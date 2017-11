Loạt ôtô mới nhất ra mắt thị trường Việt cuối năm 2017

Trong loạt xe ôtô mới ra mắt vào nửa cuối 2017, mẫu xe SUV tầm trung Range Rover Velar là một trong những mẫu xe mới đáng chú ý ra mắt trên thị trường Việt. Range Rover Velar dù có giá khá cao lên đến 4,9 tỷ đồng nhưng được đánh giá là rất đáng đồng tiền bát gạo vì xe không chỉ có thiết kế đẹp mắt mà con sở hữu khối động cơ khá mạnh mẽ. Vela gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế hiện đại, mạnh mẽ nhưng tinh tế và đậm chất Range Rover. Xe được phân phối với ba phiên bản R-Dynamic, Basic SE và First Edition cùng trang bị động cơ Si6 3.0 lít tăng áp sản sinh công suất 380 mã lực. Riêng phiên bản First Edition được sản xuất với đúng 500 chiếc trên toàn cầu. Được giới thiệu đầu tiên tại triển lãm ôtô Việt Nam vào tháng 8/2017, mẫu SUV hạng sang Lexus NX300 2018 rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. Xe được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với 9 màu ngoại thất và 6 màu nội thất tùy chọn với giá bán lẻ hơn 2,4 tỷ đồng tại thị trường Việt. Mẫu xe Toyota Camry 2018 thiết kế dáng thể thao bắt mắt là chiếc sedan đầu tiên sử dụng thiết kế toàn cầu mới (Toyota's New Global Architecture - TNGA). Xe gồm 3 phiên bản 2.0E, 2.0G và 2.5Q với thay đổi lớn nhất là hệ thống đèn pha đã được nâng cấp từ đèn HID lên đèn LED với hai bóng chiếu lớn. Giữa tháng 11/2017, Toyota tung ra bản nâng cấp mẫu xe bán tải Hilux mới nhất với giá dao động từ 631- 775 triệu đồng tùy phiên bản với 6 màu lựa chọn ngoại thất. Xe gồm có 3 phiên bản cùng sử dụng động cơ 2.4 lít gồm 2.4G 4x4 MT, 2.4E 4x2 MT và phiên bản mới 2.4E 4x2 AT. Ở phiên bản mới này, xe được trang bị nhiều tính năng an toàn và bảo mật tiên tiến. Toyota Innova 2018 vừa ra mắt có đên 5 phiên bản 2.0E, 2.0J, 2.0G, 2.0V và 2.0 Venturer với giá bán từ 712 tới 945 triệu đồng tùy phiên bản. Xe được ra mắt vào đầu tháng 11, trong đó đáng chú ý nhất là phiên bản Innova 2.0 Venturer với 2 màu đỏ và đen với thiết kế ngoại thất mới. Mẫu xe SUV hạng sang Volvo XC60 2018 vừa được giới thiệu tại triển lãm VIMS 2017 hồi tháng 10 vừa qua. Xe được trang bị động cơ 2.0 lít cho công suất 320 mã lực và mô men xoắn lên tới 400Nm. Mẫu xe mới đến từ Thụy Điển này có giá từ 2,45 tỷ đồng tại thị trường Việt. Cungx tại VIMS 2017, Audi Việt Nam đã chính thức cho ra mắt mẫu xe 5 cửa Audi A3 Sportback phiên bản mới nhất với giá 1,55 tỷ đồng. Với kiểu dáng hatchback 5 cửa với hai tuỳ chọn động cơ tăng áp 1.0L 116 mã lực và 1.4L 150 mã lực. Đây là dòng xe compact hạng sang, phù hợp với khách hàng di chuyển hàng ngày trong những đô thị hiện đại và đông đúc. Honda Việt Nam cũng vừa chính cho ra mắt mẫu xe SUV Honda CR-V 2017 mới phiên bản 7 chỗ ngồi với mức giá bán hơn 1 tỷ đồng. Thế hệ thứ 5 của Honda CR-V từng được giới thiệu tại Thái Lan hồi tháng 3 năm nay với 3 tùy chọn phiên bản gồm L, G và E.. Điểm đáng chú ý là phiên bản thế hệ thứ 5 này sẽ có cấu hình 5+2 chỗ ngồi, điều khiến nhiều người tiêu dùng Việt háo hức chờ đợi hơn so với bản 5 chỗ hiện nay. Mẫu xe Peugeot 5008 2018 mới sẽ ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam từ tháng 12/2017 với mức giá khoảng 1,45 tỷ đồng. Hiện tại, chưa rõ Peugeot 5008 sẽ sử dụng động cơ nào tại Việt Nam, tuy nhiên ở châu Âu, 5008 được trang bị động cơ 1.6 lít tăng áp với hộp số tự động 6 cấp với chức năng Grid Control. Hiện tại, các showroom Peugeot đã bắt đầu nhận đặt hàng dành cho mẫu xe sang Pháp này. Mazda CX-5 2018 vừa được ra ra mắt vào trung tuần tháng 11/2017 vừa qua với ba phiên bản tùy chọn: 2.0L FWD, 2.5L FWD và 2.5 AWD tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 879 đến 989 triệu đồng. Xe vẫn được trang bị động cơ SkyActiv sử dụng hộp số 6 cấp và được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc GVC độc quyền của Mazda. Đặc biệt, kể từ 1/1/2018, mẫu Mazda CX-5 2.0 2018 sẽ được giảm 20 triệu đồng xuống 859 triệu đồng do thuế tiêu thụ giảm. Kia Morning S 2017 đã chính thức có mặt tại các đại lý trên toàn quốc. Đây là phiên bản Morning cao cấp nhất, thế chỗ cho vị trí của bản Si trước đây và được trang bị nhiều nâng cấp mới hữu ích hơn, đặc biệt là camera lùi và túi khí... Xe có giá 394 triệu đồng, và sẽ giảm về 390 triệu từ 1/1/2018 do hưởng ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt cho dòng xe dưới 2.0L. Kia Morning S 2017 tại Việt Nam vẫn dùng động cơ 4 xy-lanh, Kappa 1.25L, cho công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mẫu xe gia đình cỡ nhỏ, giá rẻ này hiện có 5 phiên bản và đang được bán ra chính thức tại thị trường ôtô Việt.

