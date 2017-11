Loạt xe ôtô Mazda đồng loạt giảm giá tại Việt Nam

Bước sang tháng 11, bảng giá xe ôtô Mazda cập nhật mới nhất ghi nhận mức giảm đối với nhiều mẫu xe, bao gồm Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5. Trong đó, mẫu sedan hạng trung Mazda6 nhận được mức giảm nhiều nhất lên đến 106 triệu đồng. Mẫu xe ôtô Mazda2 bao gồm 2 phiên bản sedan và hatchback. Trong tháng 11, Mazda2 được điều chỉnh giảm nhẹ so với giá cũ. Cụ thể mức giảm cho cả 2 phiên bản Sedan và Hatchback lần lượt là 10 triệu đồng và 13 triệu đồng. Theo đó, mức giá công bố cho phiên bản Sedan là 535 triệu đồng và Hatchback là 562 triệu đồng. Mẫu xe hạng B Mazda2 được lắp ráp tại Việt nam nhằm cạnh tranh với Toyota Yaris, Ford Fiesta, Toyota Vios, Honda City... Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động 6 cấp, công nghệ DOHC. Mẫu xe Mazda3 tại Việt Nam là thế hệ Mazda3 2016, được tung ra với 4 phiên bản: Sedan 1.5L, Hatchback 15.5L và Sedan 2.0, Sedan AT 1.5L. Trong tháng 10, Mazda 3 được điều chỉnh giảm cao nhất lên đến 39 triệu đồng. Cụ thể mức giá công bố của Mazda3 2017 1.5L Sedan là 650 triệu đồng (giảm 35 triệu đồng), Mazda3 2017 1.5L Hatchback là 672 triệu đồng (giảm 38 triệu đồng), Mazda3 2017 2.0 Sedan là 760 triệu đồng (giảm 39 triệu đồng) và Mazda3 Sedan AT 1.5L là 650 triệu đồng (giảm 20 triệu đồng). Phiên bản Mazda3 nâng cấp ra mắt ngày 16/5/2017. Về tổng thể, phải nói rằng Mazda 3 là một chiếc xe vô cùng thể thao với kiểu dáng hiện đại, trẻ trung. Xe vẫn sử dụng động cơ 1.5L, và cả 2.0, hộp số tự động 6 cấp Skyactiv, công nghệ cam kép DOHC. Các trang bị gồm cửa sổ trời, điều hoà 2 vùng, cảm biến mưa, cảm biến ánh sáng, hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control,Cruise Control, phanh tay điện tử. Mẫu sedan hạng trung Mazda6 cũng nhận được mức giảm khá nhiều, từ 45 đến 106 triệu cho cả 3 phiên bản. Cụ thể giá sau giảm của Mazda6 2017 2.0L, Mazda6 2017 2.0L Premium, Mazda6 2017 2.5L Premium lần lượt là 850 triệu đồng, 899 triệu đồng và 999 triệu đồng. Mazda6 2017 được trang bị khá nhiều tính năng hiện đại so với các đối thủ trong cùng phân khúc như công nghệ kiểm soát điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control, công nghệ hỗ trợ lái i-Activsense, cảm biến thông minh phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm, nhận diện tín hiệu đèn giao thông, biển báo... Mẫu xe Mazda CX-5 2017 với 3 phiên bản 2WD 2.0L, 2WD 2.5L và AWD 2.5L sau đợt “hạ giá” kỉ lục vẫn tiếp tục được áp dụng mức giảm từ 20-41 triệu đồng. Giá công bố cho cả 3 phiên bản lần lượt là 799 triệu đồng, 849 triệu đồng và 899 triệu đồng. Mẫu xe CUV 05 chỗ gầm cao của Mazda là đối thủ trực tiếp của Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Nissan X-trail, Kia Sorento...Cũng giống như Mazda 6, mẫu xe này được đánh giá cao ở các tính năng vận hành với động cơ Skyactiv 2.0, DOHC, hộp số tự động 6 cấp, CruiseControl, cân bằng điện tử ESP. Nội thất có màn hình DVD, cửa sổ trời, cảm biến gạt mưa, sưởi ghế trước... Doanh số của xe Mazda CX5 thường xuyên đứng trong top 10 xe SUV-CUV bán chạy nhất Việt nam. Ưu điểm của Mazda CX-5 chính là giá thành hợp lý và thương hiệu Mazda đang dần trở nên thân thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Loạt xe nhập khẩu từ bao gồm Mazda BT 50, Mazda CX-3 2017 và Mazda CX-9 được không được giảm giá. Cụ thể, 3 phiên bản Mazda BT 50 MT 2.2L, AT 2.2L và AT 3.2L có giá lần lượt 620 triệu đồng, 650 triệu đồng và 804 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ Diesel MZ-CD 2.2 và động cơ Diesel MZ-CD 3.2. Số sàn và số tự động 6 cấp. Hệ thống âm thanh được trang bị 4 loa tích hợp AM/FM/ MP3/CD/ AUX/USB/Ipod. Ngoài ra còn có đèn pha tự động, ghế bọc nỉ cao cấp, vô lăng và cần số bọc da, âm thanh báo chống trộm. Gương chỉnh điện, gập điện. Tay lái trợ lực, điều chỉnh độ nghiêng, thắng đĩa trước, tang trống sau, phanh ABS, 2 túi khí người lái. Mâm hợp kim tùy chọn 16 và 17 inches. Tại Thái Lan có 5 phiên bản xe Mazda CX-3 (2.0 E, 2.0 C, 2.0 S, 2.0SP, 1.5 XDL) với giá từ 566 triệu đồng. So với các đối thủ khác, Mazda CX-3 2017 được đánh giá cao hơn nhờ khả năng cách âm tiếng gió và tiếng ồn bên ngoài... Tuy nhiên tại thị trường ôtô Việt, phiên bản mới nhất của mẫu xe này vẫn chưa được Thaco công bố chính thức. Mazda CX-3 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh dung tích 2 lít, công suất 156 mã lực mô-men xoắn cực đại 204 Nm đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra còn có thêm bản CX-3 động cơ diesel dung tích 1.5L với 105 mã lực. Các tính năng an toàn của Mazda CX-3 2017 bao gồm 6 túi khí, phanh ABS, EDM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và móc lắp ghế dành cho trẻ em tương tự như trước. Mẫu xe SUV 7 chỗ CX9 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản có giá bán lên tới 1.855.000.000 VNĐ. Xe sử dụng động cơ xăng 3.7L, V6.24 vavle DOHC đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Một số trang bị cũng như tính năng tiện ích như thắng đĩa trước, sau. ABS, 06 túi khí; cửa sổ trời (Sunroof); điều hoà tự động 3 vùng ; ghế sưởi; kính chỉnh điện; gương chiếu hậu chống chói; điều khiển bằng giọng nói; cảm biến đỗ xe...

