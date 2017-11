Loạt xe ôtô giá chỉ hơn 300 triệu đồng tại Việt Nam

Khoảng hơn 300 triệu đồng là khoản tiền trong khả năng của khá nhiều người, tuy nhiên nếu muốn sở hữu một chiếc xe SUV hay sedan mới là không thể. Câu hỏi "Với 300 triệu có thể mua xe đã qua sử dụng nào?" được khá nhiều người đặt ra. Sau đây là những mẫu xe ôtô giá rẻ được nhiều người tiêu dùng Việt cân nhắc "đặt hàng" sử dụng. Theo khảo sát của phóng viên, mẫu xe sedan Toyota Vios sản xuất năm 2011-2012 là mẫu ôtô mà hầu hết các cửa hàng, showroom và sàn mua bán online đều rao bán. Xe được bán với mức giá dao động từ 300-345 triệu đồng, tùy phiên bản, chất lượng của xe. Đa số những chiếc xe trên đều có quãng đường đã đi từ 50.000-80.000 km. Chevrolet Spark 2016 cũng là gợi ý dành cho bạn khi muốn mua xe cũ trong tầm giá từ 300 triệu đồng. Theo khảo sát, tại một số salon cũ, Spark 2016 (phiên bản LTZ), đi được quãng đường khoảng 35.000km có giá bán từ 300-320 triệu đồng. So với Toyota Vios, mẫu xe này tuy nhỏ hơn, hạn chế hơn về vận hành cũng như kiểu dáng thiết kế nhưng lại "mới" hơn. Những mẫu hatchback hoặc sedan hạng B Ford Fiesta được sản xuất năm 2011 cũng là một cái tên đáng cân nhắc với số tiền khoảng 350 triệu đồng. Hiện đa phần những chiếc Fiesta sản xuất năm 2011 có quãng đường đi được dao động từ 50.000-60.000 km. Giá bán ra từ 330 -350 triệu đồng. Bên cạnh Fiesta, "người anh em" Ford Focus là một lựa chọn khác trẻ trung, năng động và không kém phần mạnh mẽ. Có thể chọn dáng sedan (phân khúc C) hoặc hatchback, mẫu xe có ưu thế rộng rãi ở khoang hành khách và cốp sau chứa đồ... Các phiên bản cũ của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam có giá khoảng hơn 300 triệu đồng tuỳ độ mới cũ. Với khoản tiền chỉ từ 300-350 triệu đồng, bạn cũng có dễ dàng mua chiếc xe cỡ nhỏ Kia Morning đời sản xuất từ 2014-2015. Đa số những mẫu xe này đều có số quãng đường đi được từ 30.000-40.000 km. Mẫu xe cỡ nhỏ này có doanh số khá tốt tại Việt Nam, do khá phù hợp việc di chuyển trong đường phố đô thị cũng như các gia đình nhỏ sử dụng. Ngoài những lựa chọn trong phân khúc sedan và xe cỡ nhỏ, với mức giá từ 300-350 triệu đồng, bạn có thể mua chiếc SUV 7 chỗ Kia Caren đời 2011. Theo khảo sát, những chiếc Kia Caren cũ đều có quãng đường đi được từ 40.000 – 75.000 km. Đây được xem là mẫu xe khá mạnh mẽ và bền bỉ được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Cuối cùng, trong tầm giá khoảng 300 triệu đồng - người tiêu dùng còn có thể chọn mua lại một chiếc SUV Mỹ cơ bắp, đó chính là Ford Escape cũ bản 2.3 số tự động đời từ 2005. Đây được xem là một lựa chọn không tồi. Phiên bản Limited, ghế da theo xe, ốp gỗ zin, nội thất, động cơ khá mới nguyên bản giá 305 triệu là một ví dụ đáng cân nhắc được rao bán.

Khoảng hơn 300 triệu đồng là khoản tiền trong khả năng của khá nhiều người, tuy nhiên nếu muốn sở hữu một chiếc xe SUV hay sedan mới là không thể. Câu hỏi "Với 300 triệu có thể mua xe đã qua sử dụng nào?" được khá nhiều người đặt ra. Sau đây là những mẫu xe ôtô giá rẻ được nhiều người tiêu dùng Việt cân nhắc "đặt hàng" sử dụng. Theo khảo sát của phóng viên, mẫu xe sedan Toyota Vios sản xuất năm 2011-2012 là mẫu ôtô mà hầu hết các cửa hàng, showroom và sàn mua bán online đều rao bán. Xe được bán với mức giá dao động từ 300-345 triệu đồng, tùy phiên bản, chất lượng của xe. Đa số những chiếc xe trên đều có quãng đường đã đi từ 50.000-80.000 km. Chevrolet Spark 2016 cũng là gợi ý dành cho bạn khi muốn mua xe cũ trong tầm giá từ 300 triệu đồng. Theo khảo sát, tại một số salon cũ, Spark 2016 (phiên bản LTZ), đi được quãng đường khoảng 35.000km có giá bán từ 300-320 triệu đồng. So với Toyota Vios, mẫu xe này tuy nhỏ hơn, hạn chế hơn về vận hành cũng như kiểu dáng thiết kế nhưng lại "mới" hơn. Những mẫu hatchback hoặc sedan hạng B Ford Fiesta được sản xuất năm 2011 cũng là một cái tên đáng cân nhắc với số tiền khoảng 350 triệu đồng. Hiện đa phần những chiếc Fiesta sản xuất năm 2011 có quãng đường đi được dao động từ 50.000-60.000 km. Giá bán ra từ 330 -350 triệu đồng. Bên cạnh Fiesta, "người anh em" Ford Focus là một lựa chọn khác trẻ trung, năng động và không kém phần mạnh mẽ. Có thể chọn dáng sedan (phân khúc C) hoặc hatchback, mẫu xe có ưu thế rộng rãi ở khoang hành khách và cốp sau chứa đồ... Các phiên bản cũ của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam có giá khoảng hơn 300 triệu đồng tuỳ độ mới cũ. Với khoản tiền chỉ từ 300-350 triệu đồng, bạn cũng có dễ dàng mua chiếc xe cỡ nhỏ Kia Morning đời sản xuất từ 2014-2015. Đa số những mẫu xe này đều có số quãng đường đi được từ 30.000-40.000 km. Mẫu xe cỡ nhỏ này có doanh số khá tốt tại Việt Nam, do khá phù hợp việc di chuyển trong đường phố đô thị cũng như các gia đình nhỏ sử dụng. Ngoài những lựa chọn trong phân khúc sedan và xe cỡ nhỏ, với mức giá từ 300-350 triệu đồng, bạn có thể mua chiếc SUV 7 chỗ Kia Caren đời 2011 . Theo khảo sát, những chiếc Kia Caren cũ đều có quãng đường đi được từ 40.000 – 75.000 km. Đây được xem là mẫu xe khá mạnh mẽ và bền bỉ được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Cuối cùng, trong tầm giá khoảng 300 triệu đồng - người tiêu dùng còn có thể chọn mua lại một chiếc SUV Mỹ cơ bắp, đó chính là Ford Escape cũ bản 2.3 số tự động đời từ 2005. Đây được xem là một lựa chọn không tồi. Phiên bản Limited, ghế da theo xe, ốp gỗ zin, nội thất, động cơ khá mới nguyên bản giá 305 triệu là một ví dụ đáng cân nhắc được rao bán.