiện thêm một hàng ghế khiến Honda phải tinh chỉnh lại cách sắp xếp vị trí hàng ghế thứ 2, theo đó hàng ghế này có thể trượt lên xuống, gập linh hoạt để tạo lối đi cho người ra vào hàng ghế thứ 3. Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V thế hệ thứ 5 sử dụng động cơ tăng áp VTEC Turbo vận hành mạnh mẽ, vượt trội với công suất cực đại 188hp/5600rpm tương đương với động cơ 2.5L thường nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9L/100km hiệu quả hơn so với mức 8,4L/100km của động cơ 2.4L trên thế hệ trước.

