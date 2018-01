Loạt ôtô giảm giá gây chú ý tại thị trường Việt đầu 2018

Cuối năm 2017, người tiêu cùng Việt Nam luôn mong ngóng 2018 nhanh tới, chờ đợi cơ hội mua xe giá rẻ. Tuy nhiên sự thật không như mong đợi bởi nhiều chính sách cùng nghị định mới được ban hành. Trên thị trường, chỉ có một vài mẫu xe ôtô giảm giá năm 2018 và mức giảm cũng không quá nhiều như kỳ vọng. Mẫu xe ôtô giảm nhiều nhất trong tháng 1/2018 của thương hiệu ôtô Mỹ tại Việt Nam là Chevrolet Cruze. Phiên bản cao cấp LTZ được giảm 80 triệu, tức là chỉ còn 619 triệu đồng. Phiên bản LT giảm 70 triệu đồng, còn 519 triệu đồng, ngang với Kia Cerato 1.6 MT. Hyundai Elantra 1.6 MT có giá cao hơn khoảng 30 triệu đồng. Mẫu xe hạng B Honda City bất ngờ thay đổi giá niêm yết ở đại lý với 2 phiên bản 1.5 CVT và 1.5 CVT TOP lần lượt là 559 và 599 triệu đồng, giảm tương ứng 5 và 9 triệu đồng so với trước. Honda City hiện là mẫu xe lắp ráp dạng CKD duy nhất còn lại của Honda Việt Nam sau khi mẫu Civic và CR-V chuyển sang nhập khẩu. Dòng sedan hạng B của Chevrolet là Aveo chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 09/2013 với 2 phiên bản. Hiện cả 2 phiên bản mới của mẫu xe này cũng được giảm từ 50 đến 60 triệu đồng so với giá cũ. Cụ thể, mức giá công bố của mẫu xe sedan Chevrolet Aveo bản 1.4 LT hiện nay chỉ còn 409 triệu đồng và Aveo 1.4 LTZ giá 435 triệu đồng. Bán tải Chevrolet Colorado giảm 30 triệu đồng cho hai phiên bản LTZ và LTZ High Country. Các bản số sàn thấp nhất chỉ được giảm 10 triệu đồng cụ thể giá mẫu xe này; Colorado LTZ AT giá còn 789 triệu đồng, LTZ MT còn 779 triệu đồng, LT 2 cầu giá 639 triệu đồng và Colorado LT 1 cầu giá công bố 614 triệu đồng. Bản High Country còn 809 triệu đồng. Riêng Thaco Trường Hải nhanh chân hơn, khi chính thức thông báo các mức giá ưu đãi từ cuối tháng 11/2017. Thaco đã đưa ra bảng giá mới cho 2 thương hiệu xe du lịch là Kia và Mazda. Cụ thể, trong tháng 11 và 12/2017, giá xe xe lắp ráp trong nước đồng loạt giảm sâu, cao nhất là 32 triệu đồng và thấp nhất là 3 triệu đồng.Giá ôtô Kia Morning sang 2018 đã xuống còn 290 triệu đồng trở thành mẫu xe 5 chỗ ngồi rẻ nhất nhì thị trường. Tuy nhiên, giảm giá mạnh nhất chính là mẫu Kia Cerato lắp trong nước. Phiên bản 2.0 AT giảm tới 32 triệu đồng dịp cuối năm 2017 và sang đầu năm 2018 giảm tiếp 41 triệu đồng, xuống còn 629 triệu đồng. Đối với thương hiệu Mazda, mức giảm giá vào tháng 1/2018 trung bình từ 10 đến 20 triệu đồng cho các mẫu Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6. Đồng thời, Thaco cũng báo trước giá của tháng 1/2018, mức giảm cao nhất lên tới 41 triệu đồng so với trước thời điểm 22/11. Trước năm mới 2018 hơn một tháng, mẫu xe gia đình hạng A Hyundai Grand i10 của Hyundai Thành Công được giảm giá từ 20-40 triệu đồng. Hiện tại Hyundai Grand i10 lắp trong nước có tới 9 phiên bản và giá xe chỉ từ 315 đến 415 triệu đồng, tạo nên lợi thế rất lớn so với đối thủ chính là Kia Morning. Nissan Việt Nam cũng vừa công bố giá bán chính thức và mức ưu đãi dành cho tất cả các mẫu xe trong tháng 1/2018. Cụ thể, mẫu crossover X-Trail sẽ có giá khởi điểm từ 852 - 986 triệu đồng, Sunny VX sẽ có giá 468 triệu đồng. Juke hỗ trợ phí trước bạ tới 53 triệu đồng,... Đặc biệt, mẫu xe sedan Nissan Teana nhập khẩu giảm tới 191 triệu đồng. Thời điểm cuối năm 2017, đầu năm 2018 này, hầu hết các đại lý Ford đã đưa ra mức giá giảm rất đáng chú ý cho Focus. Cụ thể, bản Trend nay bán ra với giá 570 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết 56 triệu đồng. Các bản Titanium và Sport cũng được đại lý điều chỉnh thấp xuống 40 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 730 triệu đồng. Đặc biệt, mức giảm cao nhất dành cho xe Ford EcoSport bản Titanium, tới 57 triệu đồng. Đây chỉ là giá niêm yết và mức khuyến mại chính hãng, từng đại lý sẽ có mức giá riêng. Theo tìm hiểu của PV, mẫu crossover cỡ nhỏ Ford EcoSport sắp có bản nâng cấp đời mới ở Việt Nam, dẫn đến việc các xe hiện hành được giảm giá mạnh để xả hàng tồn. Video: Xe hơi đua nhau giảm giá đón đầu năm 2018 (nguồn: Thanhnien)

