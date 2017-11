Loạt xe ôtô Kia và Mazda sắp "đại hạ giá" tại Việt Nam

Nhà phân phối và lắp ráp xe ôtô Thaco tại vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh giá xe ôtô Mazda và Kia. Cụ thể, mức giá bán mới của một số dòng xe của hai thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam sẽ được áp trong tháng cuối năm và được điều chỉnh giảm thêm vào đầu năm 2018. Như vậy, kể từ ngày 21/11 đến hết ngày 31/12/2017, Thaco sẽ công bố giá bán mới cho một số dòng xe Kia và Mazda. Đây là giá bán đã giảm theo như thuế nhập khẩu linh kiện về Việt Nam bằng 0%. Đồng thời, Thaco cũng công bố giảm giá khi thuế tiêu thụ đặc biệt của dòng xe 2.0 trở xuống giảm 5% bắt đầu từ ngày 01/01/2018. Với mức giá mới được áp dụng, các mẫu xe của Kia và Mazda tại thị trường ôtô Việt đã giảm giá đáng kể. Cụ thể, 5 phiên bản hiện tại của mẫu xe Kia đều có mức giảm giá thêm ít nhất từ 8 - 14 triệu đồng kể từ hôm qua, 21/11 và sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm vào đầu năm sau. Trong đó, mẫu xe gia đình cỡ nhỏ Kia Morning MT phiên bản 1.0 giảm 10 triệu đồng so với thời điểm hiện tại xuống chỉ còn 295 triệu đồng kể từ nay đến cuối năm và sẽ có mức giá giảm còn 290 triệu đồng vào đầu năm sau. Phiên bản đắt nhất cuả dòng xe cỡ nhỏ bán chạy tại Việt Nam này là Kia Morning AT 1.25L cũng sẽ có giá chỉ còn 394 triệu đồng (giảm 8 triệu đồng) và năm sau sẽ được giảm thêm 4 triệu nữa xuống 390 triệu đồng. Mẫu xe sedan Kia Cerato cũng sẽ được điều chỉnh giảm giá tương tự. Trong đó, Cerato 1.6 MT sẽ giảm 14 triệu đồng xuống còn 539 triệu đồng; bản 1.6 AT giảm 24 triệu đồng (từ 613 xuống còn 589 triệu đồng). Phiên bản 2.0 AT giảm tới 32 triệu đồng (từ 671 tới 639 triệu đồng). Tất cả các phiên bản này đều được giảm thêm 10 triệu đồng nữa vào đầu 2018. Ba phiên bản của mẫu xe Kia Optima được giảm 20 triệu đồng. Các phiên bản Rondo được giảm thêm 10 triệu đồng kể từ 21/11 và cũng sẽ tiếp tục giảm thêm 10 triệu đồng nữa vào đầu năm sau. Kia Optima thế hệ mới được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy THACO tại Chu Lai, Quảng Nam với 3 phiên bản 2.0 AT, 2.0 ATH cùng 2.4 GT Line. Vào thời điểm mới ra mắt vào năm 2016, mức giá đề xuất cho 3 phiên bản này là 915 triệu, 990 triệu và 1,045 tỷ đồng. Mức giảm tương tự đối với các dòng xe của thương hiệu Mazda tại Việt Nam do Trường Hải lắp ráp và phân phối. Theo đó, nhiều dòng xe như Mazda 2, Mazda3 và Mazda6... cũng được điều chỉnh giảm từ 21/11. Đối với mẫu xe Mazda2 mức giá bán sẽ giảm 10 - 12 triệu đồng so với trước đó. Với mức giảm này, giá bán của Mazda2 ở thời điểm hiện tại là 505 triệu đồng cho bản sedan và 550 triệu đồng đồng cho bản hatchback. Vào đầu 2018, giá bán của 2 phiên bản Mazda2 được điều chỉnh giảm thêm 6 và 21 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán của mẫu sedan bán chạy nhất của hãng là Mazda3 cũng được điều chỉnh giảm xuống thêm từ 10 – 25 triệu đồng so với trước đó. Cụ thể, Mazda3 phiên bản sedan 1.5 có giá 649 triệu đồng. Phiên bản Mazda3 1.5 hatchback sẽ có giá 679 triệu đồng, còn phiên bản Mazda3 2.0 sedan được giảm 25 triệu đồng. Đầu năm sau, 2 phiên bản 1.5 được giảm thêm 10 triệu đồng còn bản 2.0 giảm thêm 20 triệu đồng. Mẫu sedan Mazda6 phiên bản mới cũng sẽ có mức giảm giá tới 20 triệu đồng cho hai phiên bản đang bán ra là 2.0 Premium và bản 2.5 Premium. Trong khi đó, bản Mazda6 2.0 giảm 21 triệu đồng xuống mức giá 849 triệu đồng. Tương tự các mẫu xe khác, Thaco cũng sẽ giảm thêm 10 triệu đồng cho bản 2.0 và 20 triệu đồng cho bản cao cấp nhất 2.0L Premium. Trong lần điều chỉnh này, mẫu xe bán tải BT-50 và phiên bản CX-5 mới vừa ra mắt thị trường không nằm trong diện giảm giá. Tuy nhiên, cả 2 phiên bản cũ được điều chỉnh giảm thêm 20 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu CUV CX-5 vừa ra mắt ngay lập tức cũng sẽ được điều chỉnh giảm giá thêm khoảng 20 triệu đồng vào đầu năm sau. Theo ông Bùi Kim Kha - Phó Tổng giám đốc Thaco cho biết: “Trong thời gian qua, Thaco cũng đã tiên phong giảm giá theo lộ trình hội nhập khi thuế nhập khẩu về bằng 0% vào năm 2018. Mức giá Thaco công bố cũng đã giảm theo thuế nhập khẩu linh kiện về bằng 0%, đồng thời công bố giá 2018 khi thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 5% cho dòng xe dưới 2.0". "Việc xây dựng và công bố chính sách giá mới này chính là giá của nhà sản xuất và là giá tốt nhất hiện nay, chúng tôi chỉ điều chỉnh khi có sự thay đổi về tỷ giá ngoại tệ hoặc có chính sách thuế mới tác động đến sản xuất kinh doanh và sẽ nỗ lực giảm giá thành khi được khách hàng tin dùng và có doanh số cao". Ông Bùi Kim Kha cho biết thêm.

