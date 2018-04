Loạt xe môtô BMW chính hãng “xuống giá” tại VN

Những mẫu xe môtô BMW Motorrad do Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải nhập khẩu và phân phối chính hãng bao gồm: BMW S1000RR, S1000R, BMW F700GS, F800GS, R1200GS, R1200GSA, G310GS và G310R. Giá xe BMW Motorrad trong năm 2018 này thấp hơn rất nhiều so với giá trước đây bởi thuế khập khẩu đã về 0%. Nhờ thuế nhập khẩu 0% nên các mẫu xe của BMW Motorrad có giá bán rẻ hơn, hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh trạnh quyết liệt trên thị trường môtô phân khối lớn tại Việt Nam. Đáng chú ý trong loạt xe này có thể kể đến siêu môtô BMW S1000RR, đây là mẫu sportbike được nhiều người yêu thích. Xe có giá 469 triệu đồng (giá trước đó là 588 triệu đồng). Siêu naked-bike BMW S1000R là mẫu xe sử dụng chung động cơ với "người anh em" S1000RR, xe được trang bị cỗ máy 999 phân khối 4 xi-lanh công suất 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Hỗ trợ người lái là những công nghệ hàng đầu như kiểm soát bướm ga Ride-by-Wire, hỗ trợ sang số nhanh Quickshift. Đại diện BMW Motorrad cho biết, thời điểm hiện tại Motorrad đang hướng tới chiến lược về giá, thấp hơn so với các đơn vị nhập khẩu bên ngoài không chính hãng. Chính vì vậy mẫu giá xe môtô BMW S1000R hiện chỉ còn 469 triệu, giảm hơn 100 triệu đồng (giá trước đó 588 triệu đồng). BMW R1200GSA sử dụng động cơ Boxer, dung tích xi-lanh 1170 cc,làm mát bằng dung dịch (phiên bản trước làm mát bằng dầu) , sản sinh công suất cực đại là 125 mã lực tại vòng tua máy 7700 vòng/phút. Hộp số 6 cấp độ. Xe đã được cải tiến hệ thống giảm rung giật từ động cơ, hành trình giảm xóc trước và sau dài hơn 20 mm so với bản tiêu chuẩn... Để an toàn cho những chuyến tour dài, BMW trang bị cho mẫu R1200GSA mới hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng ASC và nhiều tùy chọn hế độ lái khác nhau... hiện giá của BMW R1200GSA chính hãng tại Việt Nam là 629 triệu đồng. Phiên bản BMW R1200GS được bán ra khoảng 590 triệu đồng. BMW F700GS là mẫu xe Adventure định hướng cho người mới chơi yêu thích dòng xe môtô địa hình nhưng chưa nhiều kinh nghiệm. Với đặc điểm yên thấp tăng khả năng cơ động và sử dụng hàng ngày. Hiện mẫu xe này đang được niêm yết với mức giá chính hãng là 339 triệu đồng. Với đặc điểm yên thấp tăng khả năng cơ động và sử dụng hàng ngày. F700 GS được trang bị động cơ 02 xy-lanh dung tích 800cc làm mát bằng dung dịch, đi kèm với hộp số 6 cấp, áp dụng tiêu chuẩn trang bị ABS và những chọn lựa thêm như ổn định thân xe ASC, giảm xóc điện tử ESA... Mẫu xe môtô BMW F800GS sở hữu khối động cơ 798cc, sản sinh công suất cực đại 85 hp tại vòng tua 7.500. Thuộc dòng Adventure, F800GS sở hữu ngoại hình khá giống với R1200GS, chuyên trị các loại địa hình như đất đá, sình lầy, băng rừng lội suối v.v… Xe đang được niêm yết chính hãng với mức giá 359 triệu đồng. Bộ đôi xe môtô BMW giá rẻ bao gồm naked-bike G310R và chiếc advanture G310GS đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Cả hai đều được trang bị khối động cơ xylanh đơn 313cc, động cơ được làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất cực đại đến 34 mã lực (34hp) tại vòng tua 9,500 rpm, đi kèm hộp số 6 cấp. BMW G310GS là phiên bản Adventure của G310R, hướng đến các tín đồ đam mê sự xê dịch và thích rong ruổi trên các cung đường. Mẫu xe phân khối nhỏ này được thừa hưởng ngoại hình từ các đàn anh cao cấp GS, giúp người sử dụng đa dạng các cung đường. Tại thị trường Việt Nam, mức giá niêm yết chính hãng cho xe là 219 triệu đồng. BMW G310R sở hữu trọng lượng chỉ 158kg kết hợp chiều cao yên xe thấp, mang lại tư thế ngồi thoải mái cho người sử dụng. Ngoài ra, xe còn được trang bị công nghệ ABS (Chống bó cứng phanh) như 1 tiêu chuẩn an toàn mặc định. Với mức giá niêm yết chính hãng chỉ 189 triệu đồng, đây được xem là mẫu xe môtô BMW rẻ nhất hiện nay. Video: Soi giá xe môtô phân khối lớn BMW năm 2017 tại Việt Nam.

