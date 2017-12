Loạt ôtô giá rẻ lỡ hẹn khách Việt vì nghị định 116

Cho tới tận tháng 8 năm nay, khi triển lãm ôtô Việt Nam 2017 (VMS) được diễn ra, rất nhiều nhà sản xuất, phân phối và đặc biệt là người tiêu dùng vẫn mong chờ thị trường ôtô 2018 sẽ có những đột phá. Các liên doanh ôtô như Toyota, Honda, Suzuki...đều sẵn sàng cho một cuộc đổ bộ ôtô nhập khẩu giá rẻ khi thuế nhập khẩu chính thức giảm xuống 0%.

Tuy nhiên, Nghị định 116 ra đời như một gáo nước lạnh cho thị trường xe nhập khẩu nói chung cũng như những ấp ủ hy vọng của người dùng về xe nhập khẩu giá rẻ vào đầu năm 2018 sắp tới. Các hoạt động nhập khẩu xe chạy đua với thời gian trước khi Thông tư hướng dẫn Nghị định này ra đời nhưng cũng không đủ, lượng xe nhập khẩu khan dần và giá tăng vọt. Về phần mình, hàng loạt mẫu xe nhập khẩu hoàn toàn mới dự kiến sẽ được bán ra từ đầu năm 2018 tới, nghĩa là chỉ còn hai tuần nữa. Tuy nhiên loạt xe nhập này sẽ bị trì hoãn ít nhất từ 3-6 tháng. Cụ thể, 4 mẫu xe mới nhập khẩu giá rẻ sau đây sẽ lỡ hẹn bán ra thị trường ngay đầu năm 2018. Một trong những cái tên được kỳ vọng nhiều nhất là xe đô thị cỡ nhỏ Suzuki Celerio. Tại thời điểm ra mắt ở triển lãm ô tô Việt Nam 2017, các đại lý trong nước từng hứa hẹn rằng xe sẽ sớm về nước để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau, các đại lý thông báo rằng phải chờ sang tới tháng 3 mới nhận được xe. Celerio được biết đến là một trong những mẫu xe được ưa chuộng tại các thị trường Indoneisa hay Philippines. Trong khi đó lại là cái tên xa lạ với người tiêu dùng tại Việt Nam. Sau khi về nước, đây là đối thủ cạnh tranh với Hyundai i10 và Kia Morning. Thiết kế lẫn trang bị trên Celerio so với các đối thủ trong cùng phân khúc không hề thua kém. Diện mạo bên ngoài nổi bật với cụm đèn pha LED, đường gân dập nổi, không gian rộng mang đến cảm giác khá thoải mái. Tuy nhiên, điểm yếu của mẫu xe này chính là khu vực nội thất đơn giản, không tạo được điểm nhấn. Suzuki Celerio 2017 được trang bị động cơ xăng 3 xy-lanh 1.0L cho công suất 67 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 90 Nm tại vòng tua 3.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tay 5 cấp hoặc hộp số CVT tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe nhằm giúp xe tiết kiệm nhiên liệu. Tiếp đến là xe cỡ nhỏ Honda Jazz. Đây cũng là mẫu xe từng ra mắt tới người tiêu dùng trong nước vào tháng 8/2017. Tương tự như Suzuki Celerio, Jazz cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe “sừng sỏ” trong nước như: Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Chevrolet Spark. Xét về mặt thiết kế, Honda Jazz mang trên mình những đường nét khỏe khắn, sắc sảo, cụm đèn pha trước, đèn hậu sử dụng bóng đèn LED,… Không gian nội thất rộng mang đến sự thoải mái cho người dùng, vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng tiện dụng, màn hình cảm ứng 7 inch cùng hệ thống điều hòa vùng tự động. Trang bị sức mạnh cho Honda Jazz là khối động cơ i-VTEC 4 xy-lanh, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 118 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.600 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu cho hành trình hỗn hợp của xe là 5,6 lít/100 km. Một đại diện là Toyota Wigo đến từ thương hiệu Toyota Nhật Bản cũng phải thất hứa với người tiêu dùng trong nước khi không thể kịp về nước do vướng phải Nghị định 116. Nằm trong phân khúc xe hạng A, ngoài việc phải cạnh tranh trực tiếp với Honda Jazz, Toyota Wigo còn phải đối đầu với “đàn anh” lâu năm trong nước là Kia Morning và Hyundai i10. “Luồng gió mới” Toyota Wigo nổi bật với thiết kế thanh mảnh, sắc sảo, cụm đèn pha lớn kết hợp cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, gương chiếu hậu tích hợp điện cùng đèn báo rẽ. Nội thất rộng rãi, vô-lăng bố trí dạng 3 chấu tích hợp phím chức năng cùng màn hình hiển thị cảm ứng dạng LCD. Toyota Wigo được trang bị khối động cơ 3 xy-lanh, 12 van, phun xăng điện tử, dung tích 1.0L cho công suất 65 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 89 Nm tại 4.400 vòng/phút. Trang bị an toàn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, túi khí trước người lái và hành khách và đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế. Thêm một đại diện khác của thương hiệu Toyota Nhật Bản là mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Avanza. Từng được nhận định sẽ sớm về nước bán ra dịp Tết Nguyên đán, thế nhưng do vướng phải Nghị định 116 khiến Avanza cũng phải lỡ hẹn với thị trường ôtô Việt. Mang kiểu dáng MPV nhưng lại nằm dưới Innova, nên không gian của “tiểu” SUV 7 chỗ này khá hẹp, đặc biệt là ở hàng ghế thứ 3. Thiết kế không gian nội thất của xe đơn giản nhưng khá hài hòa. Các trang bị công nghệ tiêu chuẩn theo xe như khu vực bảng điều khiển với màn hình 7 inch, kết nối USB, CD, HDMI. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Không gian hàng ghế thứ 3 khá hẹp và có thể gập xuống để tăng diện tích khoang chứa hành lý. Sức mạnh của Toyota Avanza đến từ khối động cơ Dual VVT-I 1.5L, 4 xy-lanh, cho công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 136 Nm tại 4.500 vòng/phút đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Các trang bị an toàn không hề thua kém các mẫu xe khác như dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế, cửa sổ điện chống kẹt cho ghế lái, chống bó cứng phanh ABS và 2 túi khí. Video: Công bố giá xe năm 2018: Không có chuyện xe giảm giá sâu.

