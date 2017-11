Loạt siêu xe "khủng" của nguyên thủ tham dự APEC 2017

Siêu xe nguyên thủ quốc gia Trung Quốc, Tập Cận Bình là chiếc limousine Hongqi L5 được thiết kế và sản xuất hoàn toàn bởi người Trung Quốc. Chiếc xe mang kiểu dáng cổ điển khá đẹp có giá khủng lên đến 800.000 USD. Đây cũng là mẫu xe sang được nhiều tỷ phú và sao nổi tiếng ở Trung Quốc sử dụng nhằm mục đích bảo vệ sự an nguy của họ. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thường di chuyển trên chiếc xe sang nội địa Lexus LS 600hL, dòng xe khá hiện đại so với chiếc Toyota Century Royal, thường được Hoàng đế Nhật Bản sử dụng. Trong các chuyện công du tại các nước, đoàn xe của thủ tướng Nhật thường có 4 chiếc Lexus LS 600h L và duy nhất chỉ có 1 trong số đó chở thủ tướng. Điều này nhằm mục đích đánh lạc hướng kẻ khủng bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng chiếc siêu xe chống đạn Mercedes-Benz S600 Guard Pullman do Đức chế tạo có khả năng chống lại mọi cuộc tấn công bằng vũ khí cá nhân. S600 Guard Pullman của Tổng thống Putin được thiết kế dài hơn so với các phiên bản thương mại. Xe được bọc thép chắc chắn theo tiêu chuẩn chống đạn B6 không thể xuyên thủng bằng vũ khí cá nhân. Xe còn được trang bị hệ thống gây nhiễu, hệ thống phòng thủ chống lại cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường. Bên trong có thiết bị liên lạc vệ tinh mã hóa giúp duy trì liên lạc giữa tổng thống và các quan chức ở mọi nơi. Cadillac One, Limo One hay The Beast là những tên gọi quen thuộc của chiếc xe bọc thép phục vụ Tổng thống Mỹ. Chiếc Limousine bọc thép này được sử dụng để hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với trọng lượng 8 tấn, chiếc xe được làm bằng thép cường lực, có khả năng miễn nhiễm với súng đạn, bom mìn, giúp xe không bị biến dạng khi va chạm và duy trì hệ thống điện trên xe. “The Beast” được cho là sử dụng một động cơ Duramax, khối động cơ được lấy từ những chiếc xe bán tải hạng nặng của Chevrolet hay GMC.Cũng tương tự, có một vài bản lai The Beast trong dàn siêu xe của Tổng thống Mỹ để làm khó quân địch trong việc nhận diện đối tượng tấn công. Là chiếc xe đắt nhất một nguyên thủ quốc gia từng sử dụng, siêu xe mạ vàng Rolls-Royce của quốc vương Brunei có giá lên tới 14 triệu USD. Siêu xe có thiết kế rất cổ điển và thông thường, quốc vương nước này chỉ sử dụng nó cho việc di chuyển ở trong nước. Trong các chuyến công du nước ông, ông thưởng sử dụng các siêu xe hạng sang như Hongqi L5 trong chuyến thăm Trung Quốc, BMW, Mercedes S-Class… Thủ tướng Hàn Quốc luôn được bảo vệ bằng siêu xe bọc thép Mercedes-Maybach S600 Guard. Siêu xe bọc thép chống đạn đặc biệt này được biết đến là mẫu xe bọc thép hạng sang đầu tiên đạt chứng nhận khả năng chống đạn VR-10, theo tiêu chuẩn BRV 2009.

