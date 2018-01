Loạt ôtô giảm giá “kịch sàn” tại Việt Nam cuối năm 2017

Trong tháng cuối cùng của năm 2017 vừa qua, nhiều mẫu xe ôtô giảm giá "kịch sàn" tại thị trường Việt Nam lên đến cả trăm triệu đồng. Vì nhiều lý do khác nhau như thay mới, tìm kiếm doanh số... nhưng chủ yếu là để xả hàng dịp cuối năm, khiến người mua như lạc vào "ma trận". Trong tháng 12/2017, nhiều mẫu ôtô của Mitsubishi tại Việt Nam tiếp tục nhận được sự ưu đãi mạnh về giá. Cụ thể, Mitsubishi All New Pajero Sport bản Gasoline 4x2 AT giảm 206 triệu đồng, chỉ còn 1,149 tỷ đồng (trong khi giá niêm yết trước đây là 1,355 tỷ đồng). Phiên bản 4x4 AT cũng được giảm 180 triệu đồng, kéo giá bán lẻ xuống mức 1,358 tỷ đồng. Sau All New Pajero Sport, mẫu Pajero Sport lắp ráp trong nước cũng được giảm giá mạnh trong tháng 12, với mức giảm gần 200 triệu đồng. Hiện bản lắp ráp trong nước được giảm 100 triệu cho bản Diesel 4x2 MT (giảm từ 804 xuống còn 704 triệu đồng). Còn bản Gasoline 4x2 AT từ mức 982 triệu được giảm giá 198 triệu đồng, chỉ còn 784 triệu đồng. Mẫu SUV đắt nhất của Mitsubishi Việt Nam là Pajero cũng được ưu đãi mạnh trong đợt này. Ngoài giảm giá bán lẻ đề xuất xuống còn 1,956 tỷ đồng (giảm 164 triệu đồng), mẫu SUV cỡ lớn này còn được đại lý giảm thêm 50 triệu đồng. Cách đây ít lâu, mẫu xe này gây sóng trên thị trường ôtô với mức giảm giá mạnh nhất, lên tới 214 triệu đồng. Mẫu SUV nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản là Mitsubishi Outlander trong tháng 12/2017 cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Trong đó, 3 phiên bản là 2.0 CVT 5 chỗ, 2.0 CVT 7 chỗ và 2.4 CVT 7 chỗ đều giảm 117 triệu đồng, kéo theo giá bán thực tế lần lượt là 1,006 tỷ đồng, 1,088 tỷ đồng và 1,158 tỷ đồng. Nhiều dòng xe của Volkswagen tại Việt Nam cũng được giảm giá trực tiếp hoặc quy đổi bằng bảo hiểm và thời hạn bảo dưỡng. Trong đó, mẫu xe thể thao Scirocco được giảm giá nhiều nhất với mức giảm từ 120 triệu đến 140 triệu đồng tùy từng phiên bản. Mẫu sedan Passat GP được giảm 100 triệu đồng, mẫu SUV Touareg được giảm 130 triệu đồng, mẫu xe đa dụng Sharan được giảm giá tiền mặt 50 triệu đồng. Mới đây, một số đại lý Chevrolet đã tung ra chương trình giảm giá tới 70 triệu đồng cho mẫu Spark LS 5 chỗ ngồi, sản xuất năm 2017. Trước đây, mẫu xe Spark được niêm yết giá chính hãng là 339 triệu đồng. Hiện Chevrolet Spark đang được một số đại lý Chevrolet trên toàn quốc bán với giá chỉ còn 269 triệu đồng. Mẫu xe đa dụng Nissan X-Trail giảm giá từ 81-127 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Cụ thể, X-Trail phiên bản cao cấp nhất SV trang bị động cơ 2.5 lít dẫn động 4 bánh được giảm đến 127 triệu đồng, kéo giá bán lẻ xuống còn 986 triệu đồng. X-Trail phiên bản động cơ 2.0 lít dẫn động 1 cầu giảm 81 triệu đồng, kéo giá bán lẻ của mẫu xe này xuống còn 852 triệu đồng. X-Trail phiên bản SL trang bị động cơ 2.0 lít dẫn động 1 cầu cũng có mức giảm 81 triệu đồng, giá bán lẻ còn 918 triệu đồng. Tại một số đại lý ôtô Honda khu vực Hà Nội, giá ôtô Honda trong tháng 12/2017 cũng đồng loạt giảm từ 18-130 triệu đồng. Trong đó, mẫu xe đa dụng cao cấp Odyssey tiếp tục có mức giảm cao nhất trong tháng 12, với mức giảm đến 130 triệu đồng. Hiện giá bán Honda Odyssey tại một số đại lý tại Hà Nội chỉ còn 1.860 tỷ đồng. Trong tháng 12/2017, Hyundai Elantra được hưởng mức giá ưu đãi sớm của năm 2018 với mức giảm từ 66-80 triệu đồng so với giá bán trước đó. Cụ thể, phiên bản Elantra 1.6 AT hiện có giá 609 triệu đồng (giảm 80 triệu đồng), phiên bản Elantra 2.0 AT giá 659 triệu đồng (giảm 80 triệu đồng), còn phiên bản Elantra 1.6 MT là 549 triệu đồng (giảm 66 triệu đồng). Mẫu xe sedan hạng D của Kia là Optima 2.0 AT thế hệ mới cũng vừa được các đại lý Kia thực hiện chiến dịch giảm giá tới 80 triệu đồng trong tháng 12/2017. Giá bán hiện tại của mẫu xe này là 719 triệu đồng - với mức giá này đây là mẫu xe ôtô rẻ nhất trong phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam. Mức giá này còn rẻ hơn cả mẫu xe hạng C Mazda 3. Cách đây ít lâu, Kia Optima 2.0 AT đã từng được hạ xuống 749 triệu đồng để đẩy nốt hàng tồn mà vẫn không bán hết được. Hiện nay, các đại lý Kia lại buộc giảm giá thêm 30 triệu đồng cho phiên bản này. Thời điểm ra mắt năm 2016, mức giá đề xuất cho 3 phiên bản này là 915 triệu đồng, 990 triệu đồng và 1,045 tỷ đồng. Video Năm 2018, dòng xe ôtô nào có giá rẻ? (nguồn VTC)

