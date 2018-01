Loạt ôtô mới tại Việt Nam sắp bán ra thị trường năm 2018

Một trong những mẫu ôtô mới tại Việt Nam trong năm 2018 có thể bạn quan tâm đó là Honda Jazz. Honda Jazz dự kiến sẽ được bán ra 3 phiên bản cấu hình, gồm V (tiêu chuẩn), VX và RS (cao cấp nhất). Tuy nhiên mức giá chính thức tại thị trường ôtô Việt vẫn chưa công bố. Trong năm 2018, hãng xe Suzuki sẽ phân phối mẫu hatchback gía rẻ Celerio tại Việt Nam. Được biết, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với mức thuế 0%. Từ tháng 10/2017, các đại lý Toyota đã nhận đặt cọc của người mua xe Toyota Wigo và dự kiến giao hàng đầu năm 2018. Được giới thiệu lần đầu tiên tại VMS 2017, Wigo sở hữu chiều dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm, cao 1.520 mm. Xe sở hữu thiết kế khá ấn tượng với đèn pha project, chóa đèn màu khói và tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Lưới tản nhiệt mang phong cách thiết kế chung trên các dòng xe hiện tại của Toyota. Mẫu Honda CR-V đã được vinh danh là mẫu xe SUV của năm 2018 do tạp chí Motor Trend bình chọn (2018 Motor Trend SUV of the Year). Xe cũng đã được ra mắt thị trường Việt trong tháng 11/2017 vừa qua với giá bán cao nhất khoảng hơn 1 tỷ đồng trong năm 2018. Theo một số nguồn tin, Mẫu xe ôtô Toyota Fortuner máy dầu số tự động có thể sẽ được bán tại Việt Nam từ tháng 1/2018. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu SUV cỡ nhỏ Volvo XC40 ra mắt thị trường châu Âu hồi tháng 9/2017 sẽ được nhà phân phối Volvo chính hãng đưa về Việt Nam trong năm 2018, dự kiến vào quý IV. Sau một khoảng thời gian dài vắng bóng trên thị ôtô trường Việt, dự kiến năm 2018 này, Thaco sẽ là nhà phân phối mới các mẫu xe thuộc thương hiệu MINI tại Việt Nam. Được biết, ngay những ngày đầu tháng 1/2018, một vài chiếc xe MINI đã cập cảng TPHCM để chuẩn bị cung ứng cho người tiêu dùng. Tương tự, Thaco cũng sẽ là nhà phân phối mới cho thương hiêu ôtô hạng sang BMW tại thị trường Việt Nam trong năm 2018. Video:Giá ô tô Việt Nam sẽ giảm trong năm 2018?

Một trong những mẫu ôtô mới tại Việt Nam trong năm 2018 có thể bạn quan tâm đó là Honda Jazz. Honda Jazz dự kiến sẽ được bán ra 3 phiên bản cấu hình, gồm V (tiêu chuẩn), VX và RS (cao cấp nhất). Tuy nhiên mức giá chính thức tại thị trường ôtô Việt vẫn chưa công bố. Trong năm 2018, hãng xe Suzuki sẽ phân phối mẫu hatchback gía rẻ Celerio tại Việt Nam. Được biết, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với mức thuế 0%. Từ tháng 10/2017, các đại lý Toyota đã nhận đặt cọc của người mua xe Toyota Wigo và dự kiến giao hàng đầu năm 2018. Được giới thiệu lần đầu tiên tại VMS 2017, Wigo sở hữu chiều dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm, cao 1.520 mm. Xe sở hữu thiết kế khá ấn tượng với đèn pha project, chóa đèn màu khói và tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Lưới tản nhiệt mang phong cách thiết kế chung trên các dòng xe hiện tại của Toyota. Mẫu Honda CR-V đã được vinh danh là mẫu xe SUV của năm 2018 do tạp chí Motor Trend bình chọn (2018 Motor Trend SUV of the Year). Xe cũng đã được ra mắt thị trường Việt trong tháng 11/2017 vừa qua với giá bán cao nhất khoảng hơn 1 tỷ đồng trong năm 2018. Theo một số nguồn tin, Mẫu xe ôtô Toyota Fortuner máy dầu số tự động có thể sẽ được bán tại Việt Nam từ tháng 1/2018. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu SUV cỡ nhỏ Volvo XC40 ra mắt thị trường châu Âu hồi tháng 9/2017 sẽ được nhà phân phối Volvo chính hãng đưa về Việt Nam trong năm 2018, dự kiến vào quý IV. Sau một khoảng thời gian dài vắng bóng trên thị ôtô trường Việt , dự kiến năm 2018 này, Thaco sẽ là nhà phân phối mới các mẫu xe thuộc thương hiệu MINI tại Việt Nam. Được biết, ngay những ngày đầu tháng 1/2018, một vài chiếc xe MINI đã cập cảng TPHCM để chuẩn bị cung ứng cho người tiêu dùng. Tương tự, Thaco cũng sẽ là nhà phân phối mới cho thương hiêu ôtô hạng sang BMW tại thị trường Việt Nam trong năm 2018. Video:Giá ô tô Việt Nam sẽ giảm trong năm 2018?